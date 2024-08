06/08/2024 - 18:00

Les résultats reflètent la poursuite du développement à long terme des 3 activités dans la blockchain: Jeux vidéo, Métaverse et Investissements

Cette stratégie à long terme est confortée par l'investissement en mai 2024 de € 12,5 millions du Groupe japonais Colopl pour 12,5% du capital

Colopl, développeur de jeux vidéo, a aussi confié à CBI les droits exclusifs sur le jeu Brilliantcrypto pour l'Europe et l'Amérique du Sud, ce jeu ayant déjà généré des revenus de plus US$ 200 millions au Japon

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 – ALCBI) annonce ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2023-2024. L'exercice d'une durée de 12 mois s'est terminé le 31 mars 2024 et les résultats en cours d'audit ont été examinés par le Conseil d'administration ce 4 août 2024. Les procédures d'audit des états financiers consolidés sont en cours de finalisation. Les rapports des Commissaires aux comptes seront publiés en septembre 2024 après vérification des notes annexes aux états financiers et des informations figurant dans le rapport financier annuel. Les chiffres figurant dans les tableaux de ce communiqué font l'objet d'arrondis en milliers d'euros.

Les comptes consolidés préliminaires au 31 mars 2024 sont établis conformément aux principes comptables et normes IFRS. Ils intègrent notamment les activités des sociétés d'exploitation Crypto Blockchain Industries, SA, OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Compte tenu de l'investissement de 12,5 millions d'euros réalisé par le Groupe japonais Colopl et la réception par CBI de l'intégralité des fonds le 30 mai 2024, le bilan au 31 mars 2024 est présenté sur une base proforma, à savoir en supposant la réalisation définitive au 31 mars 2024 de toutes les opérations prévues dans le cadre de cet investissement.

Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général et principal actionnaire de CBI, a déclaré : « Nous sommes sur un plan de développement à long terme, avec 3 activités essentielles dans le domaine de la blockchain : les jeux vidéo, le métaverse « AlphaVerse » et les investissements. L'entrée en mai 2024 de Colopl, groupe japonais de premier plan dans la blockchain, nous apporte non seulement des ressources financières et une validation stratégique immédiates, mais aussi un catalyseur de croissance à court terme avec les droits sur le jeu Brilliantcrypto pour l'Europe et l'Amérique du Sud pour toutes les plateformes. Ce jeu a généré plus de $200 millions de revenus au Japon et je suis convaincu de son potentiel de performance pour notre société.»

Chiffres-clés préliminaires consolidés proforma IFRS, en milliers d'euros et % 31 mars 2024 31 mars 2023 Chiffre d'affaires 4 081 100,0% 5 305 100,0% Résultat opérationnel 157 3,9% 1 496 28,2% IFRS, en milliers d'euros 31 mars 2024 31 mars 2023 Liquidités 12 735 451 Capitaux propres part du Groupe 26 336 21 495 L'évolution du chiffre d'affaires reflète globalement l'évolution du marché des cryptos sur la période.

Le jeu Brilliantcrypto n'a pas contribué au chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024 et montera en puissance à compter du mois de septembre 2024

Résultat opérationnel profitable, après prise en compte d'une augmentation importante des frais de développement compte tenu des nouvelles fonctionnalités introduites

Niveau de trésorerie très élevé en proforma compte tenu de l'investissement de Colopl

Investissement de 12,5 millions d'euros par le Groupe Japonais Colopl pour 12,5% du capital des CBI et octroi à CBI des droits exclusifs du jeu Brilliantcrypto pour l'Europe et l'Amérique du Sud, pour toutes plateformes. Cet investissement valide la stratégie de développement de CBI.



COLOPL est une société japonaise, éditeur de jeux vidéo pour smartphones et PC, cotée à la bourse de Tokyo avec une capitalisation boursière de plus de 450 millions d'euros à ce jour. COLOPL a investi 12,5 millions d'euros dans CBI via l'acquisition d'actions ordinaires au prix unitaire de €0,3486, lui donnant 12,5% du capital de CBI.

