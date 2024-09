09/09/2024 - 17:40

Résultats financiers semestriels 2024

Dans un contexte macroéconomique défavorable, Crédit Mutuel Arkéa affiche des résultats semestriels en repli mesuré, une dynamique commerciale solide et des indicateurs de solvabilité et de liquidité très robustes, témoignant de la résilience de son modèle

Brest, le 9 septembre 2024 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a arrêté les comptes pour le 1er semestre 2024.

Après un premier semestre marqué par des incertitudes politiques et économiques majeures, les résultats financiers du groupe s'inscrivent en repli, à 167 M€. Ils sont impactés à la fois par les conditions monétaires restrictives, une forte hausse des défaillances d'entreprises par rapport au 1er semestre 2023 et des événements climatiques exceptionnels pesant encore sur les activités d'assurance. Malgré ce contexte particulièrement adverse, le Crédit Mutuel Arkéa affiche une bonne dynamique commerciale dans les différents métiers du groupe et s'appuie sur une structure de bilan très solide, avec des niveaux de liquidité et de solvabilité très supérieurs aux exigences réglementaires, témoignant de la robustesse de son modèle. Le groupe bancaire coopératif, qui a fait le choix de cesser ses activités spéculatives de BFI depuis 2008, continue de déployer sa stratégie de financement de l'économie réelle en France, avec une forte ambition en matière environnementale et sociale.

Une bonne dynamique commerciale dans les différents métiers du groupe

Reflets de la qualité de l'offre et de l'engagement des réseaux de distribution et de l'ensemble des collaborateurs aux côtés de ses sociétaires et clients, le Crédit Mutuel Arkéa présente des indicateurs d'activité stables dans les différents métiers du groupe.

Le portefeuille clients particuliers franchit pour la première fois le seuil des 5 millions de clients. En augmentation de 3%, il atteint 5,3 millions de clients, porté par la banque en ligne (+111 000 clients), la banque de réseau (+20 000 clients) et les filiales de crédit à la consommation (+ 16 000 clients). Un palier significatif gravi grâce à une stratégie commerciale parfaitement exécutée :

Fortuneo a été élue “Marque de l'Année 2024” parmi les banques en ligne selon une étude indépendante de l'institut NielsenIQ auprès de plus de 15 000 consommateurs en France.

parmi les banques en ligne selon une étude indépendante de l'institut NielsenIQ auprès de plus de 15 000 consommateurs en France. Crédit Mutuel du Sud-Ouest a lancé son projet de transformation Orion qui vise à retravailler la présence territoriale, revoir le schéma relationnel et renforcer les expertises pour conquérir de nouveaux clients et des projets de développement.

qui vise à retravailler la présence territoriale, revoir le schéma relationnel et renforcer les expertises pour conquérir de nouveaux clients et des projets de développement. Crédit Mutuel de Bretagne a déployé des projets d'organisation au service d'une relation renforcée avec ses clients, dans le domaine de la joignabilité et de l'expertise patrimoniale.

Les encours de crédits bruts s'établissent à 89,2 Md€, soit une augmentation de 2% par rapport à fin 2023. La production de crédits hors habitat progresse de 10,5% par rapport au S1-2023 pour atteindre 4,4 Md€. Dans un contexte immobilier morose, la production de crédit habitat est quant à elle en baisse. Les primo-accédants, qui représentent près de 50% des projets reçus par les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, comptent actuellement parmi les clients les plus pénalisés par le contexte immobilier et par les réglementations bancaires fixées. Face à ce constat et avec une volonté affirmée et assumée de continuer à accompagner les projets de ses clients, le groupe bancaire coopératif a décidé de lancer Duoprimo, un e solution immobilière de co-investissement dédiée afin de soutenir les primo-accédants dans leurs projets et leur permettre de respecter le taux d'effort réglementaire sans que cela ne se traduise systématiquement par une dégradation majeure du montant du « reste à vivre ».

Au global, la production de crédit s'établit à 6,4 Md€ au S1-2024, en recul de 12,4% par rapport au S1-2023 (7,3 Md€).

