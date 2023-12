26/12/2023 - 20:00

Résultats du 1er semestre de l'exercice 2023-2024

(clos le 30 septembre 2023)

? Résultats semestriels au 30 septembre 2023 en ligne avec les attentes du Groupe, avec un Résultat Opérationnel Courant de 20% du CA

? Revalorisation du portefeuille de crypto-monnaies très significatif depuis le 1er octobre 2023, validant leur détention à long-terme et le positionnement stratégique de CBI

? L'action CBI permet aux investisseurs une possibilité d'investir indirectement dans le bitcoin et les principales crypto-monnaies

? Poursuite du développement du monde digital AlphaVerse et acquisition par voie d'échange de nombreuses participations dans des projets tiers

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce ses résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2023-2024, clos le 30 septembre 2023. Les résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration le 21 décembre 2023. Ces résultats ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. CBI annonce avoir mis à la disposition du public sur son site internet le rapport financier semestriel consolidé au 30 septembre 2023 et le rapport de revue limitée des commissaires aux comptes y afférent.

Frédéric Chesnais, Président – Directeur Général, a déclaré : « Avec AlphaVerse, notre objectif est de créer un monde digital permettant de fédérer des communautés et de développer une activité profitable. Mais l'intérêt d'AlphaVerse est double, car il nous permet aussi de prendre des participations dans des projets tiers, par voie d'échange d'actifs digitaux, et d'accroître notre poids économique dans l'écosystème de la blockchain ».

CBI : Résultats semestriels consolidés au 30 septembre 2023 en ligne avec les attentes du Groupe, avec un Résultat Opérationnel Courant de 20% du CA

Les chiffres-clés semestriels au 30 septembre 2023 sont les suivants.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2 352,7 100,00% 2 395,5 100,00% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 486,0 20,66% 587,8 24,54%

Une présentation détaillée des états financiers figure ci-dessous.

Comme indiqué en Annexe 1, une revalorisation très significative du portefeuille de crypto-monnaies est intervenue sur les marchés depuis le 1er octobre 2023. Ainsi, la valeur du portefeuille était de 146,2 millions de dollars US au 18 décembre 2023.

Si les comptes consolidés semestriels avaient été arrêtés au 30 septembre 2023 sur la base des cours au 18 décembre 2023, toutes les provisions pour dépréciation des jetons constatées au 30 septembre 2023 auraient été reprises, générant une reprise de provision comptable de 2,1 millions d'euros.

De plus, le résultat d'exploitation et le résultat net auraient été positifs.

Milliers d'euros 30 septembre 2023 publié Reprise de provisions (*) 30 septembre 2023 retraité Résultat opérationnel ( 331,1) 2 060,1 1 729,0 Résultat net ( 724,1) 2 060,1 1 336,0

Revalorisation très significative du portefeuille de crypto-monnaies depuis le 1er octobre 2023, validant leur détention à long-terme et le positionnement stratégique de CBI

? L'action CBI permet aux investisseurs une possibilité d'investir indirectement dans le bitcoin et les principales crypto-monnaies sur le long terme.

En effet, en complément du développement d'AlphaVerse, la stratégie de CBI est d'acquérir, de gérer et de valoriser, sur le long terme, un large portefeuille combinant les principales crypto-monnaies (notamment Bitcoin), les jetons émis par de grands projets en cours de développement, ainsi que les jetons créés par CBI. La stratégie de CBI n'est pas de développer du trading actif sur l'intégralité de son portefeuille.

? Grâce à AlphaVerse, CBI est aussi en mesure de négocier et de compléter des transactions exclusives, de gré à gré.

Par exemple :

- CBI a acquis par voie d'échange 54 millions de tokens Chain Games qui opère une activité de jeux Play-to-Earn ;

CBI détient 1% de la société qui gère le projet Cornucopias, un monde digital sur la blockchain Cardano, et est en voie d'acquérir par voie d'échange environ 0,75% des jetons COPI émis par ce projet, combinaison offrant ainsi une exposition à long terme de l'ordre de 1,75% sur un projet valorisé plus de 400 millions de dollars US ;

CBI détient 26,5% du jeton KTG, non encore coté, émis par le projet Karma The Game, un jeu blockchain ;

CBI détient 6 250 000 000 jetons LIGHTS, non encore cotés, et liés au monde Horyou AlphaVerse qui se concentre sur les associations caritatives et la lutte contre le réchauffement climatique.

