Brest, le 6 septembre 2023 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a arrêté les comptes pour le 1er semestre 2023. Après des performances 2022 d'un niveau historique, et dans un nouveau cadre normatif (première application des normes IFRS 17 et IFRS 9 aux activités d'assurance), les résultats financiers de ce premier semestre 2023 s'inscrivent en repli, à 203 M€. Ils sont impactés à la fois par la poursuite de la forte hausse des taux d'intérêt, par un effet de base, lié au résultat record des activités de capital-investissement au 1er semestre 2022, et par l'impact négatif du changement des conditions du TLTRO décidé par la BCE en fin d'année dernière.

Malgré ces éléments, qui compliquent l'interprétation de la performance financière du 1er semestre 2023, le Crédit Mutuel Arkéa affiche une bonne dynamique commerciale sur l'ensemble de ses métiers, et des ratios de solvabilité et de liquidité particulièrement solides, qui témoignent de la robustesse de son modèle.

La poursuite d'une bonne dynamique commerciale

Dans un contexte profondément marqué par l'inflation, le ralentissement de l'économie et la hausse des taux, le groupe affiche une activité commerciale très solide, reflet de l'engagement des réseaux de distribution et de l'ensemble des collaborateurs.

Le groupe est particulièrement mobilisé aux côtés de ses clients et sociétaires, sur l'ensemble de ses marchés, pour continuer à accompagner le financement des projets et encourager les transitions d'autant plus indispensables dans le contexte économique actuel. Le recul de 21% de la production de crédits habitat constaté à l'échelle du groupe sur ce premier semestre contraste d'ailleurs avec une baisse beaucoup plus forte, de 40%, constatée au niveau national (Source Banque de France).

Le Crédit Mutuel Arkéa compte au 30 juin près de 5,1 millions de sociétaires et clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels. A périmètre constant par rapport à fin 2022, le portefeuille progresse de 1,8%, soit 91 000 nouveaux clients , captés notamment par l'activité banque en ligne du groupe (Fortuneo en France et Keytrade Bank en Belgique). La conquête nette du 1er semestre 2023 se trouve toutefois impactée par l'arrêt de l'activité de la fintech Aumax pour moi et la sortie de 132 000 clients qui en découle.

progresse de 3,4% par rapport à fin 2022, pour atteindre 160,3 Md€. . Elle est essentiellement portée par l'épargne bancaire qui profite notamment de la hausse des taux réglementés, ainsi que l'épargne financière. En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 5,2%, à 246 M€ par rapport au 1er semestre de l'année 2022. Les primes sur affaires nouvelles quant à elles s'inscrivent en repli de 8,4%, à 30 M€. Les réseaux externes au groupe contribuent à hauteur de 48% aux primes sur affaires nouvelles, et de 33% aux primes acquises en portefeuille.

Des résultats financiers impactés par des éléments exceptionnels

Si l'activité commerciale est de bonne facture, les résultats sont impactés par les éléments suivants, qui perturbent fortement la comparaison avec le semestre de l'année précédente :

Un impact négatif extraordinaire lié au changement brutal des conditions du TLTRO décidé par la BCE fin 2022,

Une contraction significative de la revalorisation des participations de capital investissement du groupe relativement à un plus haut historique enregistré au premier semestre 2022.

Un effet lié à la mise en application des normes comptables IFRS 17 et IFRS 9 aux activités d'assurance entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Elles ont pour conséquence d'augmenter notamment le résultat net part du groupe (RNPG) du 1er semestre 2022, qui passe ainsi de 360 M€ (niveau record) à 437 M€ proforma, soit un niveau quasi-équivalent à un RNPG annuel.

Affecté par ces effets, le compte de résultat semestriel ressort mécaniquement en repli :

Les revenus1 générés par les différentes activités du groupe sur ce premier semestre s'élèvent à 1,1 Md€, en baisse de 15,7% par rapport au 1er semestre 2022 qui constituait un record historique.