Brilliantcrypto, Inc., filiale de COLOPL, a lancé le jeu Brilliantcrypto le 17 juin 2024. Les joueurs y incarnent des mineurs à la recherche de pierres précieuses, pierres dont la valeur dans le monde numérique est garantie par le “gameplay” des joueurs, sous l'appellation "Proof of Gaming".

CBI a les droits sur l'Europe et l'Amérique du Sud, pour une durée de 3 ans, avec un partage 50/50 des ventes sur ce territoire et CBI a consenti un minimum garanti de 5 millions d'euros en faveur de Brilliantcrypto, Inc.

Ce jeu at déjà généré des revenus de plus US$ 200 millions au Japon.





Objectifs de CBI pour l'exercice 2024-2025



CBI offre une approche globale d'investissement couvrant les principaux aspects de la blockchain: Les Jeux vidéo 3.0 , par exemple l'édition de jeux 3.0 tels que Brilliantcrypto ou les jeux vidéo détenus par les filiales OP Productions et Free Reign East;

, par exemple l'édition de jeux 3.0 tels que Brilliantcrypto ou les jeux vidéo détenus par les filiales OP Productions et Free Reign East; Le Metaverse 3.0 commercialisé sous le nom “AlphaVerse”; AlphaVerse fonctionne avec les principales crypto monnaies et les jetons de CBI (le jeton $CRYS et le jeton $FAV), ainsi que les devises classiques ;

commercialisé sous le nom “AlphaVerse”; AlphaVerse fonctionne avec les principales crypto monnaies et les jetons de CBI (le jeton $CRYS et le jeton $FAV), ainsi que les devises classiques ; Les Investissements 3.0 dans de le domaine de la blockchain (sociétés ou crypto-monnaies).

Les objectifs de CBI pour l'année fiscale 2024-2025, qui couvre la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, sont de développer les 3 activités du Groupe CBI, avec pour objectifs d'établir ses positions sur les différents marchés et à faire croître la communauté et le nombre d'utilisateurs : Montée en puissance du jeu Brilliantcrypto en Europe et Amérique du Sud compte tenu des résultats avérés au Japon ;

Développement de la communauté AlphaVerse, en particulier sur l'Europe et l'Amérique du Sud;

Développement de la communauté Football at AlphaVerse sur ces mêmes territoires;

Tests d'ouverture d'un autre univers, la priorité étant donnée à Horyou AlphaVerse.

Ces objectifs opérationnels sont couplés avec un objectif financier global qui est d'améliorer la profitabilité du Groupe CBI pour 2024-2025 par rapport à l'exercice précédent.

AUTRES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Les autres faits marquants de la période sont les suivants :

Listing du jeton $FAV sur la plateforme centralisée Chiliz Exchange . Le jeton $FAV est également disponible sur la plateforme décentralisée PancakeSwap ;

. Le jeton $FAV est également disponible sur la plateforme décentralisée PancakeSwap ; Conclusion de nouveaux contrats de partenariat avec des clubs de football , et notamment Real Betis, Real Sociedad, Sao Paulo FC ou Bologna ;

, et notamment Real Betis, Real Sociedad, Sao Paulo FC ou Bologna ; Accords avec Africarare : CBI a conclu le 19 septembre 2023 un premier accord avec Africarare sur la vente pour $1 mln de terrains et de jetons $FAV pour $155K, avec un accord réciproque sur des terrains Africarare ; les tokens n'ont pas encore été livrés et n'ont pas d'incidence en compte de résultat;

: CBI a conclu le 19 septembre 2023 un premier accord avec Africarare sur la vente pour $1 mln de terrains et de jetons $FAV pour $155K, avec un accord réciproque sur des terrains Africarare ; les tokens n'ont pas encore été livrés et n'ont pas d'incidence en compte de résultat; Accord d'échange de jetons avec DEGA LABS . Deux accords ont été signés, le premier prévoyant un échange de 375 000 000 jetons $DEGA évalués à 250K USD en contrepartie de 1 500 000 unités de jetons $CRYS, le second prévoyant l'échange de 523 880 597 jetons $DEGA contre 2 095 522 jetons $FAV. Ces accords sont en cours de renégociation et n'ont aucune incidence sur l'exercice ;