? Le tableau du portefeuille de jetons figure en Annexe 1 .

Selon cette analyse :

Au 18 décembre 2023, la valeur totale des jetons en portefeuille et autres actifs était de 146,3 millions d'euros ;

Au 30 septembre 2023, la valeur nette comptable des jetons en portefeuille et autres actifs était de 1,8 million d'euros, car les plus-values latentes ne sont pas enregistrées en comptabilité.

Évènements marquants du 1er semestre de l'exercice 2023-2024

1. Cotation du jeton $FAV

CBI a coté le 26 septembre 2023 le jeton $FAV sur la plateforme centralisée Chiliz Exchange. Le jeton $FAV est également disponible sur la plateforme décentralisée PancakeSwap. Au 2 octobre 2023, la capitalisation du jeton $FAV est d'environ 135 millions d'euros. CBI détient 80% des jetons $FAV.

2. Conclusion de nouveaux contrats de partenariat avec des clubs de football

CBI poursuit sa stratégie visant à intégrer de nombreux clubs de football dans son l'univers “Football at AlphaVerse” (FAV), CBI a signé des partenariats avec notamment les clubs européens de Norwich, Braga, FC Porto, Celta de Vigo. Ces partenariats s'ajoutent à ceux déjà conclus notamment avec Real Betis, Real Sociedad, S?o Paulo FC, Bologna, Cardiff, Spezia et Deportivo Cali.

3. Mise en place de plusieurs accords avec Africarare

- CBI a conclu le 16 septembre 2023 un premier accord d'échange avec Africarare pour $1 million et de jetons $FAV pour $155K. Africarare permet à tous ses partenaires d'avoir un accès privilégié aux terrains AlphaVerse acquis par Africarare ;

Un deuxième accord réciproque a été signé. L'accord inclut un échange de terrains. CBI et Africarare pourront développer ces terrains en coopération avec leurs propres partenaires ou les vendre. Ainsi, CBI/AlphaVerse et ses partenaires pourront utiliser immédiatement les terrains d'Africarare pour y développer de nouvelles expériences. Il en sera de même réciproquement pour Africarare et ses partenaires dans l'univers développé par CBI/AlphaVerse. Alternativement, CBI et Africarare pourront librement céder les terrains acquis si l'intérêt s'en présente.

4. Echange de jetons avec DEGA LABS

CBI a conclu le 7 juin 2023 un échange de jetons avec DEGA LABS.

Événements postérieurs à la clôture du 30 septembre 2023

À la date du présent communiqué, hormis la revalorisation du portefeuille de crypto-monnaies mentionnée ci-dessus, les évènements postérieurs à la clôture sont les suivants :

1. Lancement prochain de l'application mobile Football at AlphaVerse avec intégration d'Intelligence Artificielle

L'application mobile a vocation à couvrir le football au niveau mondial en combinant les actualités, les matchs en live, les forums de discussions publics ou privés et la création de communautés. Elle vient en complément de l'application principale Football at AlphaVerse, avec un compte d'accès unique. La soumission technique aux plateformes de distribution interviendra d'ici la fin de l'année, pour un lancement dès l'obtention des approbations requises.

2. Le jeton $CRYS émis par CBI a été lancé et est maintenant listé sur l'échange décentralisé PancakeSwap

Le jeton $CRYS a été lancé au cours du dernier trimestre calendaire 2023. La première cotation du jeton $CRYS a eu lieu le 21 novembre 2023 par cotation directe d'une série de jetons sur la plateforme d'échange PancakeSwap. Le prix initial était de 0,50 $ par jeton $CRYS.