La qualité du portefeuille de crédits se maintient à un très bon niveau, avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 2%.

avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 2%. Les encours d'épargne progressent de 1,7% par rapport à fin 2023, pour atteindre 170,2 Md€. L'épargne financière représente la majorité de la collecte d'épargne au S1-2024, avec une contribution significative (2,9 Md€) réalisée par sa filiale Arkéa Investment Services. La collecte d'épargne assurance progresse de 51% alors que l'épargne bancaire rémunérée est en légère décollecte par rapport au S1-2023.

progressent de 1,7% par rapport à fin 2023, pour atteindre 170,2 Md€. L'épargne financière représente la majorité de la collecte d'épargne au S1-2024, avec une contribution significative (2,9 Md€) réalisée par sa filiale Arkéa Investment Services. La collecte d'épargne assurance progresse de 51% alors que l'épargne bancaire rémunérée est en légère décollecte par rapport au S1-2023. En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 7,3%, à 263 M€ et les primes sur affaires nouvelles affichent +23,1% par rapport au S1-2023. Les réseaux externes au groupe contribuent à hauteur de 53% aux primes sur affaires nouvelles (+6 points1), et de 31% aux primes acquises en portefeuille (-1 point2).

Un modèle résilient dans un contexte adverse, porté par la diversification des sources de revenus

Les revenus3 générés par les différentes activités du groupe sur ce premier semestre s'élèvent à 1 Md€. En dépit de l'environnement économique adverse, ce résultat s'appuie sur la poursuite d'une bonne dynamique commerciale et tire profit de la stratégie de diversification des sources de revenus du groupe, avec des contributions notamment :

du pôle Assurances et gestion d'actifs, à hauteur de 25% des revenus du Crédit Mutuel Arkéa, soit 257 M€,

des revenus du Crédit Mutuel Arkéa, soit 257 M€, du pôle BtoB, à hauteur de 22% (soit 226 M€). Le groupe a mené des projets stratégiques d'envergure (Axa, CCF), dont les réussites inscrivent le Crédit Mutuel Arkéa en tête des acteurs phares du développement en marque blanche sur le secteur bancaire. Le dernier projet stratégique d'envergure, la migration et l'opération des systèmes informatiques de CCF, livré avec succès le 1er janvier 2024 a marqué l'aboutissement de 3 ans de projet sur lesquels plus de 1300 collaborateurs du groupe ont été mobilisés. Cette belle dynamique permet aux entités du pôle B2B de confirmer leur stratégie de recentrage sur leurs marchés d'expertise, avec des activités peu consommatrices de fonds propres et un résultat en hausse. Grâce aux entités B2B, les commissions du groupe augmentent de 61 M€.

Pénalisée par la poursuite de la hausse du coût des ressources clientèle, la marge nette d'intérêt accuse une diminution de 41 M€. Dans un contexte économique qui a fortement impacté la banque de détail en France, le Crédit Mutuel Arkéa, dont les réseaux de banque de détail sont exclusivement en France, est resté fidèle à ses engagements d'entreprise à mission en continuant de financer les projets de ses sociétaires et clients. Cette ambition d'accompagner en proximité les particuliers, professionnels et entreprises a pesé sur nos marges en 2024.

Les revenus d'assurance sont en repli (-78 M€), en lien notamment avec la hausse de la sinistralité et les retombées additionnelles des tempêtes Ciaran et Domingos de fin 2023 qui ont significativement pesé sur les revenus d'assurance.

Les autres revenus diminuent (-14 M€), impactés par une baisse de la contribution des activités de capital investissement, restant néanmoins à un bon niveau. Au 1er semestre 2024, le groupe a investi 41,9 M€ au capital d'entreprises partout en France.

Impacté par la baisse des revenus, le coefficient d'exploitation s'établit à 72,9%. Les frais de gestion baissent de 4,5% (-36 M€) notamment grâce à la mise en place d'actions visant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ces actions ont été lancées au premier semestre 2024 afin de revenir à un coefficient d'exploitation plus conforme à ses niveaux historiques.

Le résultat brut d'exploitation s'inscrit en repli de 11,3% par rapport au 1 er semestre 2023.

s'inscrit en repli de 11,3% par rapport au 1 semestre 2023. En lien avec le contexte macroéconomique défavorable, le coût du risque augmente par rapport au 1er semestre 2023 (+39%) pour s'établir à 76 M€. Il est porté principalement par la dégradation sur les marchés professionnels et entreprises et reflète l'engagement du Crédit Mutuel Arkéa aux côtés des acteurs de l'économie réelle.

Parmi les plus bas du secteur bancaire par rapport à l'encours des engagements clientèle au bilan (niveau annualisé 17 bp), il est le reflet de la solide qualité du portefeuille de prêts à la clientèle et de la gestion rigoureuse du risque de crédit.

