Avec 551 M€ de Résultat net part du groupe et 9,4 Md€ de Performance extra-financière, le groupe confirme la solidité de son modèle, et poursuit sa dynamique de croissance rentable et responsable

Brest, le 1er mars 2023 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa, réuni sous la présidence de Julien Carmona, a arrêté les éléments financiers et validé la performance globale du groupe pour l'exercice 2022. Le Crédit Mutuel Arkéa est le premier établissement bancaire à présenter ses résultats sous l'angle de la performance globale, à la fois financière et extra-financière. L'ensemble des indicateurs - commerciaux, financiers, de solvabilité, d'impacts extra-financiers - traduisent la pertinence, la solidité et la cohérence du modèle d'affaires du groupe. Les résultats présentés aujourd'hui illustrent également l'agilité et la capacité d'adaptation dont le groupe a fait preuve dans un contexte de changement profond de paradigme - marqué par l'inflation et la hausse très rapide des taux - ainsi que la croissance soutenue de son activité commerciale. En mesurant ses impacts environnementaux et socio-économiques, le Crédit Mutuel Arkéa, devenu entreprise à mission en mai 2022, traduit très concrètement son ambition d'être une banque à impact, attentive, au-delà de sa performance purement financière, à la portée extra-financière de ses actions au service de ses parties prenantes.

2022 2022 / 2021 2022 / 2020 Encours de crédits bruts 81,9 Md€ + 11% + 21% Revenus* 2 569 M€ + 1,5% + 19% Résultat d'exploitation 619 M€ - 13% +23% Résultat net - Part du groupe 551 M€ - 4% +55 % Coefficient d'exploitation 70,6 % + 3,3 points + 1,4 points Performance extra-financière 9,4 Md€ +16,3% +24,8 %

Une approche pionnière qui illustre l'ambition du groupe d'être une banque à impact positif au service des territoires

Le Crédit Mutuel Arkéa est le premier établissement bancaire européen à présenter ses résultats annuels sous l'angle de la performance globale, rendu possible par la conception en propre d'une méthodologie de mesure en euros de ses impacts extra-financiers, à la fois environnementaux et socio-économiques.

Le groupe traduit ainsi son ambition d'être une banque à impact positif sur son environnement, la société et l'ensemble de ses parties prenantes, illustrée par sa Raison d'être, le plan stratégique Transitions 2024 ainsi que l'adoption en mai dernier du statut d'entreprise à mission.

Année après année, le Crédit Mutuel Arkéa s'impose ainsi en tant que financeur de premier plan de l'économie réelle, comme l'atteste la production record de crédits réalisée en 2022, supérieure à 20 Md€, qui profite aussi bien aux particuliers (notamment avec les prêts habitat) qu'aux professionnels et entreprises ou encore aux collectivités. Une performance qui témoigne du fort engagement notamment des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, ainsi que d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, pour accompagner les sociétaires et clients dans l'accomplissement de leurs projets, et ce sur l'ensemble du territoire. Car si plus de 60% des encours de crédits se situent en Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, où la croissance se poursuit, on note également un fort développement de l'activité sur les autres territoires.

Désormais à mi-parcours de son plan stratégique Transitions 2024, le Crédit Mutuel Arkéa conforte sa trajectoire de croissance, qui tire parti du caractère diversifié et équilibré de son modèle d'affaires. L'activité banque en ligne (Fortuneo et Keytrade Bank), dont la qualité de l'offre de produits et services est régulièrement saluée, a franchi cette année le cap du million de clients et affiche un modèle de développement rentable. Le groupe capitalise par ailleurs sur l'attractivité de son offre BtoB, qui constitue une singularité forte de son modèle, et investit massivement au profit d'une qualité de prestation largement reconnue.

Attaché au maintien des centres de décision et des bassins d'emplois en région, le Crédit Mutuel Arkéa compte plus de 11 000 collaborateurs, dont plus de 7 000 localisés en Bretagne, et plus de 1 000 en Nouvelle-Aquitaine. Le groupe a intensifié sa dynamique de recrutement, avec près de 1 300 nouveaux collaborateurs accueillis en CDI. Une tendance de fond pour le groupe bancaire coopératif et territorial qui a vu ses effectifs progresser de 16% sur les sept dernières années, s'inscrivant ainsi à contre-courant du paysage bancaire français.