3. Création de la filiale de CBI en Lituanie

CBI a ouvert une filiale en de services dans ce pays pour développer son activité.

4. Collaboration avec Ready Player Me

Cette collaboration vise à intégrer le système d'avatars et d'objets numériques de Ready Player Me dans le monde numérique AlphaVerse, offrant ainsi une expérience immersive élargie. De plus, les objets numériques développés par AlphaVerse et approuvés par Ready Player Me seront utilisables dans tous les univers adoptant la technologie de Ready Player Me, créant ainsi des sources de revenus supplémentaires pour AlphaVerse.

États financiers semestriels consolidés au 30 septembre 2023

(K€) 30 septembre 2023 30 septembre 2022 Chiffre d'affaires 2 352,7 2395,5 Autres Produits - - Coût des ventes (9,9) (32,5) MARGE BRUTE 2342,8 2363,0 Frais de recherche et développement (235,0) (538,9) Frais marketing et commerciaux (988,6) (667,0) Frais généraux et administratifs (633,6) (569,3) Autres produits et charges d'exploitation 0,2 - RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 486,0 587,8 Autres produits et charges opérationnels (817,1) (1243,0) RESULTAT OPERATIONNEL (331,1) (655,2) Coût de l'endettement financier (62,4) (94,4) Autres produits et charges financiers (330,6) 57,0 Impôt sur les bénéfices - - RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (724,1) (692,6) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (724,1) (692,6) Part attribuable au Groupe (746,3) (694,7) Part attribuable aux Intérêts minoritaires 22,3 2,1 Résultat de base par action (en euros) (0,003) (0,003) Résultat dilué par action (en euros) (0,003) (0,003)

COMPTE DE RESULTAT

Revenus consolidés

Au 30 septembre 2023, CBI a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2 352,7 K€, provenant notamment de l'échange de jetons. Le chiffre d'affaires est stable par rapport à la même période de l'année dernière.

Résultat opérationnel courant consolidé

La marge brute s'élève à 99,6% du chiffre d'affaires de la période.

À des fins de comparaison avec les autres entreprises du secteur, CBI présente son compte de résultat par fonction.

Frais de recherches et développement

Les frais de recherche développement ont augmenté de 25,9% par rapport à l'exercice précédent. Ces frais comprennent l'exploitation des jeux vidéo et du métaverse. Leur évolution dépend du niveau des nouvelles fonctionnalités développées. Les jeux vidéo classiques sont entièrement amortis, et il n'y a pas de dépréciation supplémentaire. En ce qui concerne le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n'a pas été amortie au 30 septembre 2023, car cet amortissement commence dès l'ouverture du métaverse, prévue sur l'exercice 2023-2024.

Frais marketing et commerciaux

Les dépenses consolidées de vente et de marketing comprennent la publicité, principalement au travers du lancement de campagnes en ligne.

Les dépenses de marketing et de vente se sont élevées à 988,6 K€ pour la période, contre 667,0 K€ pour l'exercice précédent, soit une variation de +48,2%.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs consolidés pour la période reflètent essentiellement les frais de management, ainsi que les frais généraux liés à la cotation des actions de la société sur le marché Euronext Growth. Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 633,6 K€ pour l'exercice clos, contre 569,3 K€ pour l'année précédente, soit une variation de +11,3%.

Résultat opérationnel courant consolidé

Le résultat opérationnel courant consolidé s'élève à 486,0 K€ pour l'exercice clos, contre 587,8 K€ pour l'exercice précédent.

Résultat opérationnel consolidé

Compte tenu de l'évolution du cours des crypto-monnaies en particulier sur la première moitié de l'exercice 2023-2024, un complément de provision a été constaté à hauteur de 817,0 K€. Cette provision se décompose en une provision sur portefeuille de 960,0 K€ pour ajuster la valorisation nette du portefeuille de cryptomonnaies qui s'établit ainsi à 1 233,4 K€ à fin septembre 2023 et un ajustement de dette à payer en tokens Chain Games qui vient diminuer la provision du portefeuille de 142,9 K€.

