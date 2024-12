02/12/2024 - 18:30

Paris, France, le 2 décembre 2024 à 18h30 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI) – CBI (Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI) annonce son intention de renforcer ses investissements dans les cryptomonnaies pour profiter du potentiel croissant de ce marché en pleine évolution.

CBI a décidé d'allouer une partie de la trésorerie disponible à l'acquisition des 25 plus grandes cryptomonnaies, à l'exception des “stable coins” et des “meme coins”. La quotité de trésorerie allouée sera fonction des conditions de marché et la pondération entre cryptomonnaies se fera selon leurs perspectives de croissance respectives, compte tenu en particulier de leurs fonctionnalités et du nombre potentiel d'utilisateurs.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des investissements stratégiques dans les applications blockchain, entrepris par CBI depuis plusieurs années, et offre ainsi aux investisseurs une exposition accrue à ce secteur poreur.

Jusqu'à présent, le portefeuille de CBI s'est principalement constitué soit par la création et la vente de ses propres jetons, soit par des échanges de jetons avec des tiers. Ainsi, CBI a créé les jetons $CRYS (pour tout l'univers d'AlphaVerse, le monde virtuel), $FAV (pour Football at AlphaVerse, la partie de cet univers dédiée au football), et $LIGHTS (pour l'univers dédié aux fondations). CBI a pu acquérir, par voie d'échange ou en rémunération de services, des positions significatives dans les jetons $CHAIN et $COPI ou dans des jetons non cotés tels $KTG, avec une valeur nette comptable des portefeuilles de 2,8 M€ au 31 mars 2024.

Pour plus d'informations, visitez notre site : www.cbicorp.io.

Avertissement

La réalisation des projets, ainsi que leur budget d'exploitation et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir un impact significatif sur la valeur des actifs et des passifs.

À propos de Crypto Blockchain Industries

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (" CBI ") est une société française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications professionnelles et des projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Jetons (" NFT ") et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu dans l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a pour objectif de développer et de valoriser un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) afin de tirer parti de cette technologie, soit par une exploitation directe, soit par un partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) appelé AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions de CBI sont cotées sur le groupe de cotation E2 (offre publique) sur le marché Euronext Growth. De plus amples informations sont disponibles sur le sitewww.cbicorp.io.