Une ambition de création et de partage équilibré de la valeur sur le long terme

La logique de performance globale qui anime et guide le Crédit Mutuel Arkéa traduit la profonde transformation dans laquelle le groupe est engagé depuis plusieurs années, afin d'accompagner l'ensemble de ses parties prenantes dans l'accomplissement de leurs projets, en intégrant les grands enjeux environnementaux et sociétaux. Le groupe entend ainsi agir en faveur d'un partage équilibré sur le long terme de la valeur créée, avec ses sociétaires et clients, ses salariés, partenaires, fournisseurs et territoires.

Cette ambition de partage de la valeur créée s'exprime entre autres au travers des dispositifs de solidarités gérés et animés conjointement par les administrateurs et collaborateurs du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, au plus près des réalités des territoires. Dans un contexte de crises multiples - sanitaire, économique, sociale et environnementale -, le groupe a renforcé depuis 2021 sa capacité d'intervention pour soutenir ses sociétaires et clients les plus fragilisés. L'enveloppe totale annuelle qui y est désormais dédiée s'élève à 12 M€. En complément d'un fonds de solidarité assurances et de la suppression des frais d'incidents bancaires pour les plus fragiles, les actions de proximité ont bénéficié en 2022 à plus de 6 600 particuliers, professionnels, entreprises et associations dans le besoin, et ont permis le soutien de plus de 1 700 emplois. Sur la durée de son plan stratégique, le Crédit Mutuel Arkéa prévoit ainsi de redistribuer au moins 45 M€ au titre des solidarités.



Le groupe est par ailleurs particulièrement attentif à la reconnaissance de l'engagement individuel et collectif de ses collaborateurs, marquée par la redistribution des fruits de sa performance. Les compléments de rémunération attribués au titre de 2022 s'élèvent à 173 M€ (y compris les charges patronales).

Performance financière 2022

Le Crédit Mutuel Arkéa présente des résultats de très belle facture, fort de la solidité et de la rentabilité de son modèle. Un modèle singulier, résolument centré sur le développement des territoires et de leurs acteurs. Ce positionnement assumé a conduit le groupe à renoncer, dès 2008, aux activités de BFI (banque de financement et d'investissement).

Des indicateurs commerciaux qui reflètent l'attractivité du modèle et des offres ainsi que l'engagement des collaborateurs au service des sociétaires et clients

120 000 nouveaux clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels (conquête nette) ont rejoint le Crédit Mutuel Arkéa au cours de l'année, soit une progression du portefeuille de 2,4%. Le groupe compte plus de 5,1 millions de sociétaires et clients. Cette conquête nette est principalement portée par l'activité banque en ligne . Un succès qui témoigne de la pertinence de la stratégie du groupe, résolument précurseur sur ce marché. Le groupe bancaire coopératif a acquis Fortuneo en 2006, et Keytrade Bank en 2016. Les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest poursuivent elles aussi le développement de leur fond de commerce.

L'encours total d'épargne reste stable à 155 Md€. La collecte nette de 8,1 Md€ est essentiellement portée par une collecte d'épargne bancaire rémunérée record de 7,9 Md€, qui profite du contexte de hausse significative des taux réglementés en 2022. En épargne assurance, Suravenir réalise 10% de la collecte nette du marché, tandis que ses encours représentent une part de marché de 2,7%. Sur les trois dernières années, la collecte nette réalisée par la filiale assurance-vie du groupe s'élève à près de 4,2 Md€, soit une part de marché de plus de 12%. L'accroissement de la part de l'encours investie en unités de compte se poursuit et gagne 1,4 points en un an, à 40%, illustration des actions engagées par Suravenir depuis de nombreuses années en faveur d'une plus grande diversification de l'épargne, et de la qualité de l'offre UC proposée par la filiale du groupe à ses assurés sur l'ensemble de ses canaux de distribution.

Des résultats qui traduisent une rentabilité solide, portée par la pertinence de la stratégie

Les revenus1 du groupe sont stables, de nouveau supérieurs à 2,5 Md€, et en hausse de 19% par rapport à 2020. Ils sont le reflet d'une croissance maîtrisée malgré les effets de l'environnement de marché instable en 2022, et des bénéfices tirés par le groupe de la stratégie de diversification de ses sources de revenus1.



La marge nette d'intérêt augmente de 114 M€ (+16%), portée par l'impact positif de la hausse des taux sur la trésorerie et les replacements compensant la hausse du coût de refinancement.