. Deux accords ont été signés, le premier prévoyant un échange de 375 000 000 jetons $DEGA évalués à 250K USD en contrepartie de 1 500 000 unités de jetons $CRYS, le second prévoyant l'échange de 523 880 597 jetons $DEGA contre 2 095 522 jetons $FAV. Ces accords sont en cours de renégociation et n'ont aucune incidence sur l'exercice ; Le jeton $CRYS émis par CBI est listé sur l'échange décentralisé PancakeSwap depuis le trimestre clos le 31 décembre 2023. La cotation sur la plateforme d'échange PancakeSwap a eu lieu par cotation directe d'une première série de jetons $CRYS sur l'échange. La première cotation a eu lieu le 21 novembre 2023. Le prix initial était de 0,50 $ par jeton $CRYS ;

depuis le trimestre clos le 31 décembre 2023. La cotation sur la plateforme d'échange PancakeSwap a eu lieu par cotation directe d'une première série de jetons $CRYS sur l'échange. La première cotation a eu lieu le 21 novembre 2023. Le prix initial était de 0,50 $ par jeton $CRYS ; Collaboration avec Ready Player Me visant à intégrer le système d'avatars et d'objets numériques de Ready Player Me dans le monde numérique AlphaVerse, offrant ainsi une expérience immersive élargie ;

visant à intégrer le système d'avatars et d'objets numériques de Ready Player Me dans le monde numérique AlphaVerse, offrant ainsi une expérience immersive élargie ; En mars 2024, les BSA émis en 2023 et non exercés sont venus à expiration;

Attribution gratuite de BSA A et de BSA B à tous les actionnaires, au prorata de leur participation au capital . Ces BSA ont été alloués gratuitement en février 2024 et permettent d'acquérir des actions nouvelles CBI. Les BSA A permettent d'acquérir les actions au prix unitaire de 0,40€ jusqu'au 30 septembre 2024 (la date d'expiration initiale du 30 juin 2024 a été prorogée), et les BSA B permettent d'acquérir les actions au prix unitaire de 0,60€ jusqu'au 31 mars 2025. La dilution de chaque tranche de BSA est de l'ordre de 2% du capital,

. Ces BSA ont été alloués gratuitement en février 2024 et permettent d'acquérir des actions nouvelles CBI. Les BSA A permettent d'acquérir les actions au prix unitaire de 0,40€ jusqu'au 30 septembre 2024 (la date d'expiration initiale du 30 juin 2024 a été prorogée), et les BSA B permettent d'acquérir les actions au prix unitaire de 0,60€ jusqu'au 31 mars 2025. La dilution de chaque tranche de BSA est de l'ordre de 2% du capital, Signature avec effet au 1er août 2024 d'un accord de licence sur les propriétés « émoji » pour le développement d'un jeu sur la blockchain.

RESULTATS DETAILLES DE L'EXERCICE 2023/2024 CLOS LE 31 MARS 2024

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE

IFRS, en milliers d'euros et en % du CA 31 mars 2024 31 mars 2023 Chiffre d'affaires 4 081 100,0% 5 305 100,0% Coût des produits vendus -1 098 -26,9% -5 -0,1% MARGE BRUTE 2 983 73,1% 5 300 99,9% Frais de recherche et de développement -1 043 -25,6% -566 -10,7% Frais de marketing et de vente -1 157 -28,4% -1 545 -29,1% Frais généraux et administratifs -1 622 -39,8% -1 335 -25,2% Autres produits (charges) d'exploitation 0 0,0% 923 17,4% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT -840 -20,6% 2 777 52,4% Autres produits (charges) 997 24,4% -1 282 -24,2% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 157 3,9% 1 496 28,2% Coût de l'endettement -273 -6,7% -150 -2,8% Autres produits (charges) financiers -419 -10,3% -59 -1,1% Impôts sur les bénéfices 106 2,6% 0 0,0% RÉSULTAT NET -429 -10,5% 1 287 24,3% Intérêts minoritaires -46 -1,1% -16 -0,3% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -475 -11,6% 1 272 24,0%

