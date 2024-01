24/01/2024 - 18:00

Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :

451 478 actions CBI

40 067,20 € (*)

(*) Ce montant tient compte d'une restitution à la société de 28 000 € en date du 18 12 2023

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

451 470 actions CBI

67 448,36 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 33 857 33 849 Nombre de transactions 67 44 Montant en capitaux 17 059,11 € 17 677,95 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €

04/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 5 300 0,5028 2 664,84 04/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 10 0,51 5,10 06/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 50 0,4995 24,98 07/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 50 0,5 25,00 10/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 5 290 0,508 2 687,32 12/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,5497 164,91 12/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 0,56 168,00 14/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,531 106,20 14/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,541 108,20 17/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 135 0,55 74,25 20/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,505 75,75 21/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 150 0,52 78,00 24/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 196 0,5409 106,02 24/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,56 280,00 25/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 250 0,57 142,50 26/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,55 55,00 28/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 25 0,53 13,25 31/07/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,535 107,00 04/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,498 99,60 04/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,515 103,00 09/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,499 99,80 10/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,48 96,00 10/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,5 100,00 11/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 360 0,496 178,56 16/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 350 0,4895 171,33 23/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,465 232,50 24/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,4625 92,50 24/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 700 0,4758 333,06 28/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,466 93,20 28/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,478 95,60 30/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,488 73,20 31/08/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,492 73,80 01/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,4742 71,13 04/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 700 0,413 289,10 04/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 700 0,43 301,00 05/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,445 89,00 05/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,455 91,00 06/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 174 0,456 79,34 06/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 174 0,468 81,43 08/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 150 0,48 72,00 12/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,485 121,25 13/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,4717 141,51 14/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 0,486 145,80 15/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 210 0,467 98,07 18/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 101 0,4885 49,34 21/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 450 0,4767 214,52 21/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 55 0,4895 26,92 22/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 507 0,4895 248,18 25/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 450 0,4772 214,74 25/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 10 0,4895 4,90 26/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 350 0,4281 149,84 26/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 800 0,477 381,60 27/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,469 93,80 28/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,488 97,60 29/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,495 247,50 29/09/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 2 039 0,4938 1 006,86 02/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 600 0,57 342,00 02/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 950 0,5799 550,91 03/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 600 0,5725 343,50 03/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 900 0,5823 524,07 04/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 050 0,5536 581,28 04/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 750 0,5797 434,78 05/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 4 280 0,5997 2 566,72 05/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 4 864 0,6247 3 038,54 06/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 989 0,6709 663,52 10/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 936 0,6816 637,98 10/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 936 0,7076 662,31 11/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 400 0,67 268,00 11/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,69 138,00 12/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 450 0,6338 285,21 13/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 360 0,6773 243,83 13/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 650 0,6893 448,05 16/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 44 0,7 30,80 17/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 340 0,6755 229,67 17/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 530 0,6872 364,22 18/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 450 0,5772 259,74 19/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,628 125,60 20/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,585 175,50 24/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 48 0,595 28,56 24/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 600 0,607 364,20 25/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 152 0,595 90,44 27/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,58 116,00 31/10/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,555 111,00 01/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,535 80,25 02/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,485 72,75 06/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 400 0,465 186,00 07/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,4665 46,65 08/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 210 0,4665 97,97 09/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 038 0,43 446,34 09/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 017 0,4494 457,04 10/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 593 0,4735 280,79 14/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,455 113,75 14/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 250 0,475 118,75 17/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,473 47,30 20/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,45 67,50 21/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,46 138,00 23/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 120 0,462 55,44 27/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 430 0,4712 202,62 28/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 347 0,478 165,87 30/11/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 53 0,4505 23,88 06/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 0,455 0,46 08/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 399 0,4614 184,10 11/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 399 0,4747 189,41 13/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,452 90,40 13/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,462 92,40 19/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,411 123,30 20/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 0,421 126,30 27/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 5 341 0,3837 2 049,34 28/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 5 341 0,391 2 088,33 29/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 601 0,43 258,43 29/12/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 601 0,44 264,44

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l'ambition de développer et de valoriser un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Le 3 août 2022 CBI a annoncé son transfert effectif du groupe de cotation E1 (placement privé) à E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d'information