Le résultat opérationnel consolidé est de -331,1 K€ pour l'exercice clos contre -655,2 K€ pour l'exercice précédent, soit une variation de +49,5% qui s'explique par la dépréciation temporaire des jetons mentionnée ci-dessus.

Résultat net consolidé (Part du Groupe)

Les charges financières consolidées reflètent les intérêts payés au taux légal sur l'emprunt Ker Ventures et les retraitements des loyers en IFRS 16, tandis que les produits financiers consolidés reflètent principalement les plus-values enregistrées par le prestataire de services d'investissement TSAF dans le cadre du contrat de liquidité sur les actions CBI.

Les intérêts minoritaires consolidés représentent le montant attribuable aux propriétaires à 22,73 % de OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC et s'élèvent à 22,3K€ pour la période.

Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés à payer pour la période.

Le bénéfice net consolidé (part du groupe) s'élève à -724,1 K€ pour la période, contre un déficit de -692,6 K€ pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,5%.

BILAN

ACTIF (en milliers d'euros) 30-sept-23 31-mars-23 Actifs incorporels 16 592,4 13 164,9 Actifs corporels 20,7 15,1 Retraitements Loyers IFRS 16 1 841,6 1 973,1 Actifs financiers 7 595,4 9 107,5 ACTIF À LONG TERME 26 050,1 24 260,8 Inventaire de crypto-devises et NFTs 1 233,4 2 407,0 Comptes clients 2 863,1 935,7 Autres actifs courants 679,2 301,8 Liquidités 472,1 450,9 ACTIF À COURT TERME 5 247,8 4 095,3 TOTAL DE L'ACTIF 31 298,0 28 356,1

PASSIF (K€) 30 septembre 2023 31 mars 2023 Capital 25?070,6 25070,4 Réserves consolidées (8 928,0) (4847,1) Résultat net de l'exercice, Part du Groupe (746,3) 1271,5 Capitaux propres Part du Groupe 15396,2 21494,8 Intérêts minoritaires 239,2 211,4 Provisions pour risques et charges non courantes 121,7 - Dettes financières non courantes 4704,4 2332,7 Impôts différés passifs - - Dettes locatives long terme 1647,4 1771,9 Autres passifs non courants - - Passifs non courants 6473,4 4104,6 Provisions pour risques et charges courantes - - Dettes financières courantes - - Dettes locatives court terme 247,3 243,6 Dettes fournisseurs 4525,8 2285,6 Autres passifs courants 426,4 15,9 Passifs courants 5199,4 2545,2 Total passif 27308,3 28356,1

Les montants investis dans le développement des jeux et du métaverse sont capitalisés puis amortis à compter de leur mise en service. Ainsi, concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété 5 intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n'a pas donné lieu à amortissement au 30 septembre 2023. Cet amortissement débutera à l'ouverture du métaverse, prévue sur l'exercice 2023-2024.

Actifs financiers consolidés

Lorsqu'il est coté, le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est évalué sur la base d'un prix moyen pondéré par les volumes calculé sur six mois (V-WAP).

Les actifs financiers sont composés de titres de sociétés non consolidées, de participations dans des entreprises associées, d'instruments dérivés non qualifiés de couverture, de dépôts et de prêts, de valeurs mobilières de placement, de la trésorerie positive, des créances d'exploitation.

Les actifs financiers sont présentés en « non courants », excepté ceux présentant une échéance inférieure à 12 mois à la date de clôture, alors classés selon les cas en « actifs courants », ou en « équivalents de trésorerie ».

Les actifs financiers détenus par le Groupe sont analysés en fonction du modèle économique et de ses objectifs :

- actifs évalués au coût amorti (actifs financiers détenus en vue d'encaisser les flux de trésorerie contractuels),

actifs évalués à la juste valeur : actifs financiers détenus en vue de leur revente, et en vue d'encaisser les flux de trésorerie contractuels.

La classification dépend de la nature et de l'objectif de chaque actif financier, et est déterminée lors de sa comptabilisation initiale.