Les commissions progressent de 38 M€ (+7%), grâce notamment aux commissions perçues au titre de prestations en marque blanche pour des acteurs bancaires.



Les revenus d'assurance diminuent quant à eux de 22 M€ (-3%), impactés par la baisse des valorisations des actifs à la juste valeur et les effets du changement climatique, en particulier les événements ayant touché le Sud-Ouest durant l'été.



Après avoir enregistré un rebond significatif en 2021 du fait de la reprise de l'activité économique suite à la crise sanitaire, les autres revenus s'inscrivent en repli de 91 M€ (-16%), en raison notamment des effets de l'environnement instable (notamment la volatilité des marchés boursiers et la hausse des taux) sur la valorisation des actifs financiers, ainsi que d'un effet de base 2021 très exigeant pour les activités de capital-investissement, dont la contribution en 2022 demeure très robuste.



23% des revenus1 du groupe, soit 581 M€, proviennent du pôle Assurances et gestion d'actifs. Le pôle BtoB et services spécialisés contribue quant à lui à 17% des revenus1, pour 432 M€, avec plusieurs partenariats de long terme conclus. Le pôle regroupant la banque de détail et la banque en ligne compte quant à lui pour 42% des revenus1, soit 1 069 M€, et le pôle Entreprises et institutionnels y contribue à hauteur de 19%, soit 488 M€.

Les frais de gestion augmentent de 6,6% par rapport à 2021, à 1,8 Md€, en lien notamment avec la poursuite des investissements induits par la réalisation du plan à moyen terme Transitions 2024, les mesures d'aide au maintien du pouvoir d'achat des salariés et la hausse de la cotisation au Fonds de Résolution Unique (+0,8 point de l'augmentation). Les frais de personnel 2 à iso-périmètre augmentent de 7,2%, supérieur au taux d'inflation, signe d'une politique active de partage de la valeur. Le coefficient d'exploitation est en hausse de 3,3 points, à 70,6%. Le résultat brut d'exploitation s'inscrit en repli de 8,8% par rapport à 2021.

augmentent de 6,6% par rapport à 2021, à 1,8 Md€, en lien notamment avec la poursuite des investissements induits par la réalisation du plan à moyen terme Transitions 2024, les mesures d'aide au maintien du pouvoir d'achat des salariés et la hausse de la cotisation au Fonds de Résolution Unique (+0,8 point de l'augmentation). Les frais de personnel à iso-périmètre augmentent de 7,2%, supérieur au taux d'inflation, signe d'une politique active de partage de la valeur. est en hausse de 3,3 points, à 70,6%. s'inscrit en repli de 8,8% par rapport à 2021. Le coût du risque augmente de 17% par rapport à 2021, pour s'établir à 136 M€, en lien avec une évolution des scénarios pour prendre en compte les perspectives incertaines sur des portefeuilles sensibles à l'environnement économique inflationniste. Il s'établit à un niveau de 17 points de base (rapporté à l'encours des engagements clientèle au bilan) qui se situe parmi les plus bas de la Place.

Le résultat net part du groupe s'établit à 551 M€, deuxième meilleure performance historique, en repli de 4% par rapport à 2021 (574 M€), et en progression de 55% par rapport à 2020. Cette excellente performance est portée par la dynamique observée pour tous les métiers du groupe. Le Crédit Mutuel Arkéa a finalisé en 2022 la cession de Keytrade Luxembourg ainsi que les cessions de Budget Insight, Leetchi et Mangopay : l'impact brut sur le résultat de ces cessions est de 87 M€. Par ailleurs, dans un contexte de forte remontée des taux d'intérêt (avec un impact sur les taux d'actualisation) et de l'inflation, les tests sur les écarts d'acquisition conduisent au 31 décembre 2022 à déprécier l'écart d'acquisition d'Izimmo et à ajuster la valeur de l'écart d'acquisition de CFCAL : l'impact sur le résultat est de -34 M€.

Une solvabilité de premier plan

Le total de bilan gagne 5,8% par rapport au 31 décembre 2021, à 189,1 Md€, avec un coefficient d'engagement de 101% (ratio crédits bruts/dépôts), traduisant une très bonne collecte de dépôts.

