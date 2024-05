Secteur ICB : 35101010 - Participation et promotion immobilières

(Euronext Paris - Compartiment C)

02/05/2024 - 18:00

Paris, le 2 mai 2024

La Société CROSSWOOD annonce la mise à disposition de son Document d'Enregistrement Universel, intégrant le Rapport Financier Annuel 2023.

Le document d'enregistrement universel valant rapport financier annuel au format PDF est une reproduction de la version officielle du document d'enregistrement universel valant rapport financier annuel 2023 qui a été établi au format ESEF et qui est disponible sur le site de CROSSWOOD www.crosswood.fr.

A propos de CROSSWOOD

La société CROSSWOOD associe, à une activité immobilière en direct, l'accompagnement de la Société d'Investissement Immobilier Cotée SCBSM dont elle détient plus de 35%. CROSSWOOD est cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris sous les références ISIN FR0000050395 et mnémonique CROS.

Contact CROSSWOOD

contacts@crosswood.fr