La marge nette d'intérêt affiche une diminution de 62 M€ (-15,4%). Elle intègre l'impact négatif extraordinaire lié aux évolutions des conditions monétaires décidées fin 2022 par la BCE : l'ajustement des conditions du TLTRO pèse ainsi pour 77 M€ avant impôts. Hors cet impact négatif extraordinaire, la marge nette d'intérêts est stable par rapport au 1er semestre 2022.

Les revenus d'assurance progressent de 16 M€ (+5,7%), tirés par la croissance des encours.



Les autres revenus sont en repli de 134 M€, en lien avec la baisse de revalorisation des participations de capital investissement.

Les frais de gestion augmentent de 5,7% par rapport au 1er semestre 2022, à 800 M€, en lien avec le contexte inflationniste, les investissements et dépenses de développement du groupe marqués en particulier par l'augmentation des frais de personnel induite par la dynamique de recrutement et les mesures en faveur du pouvoir d'achat.

Le coefficient d'exploitation, impacté par la baisse des revenus2 par rapport à un premier semestre 2022 historique, ressort à 71,4%. L'impact négatif des modifications des conditions sur le TLTRO est de l'ordre de 4 points.



Le résultat brut d'exploitation s'inscrit en repli de 43,9% par rapport au 1er semestre 2022.

Le coût du risque augmente de façon modérée par rapport au 1er semestre 2022 (+11,2%) pour s'établir à 54 M€, avec une légère augmentation du risque avéré (dossiers d'entreprises, notamment), et une diminution du coût du risque statistique sur encours sains. Rapporté à l'encours des engagements clientèle au bilan, le coût du risque reste au même niveau qu'au premier semestre 2022, soit 13 points de base annualisés, l'un des plus bas de la Place.

Une solvabilité de premier plan qui s'inscrit dans la durée

Les ratios de solvabilité et de liquidité, dans ce contexte atypique, se maintiennent à de très bons niveaux, gages de la robustesse du modèle :

Le total de bilan est de 184,4 Md€, en baisse de 1,7% par rapport au 31 décembre 2022, avec un coefficient d'engagement de 105% (ratio crédits bruts/dépôts).

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Depuis le 1er janvier 2023, le groupe applique avec effet rétrospectif au 1er janvier 2022 les normes IFRS 17 « Contrats d'assurance » et IFRS 9 « Instruments financiers » pour ses activités d'assurance.

M€ 30/06/2023 30/06/2022

retraité

IFRS 17/IFRS 9 Variation % Revenus* 1 120.0 1 328,0 - 208 -15.7% Frais de gestion 799.5 756.4 + 43 5.7% Coefficient d'exploitation 71,4 % 57.0 % + 14.4 points Résultat brut d'exploitation 320.5 571.6 - 251 - 43.9% Coût du risque 54.4 49 - 5 -11,2% Résultat d'exploitation 266.1 522.7 - 257 - 49.1% Résultat net - Part du groupe 202.6 436.5 - 234 - 53.6%

* Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence.

La poursuite du déploiement de Transitions 2024

En 2022, le Crédit Mutuel Arkéa adoptait le statut d'entreprise à mission, consacrant une transformation profonde et durable de son modèle, qui s'inscrit dans la continuité des valeurs mutualistes et marque une évolution naturelle du groupe. L'adoption en 2019 de sa Raison d'être - une première en France dans le secteur bancaire, et l'illustration de l'ambition du groupe d'être une banque à impact positif - a trouvé sa traduction concrète dans le plan stratégique Transitions 2024, qui positionne le groupe comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir, au service des territoires et de leurs acteurs. Le Crédit Mutuel Arkéa est par ailleurs le premier établissement bancaire à présenter ses résultats annuels sous l'angle de la performance globale, financière et extra-financière.

