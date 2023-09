25/09/2023 - 08:00

Paris, le 25 septembre 2023 - Pour faire suite au communiqué du 19 septembre 2023, la cotation du token $FAV sur ChilizX interviendra le mardi 26 septembre 2023 à 14 heures CEST.

Pour plus d'informations sur les détails de la cotation, consultez le site https://www.chiliz.net/.

Pour plus d'informations sur AlphaVerse et les différents univers connectés, consultez les sites www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.