Les capitaux propres part du groupe augmentent de 3,7%, à 8,7 Md€. Ils intègrent 2,7 Md€ de parts sociales, en progression de 6,9% par rapport à décembre 2021.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) baisse de seulement 0,1 point à 16,9%, malgré la progression des encours de crédits et le contexte de marché défavorable. Le ratio global de solvabilité s'établit à 20,6%. Toujours très supérieurs aux exigences réglementaires, ils témoignent de la solidité du groupe.

Les ratios de liquidité, enfin, sont particulièrement robustes, également nettement supérieurs aux exigences réglementaires : LCR (ratio à un mois) de 157,1% et NSFR (ratio de ressources stables) de 113,6%.



COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

M€ 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Revenus* 2 569,4 2 530,7 + 39 1,5 % Frais de gestion 1 814,0 1 702,0 + 112 6,6 % Coefficient d'exploitation 70,6 % 67,3 % + 3,3 points Résultat brut d'exploitation 755,4 828,6 - 73 - 8,8 % Coût du risque 136,0 115,8 + 20 17,5 % Résultat d'exploitation 619,4 712,8 - 93 - 13,1 % Résultat net - Part du groupe 550,7 573,7 - 23 - 4,0 %

Performance extra-financière 2022

Le groupe a dévoilé en octobre 2021 sa méthodologie inédite de mesure en euros de ses impacts extra-financiers, fondée sur la conversion en euros de l'impact du groupe observé au travers de vingt-quatre indicateurs environnementaux ou socio-économiques, qu'il s'agisse d'indicateurs externes (relatifs à l'activité des clients et fournisseurs du groupe) ou internes (relatifs à sa propre activité). La performance extra-financière était alors calculée à l'échelle de la filiale Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels.

Le Crédit Mutuel Arkéa a depuis lors poursuivi ses travaux pour étendre le périmètre des métiers et activités pris en considération, pour une évaluation fine de son empreinte environnementale et sociale.

En octobre 2022, le groupe présentait les résultats de sa performance extra-financière pour les exercices 2020 et 2021, intégrant 70% des financements du groupe, 95% des achats externes et 90% des effectifs.

Aujourd'hui, le groupe bancaire coopératif et territorial livre une partition résolument inédite, de présentation globale de ses résultats 2022, à la fois financiers et extra-financiers, avec un périmètre de nouveau élargi sur ce second volet, qui englobe désormais 75% des financements du groupe, 95% des achats externes et 94% des effectifs. De nouvelles entités du groupe intègrent le périmètre de mesure, parmi lesquelles le Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine (CFCAL), spécialisé dans la restructuration de crédits et la consolidation de dettes. Pour cette filiale, un vingt-cinquième indicateur a été créé pour capter le gain de pouvoir d'achat immédiat généré grâce au regroupement de crédits. Ce gain s'élève à 194 M€ pour un encours de 3,2 Md€.

Pour l'année 2022, le groupe annonce ainsi une performance extra-financière de 9,4 Md€, en progression de 1,3 Md€, soit +16,3%, par rapport à 2021. A iso-périmètre par rapport au périmètre des activités considéré pour les mesures 2020 et 2021, les externalités du groupe augmentent de 4,1%, grâce à l'augmentation des volumes de financement et des achats auprès des fournisseurs.

Cette performance extra-financière du groupe pour 2022 est portée par le bénéfice des impacts socio-économiques calculés essentiellement sur les financements, qui s'élèvent à 10,4 Md€, tandis que les indicateurs environnementaux impactent négativement, de 1 Md€, cette performance, en raison principalement d'une augmentation de 16% de la valeur tutélaire du carbone.

Ainsi, en 2022, 1 million d'euros de financements accordés par le Crédit Mutuel Arkéa génèrent en moyenne 168 000 € d'impacts socio-économiques positifs, et 18 000 € d'impacts environnementaux négatifs, soit un impact global positif de 150 000 €, stable par rapport à 2021.

La méthodologie de mesure de la performance extra-financière permet également d'apprécier celle-ci par sphère d'influence. Les impacts directs – ceux que le groupe peut contrôler, par exemple la réduction de son propre bilan carbone – représentent 4% de cette performance 2022 (358 M€). Les impacts indirects – ceux que le groupe influence, par exemple le recours à des fournisseurs de ses territoires qui concourt à la dynamique des emplois locaux – représentent 36% (3 351 M€). Quant aux impacts induits – ceux auxquels le groupe contribue, par exemple l'accès au soin, et par là-même à la qualité de vie en bonne santé, par le financement de médecins, d'établissements de santé ou d'EHPAD – ils comptent pour 60% de cette performance (5,7 Md€).

