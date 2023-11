27/11/2023 - 18:20

CBI et Ready Player Me, une plateforme d'objets numériques, annoncent un partenariat

CBI intègrera dans AlphaVerse le système d'avatars et d'objets numériques Ready Player Me

Les utilisateurs d'AlphaVerse auront accès à tous les objets numériques disponibles sur la plateforme Ready Player Me

Les objets numériques créés par AlphaVerse et sélectionnés par Ready Player Me seront disponibles dans tous les mondes utilisant le système Ready Player Me, source de revenus potentiels supplémentaires pour AlphaVerse

Paris, France - 27 novembre 2023, à 18h00 CET - CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI), cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole FR0014007LW0 - ALCBI, annonce un partenariat avec Ready Player Me. Cette collaboration vise à intégrer le système d'avatars et d'objets numériques de Ready Player Me dans le monde numérique AlphaVerse, offrant ainsi une expérience immersive élargie. De plus, les objets numériques développés par AlphaVerse et approuvés par Ready Player Me seront utilisables dans tous les univers adoptant la technologie de Ready Player Me, créant ainsi des sources de revenus supplémentaires pour AlphaVerse.

Le partenariat entre AlphaVerse et Ready Player Me ouvre de nouveaux horizons pour les utilisateurs d'AlphaVerse, offrant une expérience enrichie. Ce partenariat renforce l'expérience du métaverse en permettant aux utilisateurs d'AlphaVerse d'accéder aux vastes collections d'objets numériques de Ready Player Me déjà disponibles, élargissant considérablement l'offre d'objets numériquesutilisables au sein d'AlphaVerse. Cette diversification améliore l'expérience utilisateur au sein d'AlphaVerse, augmentant ainsi le nombre de collectionneurs et d'enthousiastes d'objets numériques.

La collaboration est réciproque, car ces objets numériques créés dans AlphaVerse seront rendus disponibles sur Ready Player Me une fois approuvés par cette plateforme. Ils seront intégrés et mis en vente dans les mondes connectés à Ready Player Me créant ainsi un écosystème économique plus vaste pour les objets numériques d'AlphaVerse. Pour CBI, ceci représente une opportunité majeure de créer de nouvelles sources de revenus.

Enfin, cet accord permet une diffusion rapide des objets numériques créés. Toutes les créations d'AlphaVerse, de Ready Player Me et de ses partenaires, tout comme les objets numériques créés sur cette plateforme, seront disponibles pour tous les utilisateurs dès leur approbation et leur mise en ligne par Ready Player Me, assurant une visibilité et une diffusion rapide au sein des différents univers connectés. Cet accord renforce la portée et la pertinence des créations d'AlphaVerse dans un écosystème numérique en expansion et en évolution.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cbicorp.io, www.alphaverse.com et https://readyplayer.me/

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

A propos de Ready Player Me

Ready Player Me est une plateforme de création d'avatars numériques interopérables. Elle se distingue par sa capacité à produire des avatars uniques et réalistes, parfaitement adaptables à différents environnements virtuels, applications et jeux. L'aspect le plus marquant de Ready Player Me est son accent sur l'interopérabilité, permettant aux avatars créés via leur plateforme d'être utilisés dans divers univers numériques compatibles. Cette caractéristique assure une cohérence et une personnalisation de l'expérience utilisateur, indépendamment du contexte virtuel dans lequel les avatars sont déployés.

