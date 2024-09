09/09/2024 - 17:25

Brest, le 9 septembre 2024 - Le Crédit Mutuel Arkéa informe le public que l'amendement semestriel du Document d'enregistrement universel 2023 et rapport financier a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 septembre 2024 sous le numéro D. 24-0277-A01.

Le Document d'enregistrement universel en version française est accessible sur le site internet de la société à l'adresse ci-dessous et sur le site internet de l'AMF :

https://www.cm-arkea.com/arkea/banque/assurances/c_8776/fr/documents-d-enregistrement-universels

Des exemplaires du Document d'enregistrement universel sont également disponibles au siège de la société : 1, rue Louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon.

À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 400 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 191,6 milliards d'euros.

Premier groupe bancaire à se doter d'une Raison d'être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s'engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir.

Présent sur l'ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d'emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu'en alliant le financier et l'extra-financier. C'est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

