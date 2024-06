12/06/2024 - 08:00

CBI annonce l'extension au 30 septembre 2024 de la période d'exercice des BSA A permettant d'acquérir des actions CBI

Le Groupe japonais Colopl a investi € 12,5 millions dans CBI et a consenti à CBI les droits exclusifs sur son jeu Brilliantcrypto en Europe et en Amérique du Sud

Cette extension permettra aux actionnaires de CBI de mieux mesurer le potentiel du jeu Brilliantcrypto qui vient de conclure l'une des ventes de jetons les plus fortes au Japon avec une levée de US$ 212 millions au 11 juin 2024

Paris, France – 11 juin 2024 - Crypto Blockchain Industries, SA (“CBI”) annonce la prolongation au 30 septembre 2024 de la durée de validité des BSA A émis le 13 mars 2024, durée de validité initialement prévue au 30 juin 2024.

Cette prolongation a pour but de permettre aux actionnaires de CBI d'avoir plus de temps avant de prendre leur décision, compte tenu de la dynamique actuelle de CBI.

Le 7 juin 2024, CBI a annoncé un investissement de € 12,5 millions de la société japonaise Colopl, Inc. dans CBI.

Ce même jour, CBI est devenu éditeur exclusif en Europe et en Amérique du Sud du jeu Brilliantcrypto développé par le groupe Colopl. Le 21 mai 2024, ce jeu a réalisé des ventes de jetons de US$ 9,5 millions en moins de 13 minutes. Le 11 juin 2024, le jeu a réalisé la plus forte vente de tokens au Japon avec une collecte de US$ 212 millions.

Avertissement

La concrétisation des projets de la société CBI, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes majeures, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative et défavorable sur la valeur des actifs et des passifs de la société CBI.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com .

