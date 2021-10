25/10/2021 - 08:00

Chiffre d'affaires en croissance de +45% ;

Résultat opérationnel courant positif ;

Perte opérationnelle divisée par 8 ;

Résultat net impacté par le coût non cash du financement obligataire.

25 octobre 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, présente ses résultats du 1er semestre 2021. Le rapport financier sera disponible au plus tard le 31 octobre 2021 sur le site Internet de la société.

Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, une modification de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, la société a reconstitué des comptes du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 selon les principes comptables retenus au 31 décembre 2020 afin de servir de base de comparaison.

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ET RETOUR À L'ÉQUILIBRE DE L'ACTIVITÉ COURANTE

Normes IFRS - En KEUR S1 2020 S1 2021 Chiffre d'affaires 9 882 14 354 Résultat opérationnel courant (2 504) 224 Autres produits et charges opérationnels (2 177) (827) Résultat opérationnel (4 681) (603) Résultat financier net (736) (1 944) Impôts 33 (13) Résultat net de la période (5 384) (2 560)

Après une croissance de +10% de son activité en 2020 et malgré l'impact de la crise sanitaire, CYBERGUN démontre sa capacité à accélérer avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de +45%, à 14,4 MEUR. L'activité est portée par l'Europe (+64%) et l'Asie (+81%), où le Groupe récolte les fruits de sa réorganisation, alors que les Etats-Unis restent en léger retrait (-11%), notamment en raison de gros problèmes d'approvisionnement liés à la crise sanitaire.

Cette dynamique se retrouve dans la forte amélioration du résultat opérationnel courant, qui passe de -2,5 MEUR à +0,2 MEUR entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021. L'Europe et l'Asie présentent une contribution positive qui compense une légère perte résiduelle aux Etats-Unis. Le Groupe a d'ores et déjà engagé les mesures nécessaires au redressement de cette zone d'activité.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, liés principalement aux contrats de financement, aux opérations de restructuration et aux surcoûts logistiques engendrés par la crise sanitaire, la perte opérationnelle a été réduite de 87% à -0,6, démontrant ainsi la capacité du groupe à ne plus être en situation de cash burn.

Le résultat net, qui intègre une charge financière sans impact sur la trésorerie de 1,9 MEUR résultant du traitement comptable en normes IFRS de la ligne de financement en fonds propres, ressort à -2,6 MEUR.

TRÉSORERIE NETTE TOUJOURS POSITIVE À FIN JUIN 2021

Normes IFRS - En KEUR 31/12/2020 30/06/2021 Capitaux propres 19 808 23 405 Dette obligataire non convertie - 2 117 Dettes financières court terme 6 080 10 Dettes financières 6 080 2 127 Trésorerie 7 117 2 642 Trésorerie nette de dettes financières 1 037 515

CYBERGUN affiche au 30 juin 2021 une trésorerie positive de 2,6 MEUR. Le recours à la ligne de financement a permis de reconstituer les stocks et d'engager le plan de relance commercial qui s'avère être fructueux comme en témoigne la croissance du 1er semestre 2021. La dette obligataire inscrite au bilan à fin juin a été totalement convertie en actions depuis.

PERSPECTIVES FAVORABLES DANS LE DOMAINE MILITAIRE

CYBERGUN affiche sa confiance dans ses perspectives, notamment grâce aux derniers développements de son pôle MILITAIRE, regroupé sous la bannière ARKANIA.

Aux Etats-Unis, ARKANIA USA vient de remporter un premier contrat majeur, d'une valeur 600 000 USD, avec une agence fédérale dépendant du ministère de l'intérieur américain (Department of Homeland Security - DHS).

En Europe, ARKANIA est notamment engagé dans la mise en œuvre du contrat né du gain, en co-traitance avec le groupe THALES, du marché d'entrainement au tir sur armes légères d'infanterie SINETIC pour moderniser les capacités et renforcer la sécurité des soldats lors des entrainements (80 sites à équiper sur 10 ans).

Pour répondre à cette forte demande, ARKANIA dispose d'un bureau d'études regroupant au total 100 talents (130 d'ici à fin 2022) et d'un site de production d'une superficie de plus de 10 000 m² qui produit depuis maintenant plusieurs semaines, des équipements « made in France ».

Pour Hugo BRUGIÈRE, PDG du groupe CYBERGUN : « Nous venons de démontrer que CYBERGUN peut renouer avec une forte croissance et avec la rentabilité opérationnelle. Quelques écritures comptables, sans impact cash, pénalisent encore le bas du compte de résultats mais l'essentiel est là. Ce résultat obtenu par des équipes mobilisées depuis des mois est d'autant plus remarquable que, sur ce premier semestre, l'économie mondiale était encore lourdement impactée et notamment en Europe où de nombreux points de vente du groupe ont subi des fermetures administratives durant plusieurs mois. Je suis aujourd'hui fier de démontrer que le Groupe confirme les bons résultats de la deuxième moitié de 2020 et nous envisageons l'avenir sereinement. »