Au 31 mars 2024, CBI réalise un chiffre d'affaires consolidé préliminaire de 4 081K€, provenant principalement de ventes de NFTs, de tokens et de licences ainsi que des jeux en ligne gérés par les filiales OP Productions et Free Reign East.

L'évolution du chiffre d'affaires reflète globalement l'évolution du marché des cryptos sur la période. Le jeu Brilliantcrypto n'a pas contribué au chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024 et montera en puissance à compter du mois de septembre 2024.

Résultats consolidés préliminaires

La marge brute consolidée préliminaire s'établit à 73,1% du chiffre d'affaires pour la période. La variation sur la période s'explique par la variation du mix-produits entre les deux exercices.

Les frais de recherche et développement consolidés préliminaires comprennent l'exploitation et le développement des jeux vidéo et du métaverse. Leur évolution dépend du niveau des nouvelles fonctionnalités développées. Les jeux vidéo classiques sont entièrement amortis, et il n'y a pas de dépréciation supplémentaire. Concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n'a pas donné lieu à amortissement au 31 mars 2024, cet amortissement débutant à l'ouverture du métaverse, soit sur l'exercice 2024-2025.

Les frais de marketing et de vente consolidés préliminaires comprennent la publicité, principalement au travers du lancement de campagnes en ligne.

Les frais généraux et administratifs consolidés préliminaires pour la période reflètent essentiellement les frais de management, ainsi que les frais généraux liés à la cotation des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris.

Les autres produits d'exploitation comprenaient un rachat de contrat sur l'exercice précédent, élément non récurrent.

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à -840K€ en 2024 contre 2 777K€ en 2023.

Le portefeuille de crypto-devises a connu une progression forte sur la période.

Le Résultat Opérationnel s'établit à +157K€ en 2024 contre +1 496K€ en 2023.

Les charges financières consolidées préliminaires reflètent les intérêts sur les avances de Ker Ventures et les retraitements IFRS16 sur les loyers. Les produits financiers consolidés préliminaires reflètent essentiellement les plus-values réalisées par le prestataire de services d'investissement TSAF dans le cadre du contrat de liquidité de l'action CBI.

Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés payable pour la période. Le solde positif d'impôt correspond à un remboursement de Crédit d'Impôt Innovation.

Ainsi, le résultat net comptable s'établit à -475K€ en 2024 contre +1 272K€ en 2023.

BILAN CONSOLIDE PROFORMA PRÉLIMINAIRE

Retraitement Proforma

Le bilan consolidé préliminaire au 31 mars 2024 de CBI est présenté ci-dessous sur une base proforma.

Il intègre l'investissement de €12,5 millions de la société japonaise Colopl, Inc. dans CBI, réalisé en mai 2024 et annoncé le 7 juin 2024. En conséquence, les disponibilités et les capitaux propres consolidés au 31 mars 2024 ont été augmentés d'un montant de €12,5 millions.

Aucune autre modification n'a été enregistrée par rapport au bilan consolidé au 31 mars 2024.

