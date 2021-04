30/04/2021 - 18:00

30 avril 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, informe que les restrictions de circulation et de réunion ont ralenti les procédures de production et de revue des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la société et ses diverses parties prenantes font leurs meilleurs efforts pour assurer la publication du rapport financier annuel 2020 dans les prochains jours.

