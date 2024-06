18/06/2024 - 08:00

Le jeu Brilliantcrypto a été lancé mondialement le 17 juin 2024

CBI a sécurisé les droits exclusifs de ce jeu Brilliantcrypto pour l'Europe et l'Amérique du Sud

Le jeu Brilliantcrypto vient de conclure l'une des plus fortes ventes de jetons au Japon avec US$ 212 millions levés le 11 juin 2024. Depuis le 17 juin 2024, Le jeton $BRIL est échangé au Japon sur la plateforme Coincheck

Le développeur du jeu Brilliantcrypto, le Groupe japonais Colopl, a investi €12,5 millions dans CBI pour 12,5% de son capital

Paris, France – 18 juin 2024 – Crypto Blockchain Industries, SA (“CBI”) annonce plusieurs développements importants. Le jeu Brilliantcrypto, développé par le Groupe japonais Colopl, a été lancé mondialement le 17 juin 2024. Colopl a consenti à CBI les droits exclusifs sur ce jeu en Europe et en Amérique du Sud. Ce jeu a réalisé l'une des plus fortes ventes de jetons au Japon avec 212 millions de dollars US levés le 11 juin 2024 et le jeton $BRIL est depuis le 17 juin 2024 disponible sur la plateforme Coincheck au Japon. Le Groupe japonais Colopl a investi 12,5 millions d'euros dans CBI, pour 12,5% du capital de son CBI.

Ouverture du jeu Brilliantcrypto le 17 juin 2024

Brilliantcrypto, ouvert depuis hier, le 17 juin 2024, est un jeu basé sur la blockchain qui vise un modèle durable de "jouer pour gagner" (“Play to Earn”) et introduit un nouveau concept, le "Proof of Gaming." Ce concept s'inspire de l'algorithme de consensus du Bitcoin, le "Proof of Work." Il s'agit d'un projet mondial ambitieux venant du Japon.

CBI est responsable de l'édition et de la distribution du jeu Brilliantcrypto pour l'Europe et l'Amérique du Sud. CBI fournit une gammede services incluant la promotion et le marketing du jeu, en prenant en charge les coûts associés et ce sur une durée de trois ans.

Le 27 mai 2024, lors de la vente initiale de jetons $BRIL utilisés dans le jeu, Brilliantcrypto a réalisé 9,5 millions de dollars US de recettes en 13 minutes Depuis, Brilliantcrypto a continué de vendre des jetons $BRIL pour un total de US$ 212 millions au 11 juin 2024.

Pour célébrer la sortie de Brilliantcrypto, un film de collaboration spécial mettant en vedette les joueurs du Paris Saint-Germain Football Club a été lancé (https://www.youtube.com/watch?v=8BfAJv5nUg0).

Pour plus d'infos : https://twitter.com/Brypto_Official/status/1794950518625996982.

Investissement de €12,5 millions de Colopl dans CBI

COLOPL est une société japonaise cotée à la bourse de Tokyo avec une capitalisation boursière de plus de 400 millions d'euros à ce jour. Elle est spécialisée dans la création et la vente de jeux et de divertissement pour smartphones et PC. Les activités de COLOPL comprennent principalement les jeux mobiles au Japon et à l'étranger, ainsi que les applications de réalité virtuelle. COLOPL a investi 12,5 millions d'euros dans CBI via l'acquisition d'actions ordinaires au prix unitaire de €0,3486 lui donnant 12,5% du capital de CBI.

Avertissement

La concrétisation des projets de la société CBI, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes majeures, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative et défavorable sur la valeur des actifs et des passifs de la société CBI.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io etwww.alphaverse.com .

A propos de Brilliantcrypto

Brilliantcrypto, Inc. (Siège social : Minato-ku, Tokyo ; PDG : Naruatsu Baba) est une filiale à part entière de COLOPL, Inc. qui se consacre aux défis du jeu blockchain et à la création de jeux véritablement remarquables. En exploitant la technologie blockchain et le vaste savoir-faire accumulé par le groupe COLOPL dans le domaine des jeux, Brilliantcrypto vise à créer une nouvelle valeur pour un public mondial. Nom de l'entreprise : Brilliantcrypto, Inc. Adresse : 5F-6F, Midtown East, 9-7-2 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japon Date de création : 9 novembre 2022

PDG : Naruatsu Baba

Site Web de Brilliantcrypto : https://brypto.net/about/

