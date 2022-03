08/03/2022 - 08:30

8 mars 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, a annoncé ce vendredi 4 mars 2022[1] un projet de rapprochement avec VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres. Aujourd'hui, CYBERGUN précise des éléments sur le financement envisagé.

Comme annoncé récemment, le projet porté par CYBERGUN prévoit de pérenniser les postes au sein de la société VERNEY-CARRON et de soutenir un vaste programme de recrutements et d'investissements d'environ 20 MEUR sur les 4 à 5 prochaines années afin notamment d'accroître les capacités de production de la société. Après concertation entre les deux sociétés, CYBERGUN a d'ores et déjà sécurisé plusieurs options pour le financement de ce projet. Les modalités exactes de chacune de ces options sont en cours de discussion avec les partenaires bancaires de VERNEY-CARRON ainsi que les pouvoirs publics et seront dévoilées une fois que le Tribunal de commerce de Saint-Étienne se sera prononcé sur le plan de sauvegarde de la société VERNEY-CARRON.

De son côté, CYBERGUN ne prévoit pas de recours sur son titre à un financement avec suppression du DPS et n'imposera donc pas de dilution à ses actionnaires pour financer ce projet de rapprochement.

Le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022. La finalisation de ce dernier est soumis à l'accord des banques créancières de la société VERNEY-CARRON sur un plan de renégociation de la dette bancaire de cette dernière. CYBERGUN tiendra le marché informé de toutes avancées dans le cadre de ce projet.

À propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires proforma de plus de 47 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger (40% du CA à l'export). Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9), qui sortira en 2022. Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

