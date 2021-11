10/11/2021 - 08:30

10 novembre 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est heureux d'annoncer la prise de contrôle majoritaire du groupe VALANTUR (VALANTUR F.G.) afin d'intégrer toute la chaine de valeur de son pôle militaire.

VALANTUR, LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE SECTEURS DE POINTE

VALANTUR F.G. est un groupe de haute technologie spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles, de moyens et de servitudes destinés à l'aéronautique. Équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique civile et militaire, notamment sur des appareils de très haute technologie, le groupe VALANTUR sous-traite également pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la défense, tels que AIRBUS HELICOPTERS, ESSILOR, MBDA, NEXTER, SAFRAN, SCHNEIDER et THALES. Le groupe VALANTUR, qui compte aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, accompagne de grands donneurs d'ordre. Le groupe VALANTUR devrait générer un chiffre d'affaires annuel de près de 15 MEUR en 2021 et vise 25 MEUR en 2022.

Le groupe VALANTUR dispose de 6 sites de production dotés d'outils de haute technologie intégrant notamment 80 machines-outils, dont 20 tours à commande numérique et 25 machines d'usinage à 5 axes.

UNE INTÉGRATION VERTICALE ENGAGÉE DÈS 2020

Début 2020, CYBERGUN et le groupe VALANTUR ont engagé une première phase de rapprochement avec la création d'ARKANIA, filiale commune regroupant un bureau d'études et ayant vocation à produire pour les deux partenaires des équipements « made in France ».

La deuxième phase du projet a été achevée fin 2020 avec l'acquisition par ARKANIA d'un site de production d'une superficie de plus de 10 000 m².

La troisième phase de ce rapprochement est annoncée ce jour avec l'acquisition par CYBERGUN du contrôle capitalistique de VALANTUR. CYBERGUN va ainsi porter sa participation dans VALANTUR de 18,9% à près de 50,1% du capital, le solde restant détenu par Emmanuel et Frédéric COURAUD, les fondateurs et dirigeants historiques du groupe.

CYBERGUN finalise ainsi un processus stratégique d'intégration verticale qui va permettre à son pôle MILITAIRE d'offrir une prestation totalement maîtrisée, depuis la chaudronnerie d'aluminium jusqu'à la vente au client final en passant par la conception, la production de pièces et l'assemblage de répliques d'armes.

Au total, CYBERGUN va investir jusqu'à 3,4 MEUR dans l'opération, dont 2,0 MEUR pour accompagner le groupe VALANTUR dans ses projets de développement.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE

À l'occasion de cette opération, CYBERGUN a décidé de renforcer sa gouvernance en nommant Emmanuel COURAUD, qui était déjà administrateur de la société, au poste de vice-président du Conseil d'administration de CYBERGUN et de représentant de CYBERGUN au sein de VALANTUR.

Hugo BRUGIÈRE, PDG du groupe CYBERGUN, déclare : « C'est une immense fierté pour le groupe CYBERGUN que de pouvoir achever l'intégration du groupe VALANTUR, ses 200 collaborateurs et ses plus de 15 MEUR de chiffre d'affaires. Nous pouvons donc aujourd'hui maîtriser la totalité de la chaîne de valeur de nos produits à haute valeur ajoutée, notamment dans le domaine militaire. »

Emmanuel COURAUD, Vice-Président du groupe CYBERGUN et Président de VALANTUR, ajoute : « Nous achevons chez VALANTUR une phase importante de notre croissance en nous donnant les moyens humains et financiers de nos ambitions pour toujours mieux servir nos clients et répondre aux enjeux de demain. Je suis particulièrement fier et heureux d'avoir pu mener cette opération de rapprochement à son terme et de prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe CYBERGUN. »

A propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

