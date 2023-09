18/09/2023 - 18:05

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fitch Ratings relève les notes attribuées au Crédit Mutuel Arkéa

Brest, le 18 septembre 2023 - L'agence de notation internationale Fitch Ratings a rehaussé toutes les notes du groupe Crédit Mutuel Arkéa (cf. tableau ci-dessous). Ces nouvelles notations confirment ainsi, la solidité financière du groupe et son attractivité auprès des investisseurs.

A compter du 18/09/2023 Avant Émetteur LT A+ A- Émetteur CT F1 F2 Perspective Stable Rating Watch Positive Dette LT

Senior Preferred AA- A Dette LT

Senior Non Preferred A+ A- Dette Subordonnée

Tier 2 A- BBB

Fitch Ratings justifie notamment le relèvement de ces notes par la signature du protocole d'accord sur l'autonomie garantie qui “renforce considérablement la cohésion du groupe tout en maintenant une autonomie régionale significative”. L'agence de notation évalue “le Crédit Mutuel Arkéa comme un élément essentiel de l'ensemble Crédit Mutuel”. Ces nouvelles notations reflètent également “l'évaluation du modèle d'affaires stable et rentable de la banque de détail et commerciale du groupe”.

Le communiqué de presse de Fitch Ratings est disponible sur le site internet de l'agence de notation : https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-upgrades-credit-mutuel-arkea-to-a-outlook-stable-18-09-2023

À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 189,1 milliards d'euros.

Premier groupe bancaire à se doter d'une Raison d'être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s'engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir.

Présent sur l'ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d'emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu'en alliant le financier et l'extra-financier. C'est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