Ces résultats permettent ainsi de disposer d'une connaissance fine de l'ensemble des externalités, et démontrent l'empreinte positive du Crédit Mutuel Arkéa sur ses territoires et ses parties-prenantes, bien au-delà de sa sphère d'influence directe.

En mesurant chaque année sa performance extra-financière, le Crédit Mutuel Arkéa se donne la capacité d'apprécier de façon très concrète son impact, et de mesurer, de façon pragmatique et transparente, la portée de ses actions, en s'inscrivant dans une logique d'amélioration continue.

En cohérence avec sa stratégie de finance durable, le groupe est par ailleurs engagé dans un processus de financement et d'investissement responsable, par la prise en compte progressive de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en complément de l'analyse financière. En 2022, il a ainsi publié une politique d'accompagnement de la santé sur les territoires, une politique d'exclusion du tabac (production, fabrication et commerce de gros), et a procédé à la révision de ses politiques sectorielles charbon, pétrole et gaz. Les encours de financement sur des sociétés exclues par la politique relative au charbon ont considérablement baissé en 2022 (-99%, passant de 97,4 M€ à 0,3 M€), avec un engagement de sortie du secteur charbon d'ici fin 2027. Par ailleurs, depuis la mise en place de la politique relative au pétrole et au gaz, les encours sur les sociétés dont l‘activité est exclue par la politique diminuent également, atteignant 210,6 M€ à fin décembre 2022. Le groupe s'engage à une sortie des acteurs produisant des Énergies Fossiles Non Conventionnelles (EFNC) d'ici fin 2030.

« L'année 2022 est une année exceptionnelle à plus d'un titre. Dans un environnement économique et financier agité et incertain, les collaborateurs et administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa ont fait preuve d'un engagement remarquable, qui s'apprécie autant par la qualité des résultats financiers que par l'impact extra-financier du groupe à l'égard de ses parties prenantes. Plus que jamais, le Crédit Mutuel Arkéa a répondu présent pour accompagner l'ensemble de ses sociétaires et clients, dans l'accomplissement de leurs projets ou pour soutenir les plus fragiles au travers notamment des dispositifs des solidarités. Plus que jamais, nous démontrons à quel point notre modèle singulier de banque coopérative de taille intermédiaire est pertinent, facteur de croissance et bénéfique à l'ensemble de notre écosystème. Avec les dirigeantes exécutives, nous adressons nos félicitations et notre gratitude aux 11 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe. »

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa –

« C'est une grande fierté que de dévoiler aujourd'hui la performance globale du Crédit Mutuel Arkéa, à la fois financière et extra-financière : une approche inédite à ce jour. Cela dit beaucoup de notre conviction que la performance d'une entreprise ne peut plus être simplement financière, et de notre ambition d'être une banque à impact positif. Une ambition qui a conduit le groupe à devenir en mai dernier une entreprise à mission. Au cours de cette année marquée par un changement profond de paradigme, le Crédit Mutuel Arkéa a su tirer parti de ses forces distinctives pour poursuivre et conforter une très belle trajectoire de croissance : sa capacité d'innovation, son agilité, la grande diversité de ses métiers et activités, fruit de choix stratégiques audacieux qui se révèlent aujourd'hui d'autant plus pertinents. »

– Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa –

« Nous n'avons jamais autant financé les projets de nos clients : notre production record de crédits, tant auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités, en atteste. Nous n'avons jamais autant recruté : près de 1 300 nouveaux salariés ont rejoint le groupe en 2022, gage de notre attractivité et de la forte dynamique du groupe. Nos fondamentaux sont solides et nos risques sont maîtrisés. A n'en pas douter, nos atouts sont nombreux pour continuer à jouer pleinement notre rôle d'acteur majeur du financement de l'économie réelle, en soutien de nos territoires et de leurs acteurs, pour les accompagner dans leurs nécessaires transitions. C'est avec ces mêmes convictions que nous continuerons à être aux côtés de nos clients dans les prochaines années.»

– Anne Le Goff, Directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 189,1 milliards d'euros.

Premier groupe bancaire à se doter d'une Raison d'être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une société à mission en 2022 et s'engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d'avenir.

Présent sur l'ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d'emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu'en alliant le financier et l'extra-financier. C'est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

