09/02/2024 - 08:00

Le Real Sociedad s'associe à "Football at AlphaVerse", l'univers innovant du football.

AlphaVerse va créer un monde numérique unique pour la Real Sociedad en étroite collaboration avec le club.

Des contenus vidéo captivants, des zones d'engagement des fans, des mini-jeux et des avantages du monde réel attendent les supporters.

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris: FR0014007LW0, ALCBI) est ravi de dévoiler un partenariat historique avec la Real Sociedad, le célèbre club de football originaire de la vibrante ville de San Sebastián, en Espagne. Cette alliance marque le début d'un domaine numérique spécialisé au sein de "Football at AlphaVerse", un univers innovant conçu spécifiquement pour les fervents amateurs de football.



Le monde numérique au sein de Football at AlphaVerse, réputé pour son accent mis sur le partage de contenus audiovisuels captivants, l'organisation de mini-jeux engageants et la création d'un sentiment de communauté, offre le canevas idéal pour façonner un monde numérique centré sur le football. Dans cette sphère révolutionnaire, le contenu vidéo et les communautés de fans sont à l'honneur. Le meilleur ? Vous n'avez pas besoin de cryptomonnaie pour rejoindre ce monde dédié au football.

Ce partenariat garantit aux fans de la Real Sociedad une expérience numérique de fan distinctive et immersive. Du contenu vidéo exclusif aux zones interactives pour les fans et aux mini-jeux divertissants, ce paysage numérique offre un accès inégalé au club et à ses offres. Il propose même une représentation 3D réaliste de la "Reale Arena", où les fans peuvent sécuriser un siège virtuel qui débloque une multitude d'avantages réels et virtuels.

La "Reale Arena", avec une capacité dépassant les 40 000 sièges, sera méticuleusement recréée en 3D. Les fans peuvent acquérir des sièges virtuels, leur donnant droit à une gamme d'avantages tangibles, de la chance de gagner des billets pour des matchs réels à des délices virtuels comme les NFT et les mini-jeux. Pour la première fois de son histoire, le centre d'entraînement de la Real Sociedad, terreau de générations de talents du football, sera rendu en 3D, offrant aux visiteurs une rencontre rapprochée avec l'héritage du club.

"S'aventurer dans la frontière numérique avec CBI représente une étape importante vers l'avenir. Cette collaboration garantit que les fans de la Real Sociedad, quel que soit leur emplacement, peuvent maintenir un lien fort avec le club, en s'engageant activement dans le nouveau monde virtuel excitant que nous façonnons." - Begoña Larzabal, Responsable Marketing et Commercial au Real Sociedad.

"Le partenariat avec la Real Sociedad est un privilège et une étape importante pour Crypto Blockchain Industries, soulignant notre engagement envers l'excellence. Nous sommes ravis de nous associer à ce club estimé, en utilisant la technologie pour stimuler l'innovation dans le monde du sport tout en préservant les valeurs du club et ses fidèles supporters." - Frédéric Chesnais, PDG de CBI.

Les partenaires de développement de CBI, un consortium de plus de 60 experts en Web3 et jeux vidéo, collaboreront étroitement avec la Real Sociedad pour donner vie à cet univers numérique. Restez à l'écoute pour d'autres annonces dans les semaines à venir et découvrez-en plus sur www.cbicorp.io.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

A propos du Real Sociedad

Le Real Sociedad est un club de football professionnel renommé basé à San Sebastián, en Espagne, avec une histoire riche et un fervent suivi de fans. Le club est profondément engagé dans la participation communautaire et dans l'atteinte de l'excellence dans le monde du football. Pour plus de détails, visitez www.realsociedad.eus.