Les méthodes classiques de valorisation sont appliquées pour les titres non cotés. A l'occasion de chaque clôture, les participations font l'objet d'une évaluation sur la base de méthodes classiques, notamment l'Actif Net Réévalué ou la méthode des Discounted Cash Flows. Ces évaluations donnent lieu, le cas échéant, à une dépréciation qui est constatée soit en compte de résultat soit en diminution des capitaux propres, en application de l'IFRS 9.

La liste des filiales et participations de la Société est la suivante :

(K€) Capital Capitaux propres (hors capital) % de capital détenu Valeur comptable des titres détenus Prêts et avances consenties non remboursés Chiffre d'affaires dernier exercice Résultat dernier exercice Observations Brute Nette Filiales (détention supérieure à 50%) OP Productions, LLC - 77,27% 4075,1 4075,1 94,3 146,8 75,8 Comptes 09/2023 Free Reign East, LLC - 77,27% 732,9 732,9 - - 0,1 Comptes 09/2023

Inventaire consolidé des jetons et NFTs

Le stock de jetons est comptabilisé au coût, sur la base du prix d'acquisition. A la date de clôture de l'exercice comptable, chaque cryptomonnaie est ensuite valorisée sur la base du cours de clôture afin de tenir compte de la valeur de chaque crypto monnaie et du portefeuille global. Si le prix de revient d'une crypto-monnaie est supérieur à sa valeur de marché, une perte de valeur est comptabilisée dans le compte de résultat.

Au 30 septembre 2023, le stock était évalué à 1 233,4 K€.

Capitaux propres consolidés

Les capitaux propres consolidés, Part du Groupe, s'élèvent à 15 396,2 K€ pour l'exercice clos, contre 21 494,8 K€ pour l'exercice précédent.

La variation des capitaux propres consolidés s'analyse comme suit :

(K€) Nombre d'actions Capital Prime d'émission Réserve légale variation Report à nouveau Résultat Total Capitaux propres au 31 mars 2023 250704483 25070,4 7117,9 - (11?965,0) 1?271,5 21494,8 Résultat net (746,3) (746,3) Augmentation de capital 1?046 0,1 1,4 1,5 Imputation frais sur prime d'émission (30,0) (30,0) Résultat N-1 mis en réserve 1271,5 (1?71,5) - Retraitement IAS 32 187,6 187,6 Paiement par action IFRS 2 188,0 188,0 Neutralisation des actions en auto contrôle (IFRS2) (188,0) (188,0) Dépréciation titres de participation (5?503,5) (5?503,5) Rachat du warrant d'Atari - - Ajustement provision ATRI - - Variation des écarts de change (7,8) (7,8) - Capitaux propres au 30 septembre 2023 250705?529 25070,6 7089,3 - (16?017,2) (746,3) 15?396,2

Trésorerie nette

À la fin de la période, la trésorerie/(dette) nette est définie comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie moins les prêts, et calculée comme suit :

(K€) 30 septembre 2023 31 mars 2023 Trésorerie et équivalents de trésorerie 472,1 450,9 Placements à court terme - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 472,1 450,9

Évolution du nombre d'actions au cours de l'exercice

Les actions de la Société sont cotées sur Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Le mnémo est ALCBI.

31 mars 2023 250704?483 01/02/2023 Augmentation de capital 1046 30 septembre 2023 250705?529

Au 30 septembre 2023, 3 138 BSA ont été exercés, soit la création de 1 046 nouvelles actions.

À la date du présent document, la répartition des actionnaires détenant plus de 2 % du capital et des droits de vote est la suivante :

Nombre d'actions en circulation Nombre d'actions sur une base diluée* # % # % Ker Ventures, SARL 224433?629 89,52% 224433?629 88,80% Ker Ventures, LLC 3914?265 1,56% 5150?354 2,04% Total F. Chesnais 228347?894 91,08% 229583?983 90,84% Actions d'autocontrôle 2096486 0,84% 2096486 0,83% Flottant 20261149 8,08% 21059?47 8,33% Total 250705?529 100,00% 252740416 100,00%

(*) En supposant que tous les bons de souscription en circulation soient exercés

Au 30 septembre 2023, le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève à 25 070 552,9 € divisés en 250 705 529 actions d'une valeur nominale de 0,10 €. Le nombre de droits de vote attribués aux actions de la Société est de 248 609 043 car les actions d'auto-contrôle n'ont pas de droit de vote.