Le résultat net part du groupe s'établit à 167 M€4, en baisse de 17% par rapport au premier semestre 2023.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

En M€ 30/06/2024 30/06/2023 variation Revenus* 1048 1120 -6,5% Frais de gestion 763 800 -4,5% Coefficient d'exploitation 72,9% 71,4% +1,5 points Résultat brut d'exploitation 284 320 -11,3% Coût du risque 76 54 +39,5% Résultat d'exploitation 208 266 -21,7% Résultat net – Part du Groupe 167 203 -17,4%

Une structure de bilan très solide et une solvabilité de premier plan, largement supérieure aux exigences réglementaires

Le Crédit Mutuel Arkéa affiche une structure de bilan solide qui s'appuie sur un niveau de liquidité élevé et des ratios de solvabilité de premier plan, témoignant de la robustesse de son modèle.

Le total de bilan est stable à 191,4 Md€

est stable à 191,4 Md€ Les capitaux propres part du groupe affichent une hausse de 1,7% par rapport au 31 décembre 2023, à 9,9 Md€. Ils intègrent 3 Md€ de parts sociales, en progression de 4,6 %.

affichent une hausse de 1,7% par rapport au 31 décembre 2023, à 9,9 Md€. Ils intègrent 3 Md€ de parts sociales, en progression de 4,6 %. Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) ressort à 16,8% et le ratio global de solvabilité à 20,6%. Toujours très supérieurs aux exigences réglementaires (respectivement de 9,40% et 13,99% hors P2G), ils témoignent d'une solvabilité robuste du groupe sur le long terme.

à 16,8% et à 20,6%. (respectivement de 9,40% et 13,99% hors P2G), ils témoignent d'une solvabilité robuste du groupe sur le long terme. Des réserves de liquidité (32,6 Md€) avec des ratios qui restent également nettement supérieurs aux exigences réglementaires : LCR (ratio à un mois) de 149% et NSFR (ratio de ressources stables) de 115%.

Un modèle résolument au service de l'accompagnement des transitions environnementales et sociétales, des territoires et de leurs acteurs

Depuis 2019, le Crédit Mutuel Arkéa a entrepris une transformation profonde de son modèle, intégrant de manière résolue des ambitions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ce tournant a été marqué par l'adoption de sa Raison d'être en 2019, un engagement pionnier dans le secteur bancaire en France, confirmé et renforcé en 2022 lors de l'adoption de la qualité d'entreprise à mission.

Cette évolution structurelle, en parfaite cohérence avec les valeurs mutualistes du groupe, a permis de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie visant à faire du Crédit Mutuel Arkéa un acteur de référence en matière de développement durable et d'impact positif sur ses territoires.

Le plan stratégique "Transitions 2024" incarne cette ambition en positionnant le groupe comme un partenaire financier agile, capable de soutenir les transitions futures majeures que connaissent les territoires et leurs acteurs.

Ce premier semestre marque l'aboutissement de belles réalisations conduites dans le cadre de ce plan, dont :

Le financement des transitions En matière de financement de la transition environnementale, le groupe affiche une hausse de plus de 17 % de la production de crédits entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024 (pour atteindre 574 M€).

Des notations extra-financières parmi les meilleures du marché bancaire, témoignant de son engagement continu envers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La publication d'un deuxième rapport de mission Validé par un Organisme Tiers Indépendant (OTI), il met en lumière les avancées significatives réalisées par le Crédit Mutuel Arkéa en matière de durabilité, de responsabilité sociale et d'investissement dans l'économie réelle. Parmi les indicateurs suivis figurent le taux de sociétariat, la production de financements pour la transition écologique, l'empreinte carbone directe du groupe, le taux d'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise ou encore la redistribution au titre des solidarités. Cette ambition d'un accompagnement en proximité des sociétaires et clients, particuliers, professionnels et entreprises, revêt un caractère d'autant plus indispensable dans le contexte actuel d'inflation et de tensions économiques.

Le lancement d'un Fonds de dotation Crédit Mutuel Arkéa pour renforcer le dispositif des solidarités Avec une enveloppe annuelle de 3,6 millions d'euros, il va accompagner les dispositifs des Solidarités portés par les fédérations et caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, notamment en soutien à des initiatives à dimension régionale. Avec la création de son Fonds de dotation, le groupe souhaite accompagner et rendre visibles les actions de terrain en faveur de l'emploi, de la santé, de l'inclusion, du vivre ensemble ainsi que des transitions sociétales et environnementales.