Un an après l'adoption de ce statut, le groupe a dévoilé en mai dernier la feuille de route établie par le Comité de mission. Déclinée des 5 engagements de la Raison d'être, elle présente 14 indicateurs variés - assortis chacun d'un objectif quantitatif - parmi lesquels : le taux de sociétariat, l'empreinte carbone directe du groupe, la production annuelle de financements et la collecte brute annuelle d'épargne en faveur de la transition environnementale, le taux de collaborateurs en situation de handicap, la redistribution au titre des solidarités. Ils reflètent l'exigence du groupe de rendre toujours plus cohérent ses actions avec ses engagements, l'attention principale portée par le groupe à l'accompagnement en proximité de l'ensemble de ses parties prenantes et l'investissement dans l'économie réelle.

Un groupe mobilisé pour ses parties prenantes

La dynamique de recrutement du Crédit Mutuel Arkéa se poursuit : au cours de ce semestre, près de 600 nouveaux collaborateurs en CDI ont rejoint le groupe, qui compte désormais plus de 11 300 collaborateurs (en CDI et CDD), dont plus de 8 000 sur ses territoires de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine. Employeur de référence sur ses territoires, le groupe a poursuivi en ce premier semestre les actions engagées en 2022 pour contribuer à la préservation du pouvoir d'achat et reconnaître l'investissement individuel des collaborateurs, favoriser l'équité et la fidélisation de ses salariés.

Dans un contexte toujours marqué par une forte inflation et le ralentissement marqué de l'activité économique, les collaborateurs et administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa sont mobilisés pour accompagner les plus de 5 millions de sociétaires et clients que compte le groupe, au plus près des préoccupations de chacun. Les plus fragilisés bénéficient notamment des dispositifs de solidarités, auxquels 12 M€ sont alloués chaque année. Mis en œuvre au sein des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ils ont bénéficié l'an passé à plus de 6 600 particuliers, professionnels, entreprises ou associations, et ont permis le soutien de plus de 1 700 emplois.

« Du fait d'un effet de base considérable lié à un premier semestre 2022 inédit, et représentant presque une année de résultat, les résultats de ces six premiers mois 2023 sont difficilement comparables. Ce que je retiens avant tout, c'est que tout au long du premier semestre et malgré un contexte économique et monétaire qui a pesé sur nos résultats, le Crédit Mutuel Arkéa a pleinement joué son rôle de financeur de l'économie réelle, avec un accompagnement pragmatique et sans faille de ses clients et sociétaires. La bonne dynamique commerciale, portée par nos fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, ainsi que par les banques en ligne Fortuneo et Keytrade, est à saluer. Ces constats prouvent tout autant notre robustesse que la pertinence du modèle diversifié qui est le nôtre. »

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa –

« Les indicateurs financiers pour ce premier semestre reflètent sans surprise les impacts de l'environnement économique tout autant que les évolutions comptables et monétaires. Ces instabilités provoquent une certaine volatilité des résultats, avec laquelle nous devons composer. Dans cette conjoncture, le Crédit Mutuel Arkéa poursuit avec succès la mise en œuvre de son plan stratégique Transitions 2024, aligné avec les engagements pris dans le cadre de sa Raison d'être, et désormais également guidé par son statut d'entreprise à mission. »

– Hélène Bernicot, Directrice Générale du Crédit Mutuel Arkéa –

« Malgré un contexte adverse, nous affichons des fondamentaux solides, gage d'un modèle particulièrement résilient, ainsi que de bons indicateurs commerciaux et une dynamique de recrutement qui se poursuit. Ainsi, si les résultats financiers affichés sont peu représentatifs du fait d'éléments exceptionnels, notre activité se situe à mi-année en ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés. »

– Anne Le Goff, Directrice Générale Déléguée du Crédit Mutuel Arkéa –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, près de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 184,4 milliards d'euros.

Premier groupe bancaire à se doter d'une Raison d'être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s'engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir.

Présent sur l'ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d'emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu'en alliant le financier et l'extra-financier. C'est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

Une présentation détaillée des résultats du 1er semestre 2023 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante :

https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/ecb_5037/fr/presentations-investisseurs

