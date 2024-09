10/09/2024 - 02:05

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2023-2024

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 – ALCBI) annonce avoir mis à la disposition du public et déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce jour son rapport annuel pour l'exercice 2023-2024, clos le 31 mars 2024.

Avertissement

La concrétisation des projets de la société CBI, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes majeures, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative et défavorable sur la valeur des actifs et des passifs de la société CBI.

À propos de CBI

