13/11/2023 - 08:00

CBI annonce le lancement prochain de l'application mobile Football at AlphaVerse avec intégration de l'Intelligence Artificielle

? L'application mobile a vocation à couvrir le football au niveau mondial en combinant les actualités, les matchs en live, les forums de discussions publics ou privés et la création de communautés;

Elle vient en complément de l'application principale Football at AlphaVerse, avec un compte d'accès unique;

La soumission technique aux plateformes de distribution interviendra d'ici la fin de l'année, pour un lancement dès l'obtention des approbations requises.

Paris, France - 13 novembre 2023 à 8h00 CET - CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI), soci été cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole FR0014007LW0 - ALCBI, annonce le lancement prochain de son application mobile « Football at AlphaVerse » sur plateformes mobiles. Cette application mobile, qui couvrira le football au niveau mondial, a pour vocation d'offrir une série de fonctionnalités combinant les actualités, les matchs en live, les forums de discussions publics ou privés et la création de communautés.

Cette application « Football at AlphaVerse permettra aux utilisateurs du monde virtuel et aux fans de football d'enrichir leur expérience utilisateur. Elle fonctionnera avec initialement 8 langages différents.

Cette application offrira différentes fonctionnalités :

? Création d'un compte unique avec Football at AlphaVerse et synchronisation des profils des utilisateurs;

Sélection des contenus et actualités en fonction des préférences choisies par les utilisateurs (équipes préférées, langage);

en fonction des préférences choisies par les utilisateurs (équipes préférées, langage); Suivi de matchs live ;

; Forums de discussion publics , permettant d'échanger sur les sujets les plus prisés du moment;

, permettant d'échanger sur les sujets les plus prisés du moment; Groupes de discussion privés , similaires aux applications de chat;

, similaires aux applications de chat; Importances données à la création de communautés.

L'intelligence artificielle sera utilisée notamment pour la recherche des articles, la prévention et le contrôle du contenu, la génération automatisée des mots-clés et la suggestion des communautés à créer en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs.

Cette application représente une nouvelle étape dans le développement de l'univers AlphaVerse.

La première soumission technique aux plateformes de distribution interviendra d'ici la fin de l'année 2023, pour un lancement dès l'obtention des approbations requises.

Pour plus d'informations, consultez le site www.cbicorp.io

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

Contact