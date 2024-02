27/02/2024 - 17:55

CBI et le FC Porto annoncent un accord de partenariat pour créer le monde digital du club dans Football at AlphaVerse

FC Porto est un club à la renommée mondiale, avec 7 titres européens et 47 titres portugais

Il jouit d'une audience mondiale avec des millions de supporters à travers le monde

Le monde digital de FC Porto sera ouvert au cours du second trimestre calendaire 2024

Paris, France - 27 février 2024 - Crypto Blockchain Industries (CBI), une entreprise française cotée sur Euronext spécialisée dans les solutions blockchain, les jeux vidéo, les applications d'entreprise et les projets de cryptographie sélectionnés, est heureuse d'annoncer un partenariat stratégique avec le FC Porto, un club de football de premier plan au Portugal. Cet accord vise à développer un univers numérique révolutionnaire, le Football at AlphaVerse, offrant un niveau d'immersion et d'interaction sans précédent pour les fans.

CBI et le FC Porto collaboreront à la construction d'un monde immersif englobant tout l'écosystème du FC Porto. Ce monde du football présentera des repères emblématiques associés au FC Porto, y compris une réplique 3D réaliste de son stade, l'Estádio do Dragão, un chef-d'œuvre architectural avec une capacité impressionnante de places assises, ses installations de pointe et la vibrante ville de Porto.

Le Football at AlphaVerse offre aux supporters une plateforme dynamique et interactive sur les clubs et les équipes. Dans cet univers immersif, les fans peuvent explorer différents espaces 3D, interagir avec d'autres supporters, acquérir des biens numériques et accéder à des produits et services réels. La plateforme accueillera également des événements virtuels exclusifs, des réunions et des expériences uniques pour les fans, renforçant encore davantage l'engagement de la base de fans mondiale.

"Cette collaboration a le potentiel de révolutionner la façon dont nos supporters interagissent avec le FC Porto, en leur offrant une nouvelle et innovante manière de se connecter au club", a déclaré Pedro Albuquerque, responsable international du FC Porto. "Le partenariat avec une entreprise de technologie de premier plan comme CBI est une opportunité formidable, car son engagement envers l'innovation correspond parfaitement à notre vision d'améliorer les expériences des supporters."

Frédéric Chesnais, PDG de CBI, a exprimé son enthousiasme, déclarant : "Le partenariat avec le FC Porto est une opportunité exceptionnelle pour CBI, et nous sommes honorés de collaborer avec ce grand club. Nous sommes impatients de stimuler l'innovation dans l'industrie du sport, d'améliorer l'expérience des supporters et de promouvoir le riche patrimoine du FC Porto et de ses supporters."

Le partenariat entre CBI et le FC Porto illustre la fusion parfaite entre l'innovation technologique et la passion pour le football, aboutissant à une plateforme extraordinaire d'engagement des supporters. Le football dans l'AlphaVerse ouvre la voie à une ère innovante d'expériences pour les supporters.

Le monde de Football at AlphaVerse fonctionne avec le jeton $FAV. Ce jeton $FAV est répertorié sur Coingecko, CoinMarketCap, ChilizX et Pancake Swap.

Il est rappelé que tous les actionnaires de CBI à la date du 12 mars 2024 (record date) recevront des bons de souscription d'actions (BSA A et BSA B) permettant de souscrire à des actions nouvelles CBI dans les conditions suivantes:

BSA A : 1 action existante donne droit à 1 BSA A et 50 BSA A donnent droit à la souscription d'une action nouvelle à un prix unitaire d'exercice de 0,40 euro. La période de souscription sera ouverte jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

BSA B : 1 action existante donne droit à 1 BSA B et 50 BSA B donnent droit à la souscription d'une action nouvelle à un prix unitaire d'exercice de 0,60 euro. La période de souscription sera ouverte jusqu'au 31 mars 2025 inclus.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

A propos du FC Porto

Le FC Porto est un club de football portugais basé à Porto, une ville située dans le nord du Portugal. Fondé en 1893, le FC Porto est l'un des clubs les plus prestigieux du pays et a une riche histoire dans le football européen. Il est souvent considéré comme l'un des "Trois Grands" clubs du Portugal, aux côtés du SL Benfica et du Sporting CP.Le club évolue à l'Estádio do Dragão, un stade moderne inauguré en 2003, qui peut accueillir plus de 50 000 spectateurs. Les couleurs traditionnelles du FC Porto sont le bleu et le blanc.Le FC Porto a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux au fil des ans, notamment le championnat portugais Primeira Liga, la Coupe du Portugal et la Supercoupe du Portugal. Sur la scène européenne, le club a remporté la Ligue des champions de l'UEFA à deux reprises, en 1987 et en 2004, ce qui en fait l'un des clubs les plus réussis du Portugal sur la scène continentale.

Contact