ACTIF 31 mars 2024 31 mars 2024 31 mars 2023 En milliers d'euros Proforma Actifs incorporels 15 494,2 15 494,2 13 164,9 Actifs corporels 19,3 19,3 15,1 Retraitements contrats de location (IFRS 16) 1 710,1 1 710,1 1 973,1 Actifs financiers 4 127,5 4 127,5 9 107,5 ACTIF À LONG TERME 21 351,1 21 351,1 24 260,6 Portefeuille de crypto-devises et Inventaire de crypto-devises et NFTs 2 767,6 2 767,6 2 407,0 Comptes clients 1 134,5 1 134,5 935,7 Autres actifs courants 2 631,5 2 631,5 301,8 Liquidités 12 734,7 234,7 450,9 ACTIF À COURT TERME 19 268,3 6 768,3 4 095,4 TOTAL DE L'ACTIF 40 619,4 28 119,4 28 356,0 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 31 mars 2024 31 mars 2024 31 mars 2023 En milliers d'euros Proforma Capital social, primes et réserves consolidées 28 654,9 25 070,6 25 070,4 Primes et réserves -1 843,8 -10 759,5 - 4 847,1 Bénéfice (perte) net Part du Groupe - 475,1 - 475,1 1 271,5 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 26 336,0 13 836,0 21 494,8 Intérêts minoritaires 258,4 258,4 211,4 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 26 594,4 4 094,4 1 706,2 Prêt d'actionnaires 6 680,7 6 680,7 2 332,7 Passif financier à long terme (IFRS16) 1 521,0 1 521,0 1 771,9 Provisions pour risques and charges 172,4 172,4 0,0 Obligations à long-terme non courantes 3 296,7 3 296,7 0,0 PASSIF À LONG TERME 11 670,8 11 670,8 4 104,6 Comptes fournisseurs 1 816,0 1 816,0 2 285,6 Autres dettes 250,9 250,9 243,6 Autres passifs 287,3 287,3 15,9 PASSIF À COURT TERME 2 354,2 2 354,2 2 545,1 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 40 619,4 28 119,4 28 355,9

Actifs incorporels consolidés préliminaires

Les montants investis dans le développement des jeux et du métaverse sont capitalisés puis amortis à compter de leur mise en service. Ainsi, concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n'a pas donné lieu à amortissement au 31 mars 2024 car le metaverse n'est pas encore ouvert.

Actifs financiers consolidés préliminaires

Lorsqu'il est coté, le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est évalué sur la base d'un cours moyen pondéré en fonction du volume calculé sur 6 mois (V-WAP). Les méthodes classiques de valorisation sont appliquées pour les titres non cotés.

Portefeuille de crypto devises consolidé préliminaire

Le stock de jetons est initialement comptabilisé sur la base du prix d'acquisition. A la date de clôture de l'exercice comptable, chaque cryptomonnaie est ensuite valorisée sur la base du cours de clôture afin de tenir compte de la valeur de chaque cryptomonnaie et du portefeuille global. Si le prix de revient d'une cryptomonnaie est supérieur à sa valeur de marché, une dépréciation est comptabilisée dans le compte de résultat.

Au 31 mars 2024, l'inventaire du portefeuille figure dans le tableau joint au communiqué.

Comptes clients consolidés préliminaires

Les comptes clients consolidés préliminaires correspondent principalement aux créances clients résultant d'échange de jetons.

Disponibilités consolidées proforma préliminaires

Les disponibilités correspondent au solde bancaire au 31 mars 2024 augmenté de 12,5M€ correspondant à l'investissement de Colopl.

Prêts d'actionnaires consolidés préliminaires

Les prêts d'actionnaires consolidés correspondent aux différents apports faits notamment par les sociétés Ker Ventures SARL et Ker Ventures LLC.

Obligations à long-terme consolidées préliminaires

La norme IFRS 16 (retraitement des contrats de location) a été appliquée et a donné lieu à la constatation d'actifs à hauteur de 1 710,1K€ et d'une dette de 1 771,9K € (dont 1 521,0 K€ à long terme et le solde à court terme).

Les obligations à long terme représentent les engagements de la société envers les clubs de football avec lesquels elle a signé des minimums garantis, payables sous certaines conditions. Les échéances sont échelonnées jusqu'en juin 2028 et les montants sont ajustés régulièrement en fonction de l'évolution des négociations avec les clubs.

Capitaux propres consolidés proforma préliminaires

Les capitaux propres consolidés préliminaires, part du Groupe, s'élèvent à 26 336,0 K€ au 31 mars 2024.