A ceci s'ajoutent 6 107 799 bons de souscription d'actions (BSA), 3 BSA permettant d'acheter 1 action nouvelle CBI au prix de 1,40 euro au plus tard le 31 mars 2024. Ainsi, en cas d'exercice de l'intégralité de ces BSA, 2 035 933 actions nouvelles pourraient être créées. Le nombre d'actions CBI susceptibles d'être en circulation est ainsi de 252 740 416.

Les actions nominatives peuvent bénéficier d'un droit de vote double si elles sont détenues depuis au moins deux ans. À la date du présent document, aucune action ne bénéficie d'un droit de vote double.

Il n'y a pas d'autres actionnaires qui possèdent directement, indirectement ou conjointement 2 % ou plus du capital émis ou des droits de vote de la Société.

Chaque action donne droit à une voix pour chacune des résolutions soumises aux actionnaires. Un droit de vote double est attaché à toutes les actions libérées existantes et détenues par un même actionnaire depuis au moins deux ans, ainsi qu'à toutes les actions acquises ultérieurement par ce même actionnaire par l'exercice des droits attachés à ces actions nominatives.

Dividendes

Le Conseil d'administration peut proposer la distribution de dividendes aux actionnaires de la Société jusqu'à concurrence du montant total du bénéfice et des réserves distribuables de la Société. Ces distributions sont effectuées selon la décision des actionnaires de la Société lors d'une assemblée générale. La Société n'a pas versé de dividendes au cours des trois dernières années.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

À propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l'ambition de développer et de valoriser un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Le 3 août 2022 CBI a annoncé son transfert effectif du groupe de cotation E1 (placement privé) à E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d'information sur www.cbicorp.io.

Annexe 1 – État du portefeuille de jetons et incidence de la revalorisation des jetons depuis le 30 septembre 2023

Le tableau ci-annexé présente :

Les jetons en portefeuille au 30 septembre 2023 valorisés au cours de clôture du 30 septembre 2023 ;

? Les jetons en portefeuille au 30 septembre 2023 valorisés au cours de clôture du 18 décembre 2023 ;

? La valeur nette comptable de ces jetons au 30 septembre 2023.

Ces jetons ont été acquis par CBI de différentes manières (par voie d'apport, d'échange (swaps)) ou ont été créés par CBI. Certains jetons ont pu être vendus ou acquis depuis le 30 septembre 2023, seule la situation au 30 septembre 2023 est retenue.

Les cours de clôture sont ceux publiés par les sites CoinGecko ou CoinMarketCap, selon le cas.

La valeur nette comptable diffère de la valorisation effectuée sur la base des cours de clôture :

Les jetons créés par la société sont valorisés au coût de production et non à leur valeur de marché ;

? En application du principe de prudence, les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées ;

? Des dépréciations sont constatées pour certains jetons, selon le cas considéré.

Selon cette analyse :

Au 30 septembre 2023, la valeur totale des jetons en portefeuille et autres actifs était de 136 847 128 euros ;

? Au 18 décembre 2023, la valeur totale des jetons en portefeuille et autres actifs était de 146 261 035 euros ;

? Au 30 septembre 2023, la valeur nette comptable des jetons en portefeuille et autres actifs était de 1 832 612 euros.

Avertissement - Il convient de prendre en compte les éléments suivants :

Les données figurant dans le tableau sont des chiffres non audités.

? Les cours sont donnés à titre indicatif à la date considérée, le 30 septembre ou le 18 décembre 2023, et ne sont pas nécessairement représentatifs de la valeur du jeton concerné.

? Compte tenu de la volatilité des cours, cette valorisation peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

? Certains jetons ont une liquidité très réduite, ce qui aura une incidence sur leur prix de vente effectif.