Des avancées majeures dans l'Intelligence Artificielle (IA) Côté innovation, le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses avancées dans l'IA dopé notamment par une accélération sur l'IAG (Intelligence Artificielle Générative) durant ce premier semestre. En juin, le déploiement d'un modèle standard Arkea GPT a permis à l'ensemble des collaborateurs d'accéder à l'IAG dans un environnement sécurisé et contrôlé. Parallèlement, des expérimentations de cas d'usages spécialisés sont en cours, notamment auprès de certains clients, en vue de leur déploiement. Ces travaux s'inscrivent dans une approche responsable et maîtrisée, une distinction qui a valu au groupe la certification “Méthodologie IA de confiance” par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). De plus, le Crédit Mutuel Arkéa a été associé au consortium ArGiMi, lauréat de l'appel à projet "Communs numériques pour l'intelligence artificielle générative" lancé par Bpifrance. Cette dynamique s'inscrit aussi dans la continuité de la mise à disposition, par ses équipes en octobre 2023, d'un modèle d'IA générative en open source, en français, plus sobre en énergie et contribuant au développement de communs numériques souverains.

À l'approche de 2025, le groupe se prépare à clôturer "Transitions 2024" tout en posant les bases de son prochain plan stratégique à horizon 2030. Ce nouveau cycle permettra de définir un projet d'avenir en cohérence avec les valeurs mutualistes qui ont toujours guidé le groupe, tout en intégrant les exigences croissantes en matière de développement durable et de responsabilité sociale. Cette démarche réaffirme la volonté du Crédit Mutuel Arkéa de jouer un rôle de premier plan dans l'économie réelle et dans l'accompagnement des transitions nécessaires à un avenir durable.

“Dans un contexte macroéconomique qui s'est fortement dégradé lors de ce premier semestre, nos résultats sont le reflet de notre engagement au service de nos clients. La période que nous traversons est exigeante pour tous les acteurs économiques et en particulier pour les banques. Malgré cela, nous avons fait le choix d'assumer notre rôle en soutien de l'économie réelle et des territoires, de continuer de prêter et de développer des solutions innovantes qui répondent concrètement aux projets de vie de nos clients. Nos fondamentaux sont solides et notre stratégie, qui repose sur un modèle diversifié, nous a permis de prendre part à des projets stratégiques majeurs, tels que nos partenariats avec Axa et CCF, qui inscrivent le Crédit Mutuel Arkéa comme leader du développement en marque blanche sur le secteur bancaire. Alors que nous nous préparons à lancer notre futur plan stratégique début 2025, nous abordons cette nouvelle étape avec confiance, forts de la solidité de notre modèle et déterminés à continuer d'assumer plus que jamais notre rôle d'amortisseur face aux aléas économiques. ”

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa –

“En cohérence avec nos valeurs de banque mutualiste et d'entreprise à mission, nos résultats sont ceux d'une banque qui a fait le choix d'accompagner ses clients et de soutenir l'économie des territoires y compris dans ce contexte économique défavorable. Nous avons su maintenir le cap en poursuivant une bonne dynamique commerciale dans les différents métiers du groupe, tout en affichant une structure de bilan très solide. L'année 2024 est une année charnière pour le groupe, marquant l'aboutissement de notre plan Transitions 2024 qui a confirmé notre ambition d'être une banque à impact positif sur l'environnement et la société. Je remercie les 11 000 collaborateurs du groupe qui portent nos valeurs mutualistes et œuvrent au quotidien au service de nos clients et sociétaires.”

– Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa –

“Le Crédit Mutuel Arkéa affiche une structure de bilan très solide et conserve des niveaux de liquidité élevés et des ratios de solvabilité supérieurs aux exigences réglementaires. Ces indicateurs témoignent de la robustesse de notre modèle d'affaires, diversifié et résolument tourné vers ses clients et l'accompagnement de l'économie des territoires au service des transitions environnementales et sociétales. Le bilan de notre plan moyen terme Transitions 2024 confirme parfaitement notre ambition à aligner nos actions avec nos engagements et à répondre aux attentes de l'ensemble de nos parties prenantes. Nous avançons avec confiance et détermination dans la préparation de notre nouveau plan stratégique qui aura pour ambition de répondre aux défis économiques et environnementaux que nous traversons aujourd'hui.”

– Anne Le Goff, Directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa –

À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 400 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 191,6 milliards d'euros.

Premier groupe bancaire à se doter d'une Raison d'être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s'engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir.

Présent sur l'ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d'emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu'en alliant le financier et l'extra-financier. C'est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

