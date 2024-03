04/03/2024 - 18:15

CBI annonce la cotation réussie du métaverse lié à l'Afrique opéré par Africarare

Le jeton d'Africarare, conseillé par CBI, est aujourd'hui coté et capitalise plus de US$70M au 4 mars 2024

CBI est détenteur de jetons Africarare ainsi que d'un portefeuille de NFTs important

CBI démontre de nouveau son expertise à générer un deal flow unique offrant à ses actionnaires une exposition à la blockchain et aux cryptos-monnaies

Paris, France – 4 mars 2024 - Crypto Blockchain Industries (CBI), une entreprise française cotée sur Euronext et spécialisée dans les solutions blockchain, les jeux vidéo et les plateformes utilisant les crypto-monnaies, est fière d'annoncer la cotation réussie du jeton d'Africarare, le métaversé lié à l'Afrique et opéré par Africarare, avec une valorisation supérieure à US$70M. CBI démontre de nouveau son expertise à conseiller des projets et à générer un deal flow offrant à ses actionnaires une exposition unique à la blockchain et aux crypto-monnaies.

Africarare est un environnement virtuel et un métaverse innovant qui se démarque par son engagement envers la célébration de la diversité culturelle africaine et son potentiel d'innovation. Cet espace numérique dynamique offre une plateforme unique pour l'exploration, la créativité et l'interaction au sein de mondes virtuels en constante évolution, contribuant ainsi à façonner l'avenir des métaverses. Africarare est positionné en tant qu'acteur clé dans l'univers des métaverse et s'efforce de créer une expérience immersive et inclusive pour ses utilisateurs.

Africarare, conseillé par CBI, a coté son jeton $UBU sur la plateforme d'échange MEXC le 29 février 2024. Au 4 mars 2024, la valorisation du jeton $UBU est supérieure à US$ 70M. CBI a droit à 2 625 000 jetons $UBU et à un portefeuille de NFTs Africarare. Ces jetons et ces NFTs ont été obtenus en contrepartie de prestations de conseil et de 600 000 $CRYS, le jeton utilitaire émis par CBI pour son monde AlphaVerse. Les jetons $UBU ont été valorisés initialement à US$ 150 000 et leur valorisation s'établit à plus de US$ 180 000 au 4 mars 2024. Les NFTs Africarare ont été valorisés initialement à US$ 1 000 000 et ne sont pas encore cotés.

CBI démontre de nouveau son expertise à générer un deal flow unique, offrant à ses actionnaires une exposition à la blockchain et aux cryptos-monnaies. Cette capacité à conseiller les différents acteurs du Web3 et à identifier des opportunités d'investissement est le résultat des années d'expérience de Frédéric Chesnais, son PDG, et Jean-Marcel Nicolai, son directeur des jeux, qui comptabilisent à eux deux plus de 40 ans d'éxperience dans l'univers des jeux vidéo et des mondes virtuels, et s'appuie aussi sur l'univers AlphaVerse et le monde Football at AlphaVerse.

Football at AlphaVerse fonctionne avec le jeton $FAV. Ce jeton $FAV est coté sur ChilizX et PancakeSwap et les cours sont aussi disponibles sur Coingecko (https://www.coingecko.com/en/coins/football-at-alphaverse) et CoinMarketCap. 11 milliards de jetons $FAV ont été créés et seront vendus progressivement par CBI, ces jetons étant le seul moyen de compléter des microtransactions dans Football at Alphaverse.

Rappel de l'opération financière en cours:

Il est rappelé que tous les actionnaires de CBI à la date du 12 mars 2024 (record date) recevront des bons de souscription d'actions (BSA A et BSA B) permettant de souscrire à des actions nouvelles CBI dans les conditions suivantes :

BSA A : 1 action existante donne droit à 1 BSA A et 50 BSA A donnent droit à la souscription d'une action nouvelle à un prix unitaire d'exercice de 0,40 euro. La période de souscription sera ouverte jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

BSA B : 1 action existante donne droit à 1 BSA B et 50 BSA B donnent droit à la souscription d'une action nouvelle à un prix unitaire d'exercice de 0,60 euro. La période de souscription sera ouverte jusqu'au 31 mars 2025 inclus.

Cette opération a fait l'objet d'une parution au BALO le 19 février 2024 (référence 2400313) et fera aussi l'objet d'un avis Euronext.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

A propos de AFRICARARE