? CBI a signé des accords de partenariats comprenant des swaps entre les jetons $FAV et $CRYS et ceux de ces partenaires. Certains de ces accords comportent des clauses de lock-up empêchant la vente de ces jetons avant une date déterminée.

? Les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous ne peuvent être interprétés comme étant la valeur de réalisation de ces jetons. La valeur de réalisation de ces jetons pourrait être très différente des montants mentionnés ci-dessous.

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) Jeton Symbole Quantité au 30/09/2023 Cours clôture ($) Valorisation (€) Valorisation (€) Valeur Nette Comptable (€) Sources 30/09/2023 18/12/2023 30/09/2023 18/12/2023 30/09/2023 Taux de change $/€ 1,0594 1,0565 Jetons créés par des sociétés tierces Jeton Atari ATRI 30326489,00 $0,001 $0,001 €37214 €36090 €0 CoinGecko Binance Smart Chain BNB 1,90 $215,323 $241,350 €386 €434 €386 Coinmarketcap Bitcoin BTC 21,73 $27002,560 $42623,540 €553908 €876744 €553908 Coinmarketcap Binance USD BUSD 16749,12 $1,000 $1,000 €15808 €15853 €15808 Coinmarketcap Chain Games CG 54095429,00 $0,007 $0,031 €361038 €1568332 €361?038 Coinmarketcap Blockchain Chiliz CHZ 376136,02 $0,062 $0,079 €21913 €28090 €21?913 Coinmarketcap Jeu Cornucopias * COPI 4?800?001,00 $0,026 $0,122 €119840 €552920 €119840 Coinmarketcap Blockchain Ethereum ETH 31,33 $1674,808 $2217,270 €49531 €65753 €49?531 Coinmarketcap Jeu Karma The Game KTG 26?500?000,00 $0,000 $0,000 €0 €0 €1 Coinmarketcap Blockchain Polygon MATIC 567,21 $0,534 $0,800 €286 €430 €286 Coinmarketcap USDC USDC 925,03 $1,000 $1,000 €873 €876 €873 Coinmarketcap USDT USDT 110?774,73 $1,000 $1,000 €105486 €104851 €105486 Coinmarketcap Xave coin XVC 3250000001,00 $0,000 $0,000 €1 €1 €1 Coinmarketcap Wrapped Ethereum WETH 0,88 $1674,271 $2216,960 €1396 €1853 €1396 Coinmarketcap Jetons créés par CBI Monde digital AlphaVerse CRYS 493760000,00 $0,000 $0,500 (***) (***) €494 Coût de production Monde digital Football at AlphaVerse FAV 10999851879,83 $0,013 $0,013 €134980248 €140244207 €800 Coinmarketcap Monde digital Horyou LIGHTS 6520000000,00 $0,000 $0,000 €0 €0 €652 Coût de production PORTEFEUILLE JETONS €136247928 €143496435 €1?233?412 Cornucopias ** COPI 24000?000,00 $0,026 $0,122 €599200 €2?764?600 €599200 AUTRES ACTIFS €599200 €2764600 €599200 TOTAL €13847128 €146261035 €1832612

Légende des colonnes

Correspond à la quantité des jetons détenus par la société au 30/09/2023 Correspond au cours de clôture au 30/09/2023 en dollars des différents jetons. La source des cours est mentionnée en colonne (G) Correspond au cours de clôture au 18/12/2023 en dollars Correspond à la valorisation des jetons au 30/09/2023 converti en euros. La valorisation est calculée de la manière suivante : (B)/1,10594 * (A) De la même manière que (D), correspond à la valorisation des jetons au 18/12/2023

Correspond à la valeur nette comptable inscrite dans les comptes au 30/09/2023.

Autres commentaires

(*) Jetons Cornucopias en portefeuille

(**) Jetons Cornucopias à recevoir

(***) Jetons CRYS non valorisés dans l'attente d'un enregistrement sur CoinGecko ou CoinMarketCap