La variation des capitaux propres consolidés proforma préliminaires s'analyse comme suit :

Capitaux propres au 31 mars 2023 21 494,8 Résultat net - 475,1 Augmentation de capital 12 502,1 Imputation frais en PE - 55,4 Résultat N-1 mis en réserve - Paiement par action IFRS 2 151,6 Neutralisation des actions en auto contrôle (IFRS2) - 51,6 Retraitement IAS 32 2 411,5 Ajustement provision - 9 530,1 Variation des écarts de change -11,8 Capitaux propres au 31 mars 2024 26 336,0

Trésorerie nette / Passif financier consolidés proforma préliminaires

Au 31 mars 2024, proforma, le Groupe dispose de 12 734,7 K€ de disponibilités consolidées.

Nombre d'actions en circulation au 31 mars 2024

Au 31 mars 2024, il y a 250 705 948 actions émises et en circulation.

Au 31 mars 2024, les BSA émis en 2023 sont venus à échéance. Un solde de BSA 2023 a été exercé dans les derniers jours de l'exercice, donnant droit à l'émission de 548 actions supplémentaires. A la date de clôture, les fonds étaient en transit chez l'intermédiaire financier et les actions ont été créées en avril 2024.

Au 31 mars 2024, il y a 250 705 900 BSA A en circulation et 250 705 900 BSA B en circulation. 50 BSA A donnent le droit d'acheter 1 action nouvelle CBI à un prix d'achat unitaire de 0,40 euro jusqu'au 30 septembre 2024. 50 BSA B donnent le droit d'acheter 1 action nouvelle CBI à un prix d'achat unitaire de 0,60 euro jusqu'au 31 mars 2025.

L'exercice de la totalité des BSA A et des BSA B donnerait lieu à la création d'un maximum de 10 028 236 actions supplémentaires, soit un capital dilué de 260 734 732 actions.

Le tableau ci-dessous présente la répartition de l'actionnariat au 31 mars 2024.

Actions émises Base diluée (*) 31 mars 2024 # % # % Ker Ventures, SARL 216 914 777 86,5% 225 591 368 86,5% Ker Ventures, LLC 3 979 665 1,6% 4 138 852 1,6% Frédéric Chesnais 10 500 000 4,2% 10 920 000 4,2% Total F. Chesnais 231 394 442 92,3% 240 650 220 92,3% Actions d'auto-contrôle 442 399 0,2% 460 095 0,2% Flottant 18 869 107 7,5% 19 624 417 7,5% Total 250 705 948 100,0% 260 734 732 100,0%

* Compte tenu de l'exercice de BSA, comme expliqué ci-dessus

En mai 2024, Le Groupe Japonais Colopl, Inc. a acquis 35 852 574 actions CBI auprès de la société CBI. Les actions ainsi cédées ont été préalablement prêtées sans intérêt par Ker Ventures à CBI, et elles seront remboursées par CBI à Ker Ventures par l'émission d'un nombre identique d'actions nouvelles CBI.

La table ci-dessous présente l'actionnariat de CBI lorsque cette opération Colopl aura été réalisée dans son intégralité.

Actions émises Base diluée (*) 31 mars 2024 Proforma` # % # % Ker Ventures, SARl 216 914 777 75,7% 225 591 368 76,1% Ker Ventures, LLC 3 979 665 1,4% 4 138 852 1,4% Frédéric Chesnais 10 500 000 3,7% 10 920 000 3,7% Total F. Chesnais 231 394 442 80,7% 240 650 220 81,1% Colopl 35 852 574 12,5% 35 852 574 12,1% Actions d'auto-contrôle 442 399 0,2% 460 095 0,2% Flottant 18 869 107 6,6% 19 624 417 6,6% Total 286 558 522 100% 296 587 306 100%

Avertissement

La concrétisation des projets de la société CBI, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes majeures, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative et défavorable sur la valeur des actifs et des passifs de la société CBI.

À propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l'ambition de développer et de valoriser un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions CBI sont cotées sur le groupe de cotation E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d'information sur www.cbicorp.io.

