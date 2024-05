Secteur ICB : 35101010 - Participation et promotion immobilières

(Euronext Paris - Compartiment C)

29/05/2024 - 18:00

Paris, le 29 mai 2024

CROSSWOOD informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le 19 juin 2024 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet (www.crosswood.fr) : espace Information financière, section Information réglementée, rubrique Assemblée générale.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : 8 rue de Sèze, 75009 Paris.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès de CIC : Service Assemblées, 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par mail serviceproxy@cic.fr.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°59 le 15 mai 2024.

A propos de CROSSWOOD

La société CROSSWOOD associe, à une activité immobilière en direct, l'accompagnement de la Société d'Investissement Immobilier Cotée SCBSM dont elle détient plus de 34%. CROSSWOOD est cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris sous les références ISIN FR0000050395 et mnémonique CROS.

Contact CROSSWOOD

contacts@crosswood.fr