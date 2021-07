02/07/2021 - 08:30

2 juillet 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est fier d'annoncer que sa filiale commune ARKANIA avec son partenaire VALANTUR ont obtenu la prestigieuse certification internationale EN 9100, norme européenne décrivant un système d'assurance de la qualité pour les marchés de l'aéronautique, du spatial et de la défense.

La certification EN 9100 est l'outil incontournable pour remporter des appels d'offres dans le domaine de la défense. Basée sur la norme ISO 9001, elle permet de piloter le système de management de la qualité et d'être référencé dans la base de données internationale OASIS, attestant de la fiabilité et de la qualité des prestations.

ARKANIA est une filiale commune de CYBERGUN ET VALANTUR regroupant leurs bureaux d'études. Depuis 2021, un nouveau site de production d'une superficie de plus de 10 000 m² a pour vocation de produire pour les deux partenaires des équipements « made in France ».

CYBERGUN (Euronext Growth) est une PME française, acteur mondial du tir de loisir et qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 41 MEUR. Pour accompagner le développement de son segment Défense et Sécurité, CYBERGUN a créé à Blois et avec l'industriel français VALANTUR une filiale contrôlée par CYBERGUN (ARKANIA). Cette filiale concrétise la volonté du groupe CYBERGUN de rapatrier progressivement sa production et ses assemblages en France, dont ceux liés au contrat SINETIC.

