Résultats semestriels

Le Crédit Mutuel Arkéa affiche une croissance et une rentabilité record au bénéfice de l'ensemble de ses parties prenantes, et confirme la solidité de son modèle

Brest, le 26 août 2022 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a arrêté les comptes pour le 1er semestre 2022. Après les performances remarquables de l'année 2021, le groupe affiche un niveau de croissance à nouveau record de ses revenus[1] (1 343 M€, + 9,7%) et de son résultat net (360 M€, + 30%), qui le place parmi les meilleurs du secteur bancaire français. Cette croissance valide une fois de plus la pertinence de la stratégie et du modèle singulier du Crédit Mutuel Arkéa. En ayant fait le choix de devenir une entreprise à mission, de se doter d'une Raison d'être, de cesser les activités de BFI pour se concentrer sur l'investissement dans l'économie réelle ou encore de développer une méthode inédite dans le paysage bancaire français de calcul d'une performance globale alliant le financier et l'extra-financier, le Crédit Mutuel Arkéa prouve sa capacité à combiner performance financière et transformation profonde de son modèle, au service de l'accompagnement des transitions environnementales et sociétales, des territoires et de leurs acteurs. Cette ambition d'un accompagnement en proximité des sociétaires et clients, particuliers, professionnels et entreprises, revêt un caractère d'autant plus indispensable dans le contexte actuel d'inflation et de tensions économiques.

Des résultats qui valident la stratégie de développement du Crédit Mutuel Arkéa

Banque coopérative et solidaire dès ses origines, le Crédit Mutuel Arkéa a décidé d'axer son développement sur l'accompagnement en proximité. Cette ambition s'est avant tout traduite par la décision d'investir dans l'économie réelle, au cœur des régions. C'est pour cette raison que le Groupe a fait le choix audacieux en 2008 de renoncer aux activités de BFI (banque de financement et d'investissement), et de renforcer son activité de capital investissement, Arkéa Capital, lancée il y a tout juste 40 ans. Des activités qui contribuent aujourd'hui de manière significative à la performance globale du groupe.

Le Crédit Mutuel Arkéa a décidé de se positionner au plus près de ses sociétaires et clients, et d'accompagner dans la durée les PME et ETI en les faisant bénéficier de son maillage territorial fin, de sa connaissance des tissus économiques locaux et de ses différentes expertises. Au cours de ce semestre, le groupe a notamment maintenu et accru son soutien aux professionnels et entreprises, comme il l'avait fait tout au long de la crise sanitaire, par une production de crédits en hausse de plus de 40% par rapport à la même période en 2021.

Ce modèle gagnant qui allie innovation, agilité, positionnement original, par exemple sur le segment BtoB, et ancrage local lui permet aujourd'hui de présenter des résultats à nouveau solides et en nette croissance.

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa a recruté plus de 600 nouveaux collaborateurs sur le 1er semestre 2022. Moteur pour l'emploi sur ses territoires, le groupe poursuit ainsi sa dynamique de recrutement, qui s'inscrit à contre-courant de la tendance de fond observée dans le secteur bancaire, et témoigne de l'attractivité du groupe. En outre, le Groupe a poursuivi ses actions en faveur de l'inclusion et la mixité, valeurs auxquelles il est profondément attaché. L'ensemble des collaborateurs est désormais formé à l'inclusion, et la féminisation des instances dirigeantes se poursuit. Face au changement climatique, le Groupe, qui a adopté en 2021 des politiques sectorielles en matière d'énergies fossiles particulièrement rigoureuses, poursuit ses efforts. Les encours de financement sur des sociétés exclues par la politique relative au charbon ont baissé de 85% en un an, atteignant 24 M€, avec un engagement de sortie du secteur charbon d'ici fin 2027. Par ailleurs, depuis la mise en place de la politique relative au pétrole et au gaz, les encours sur les sociétés dont l‘activité est exclue par la politique diminuent également, atteignant 323 M€ à fin juin 2022, soit une baisse de 30% en un an. Le groupe s'engage à une sortie des acteurs produisant des Énergies Fossiles Non Conventionnelles (EFNC) d'ici fin 2030[2].

Une approche équilibrée entre performance financière et impact positif

En devenant la première banque française à adopter une Raison d'être, le Crédit Mutuel Arkéa a voulu redéfinir le sens profond qu'il donne à ses métiers, à son activité et à la manière dont il définit son utilité vis-à-vis de la société et de la planète, qui s'exprime dans le cadre de son plan stratégique Transitions 2024.

Cette volonté a trouvé une nouvelle réalité concrète avec l'adoption du statut de Société à mission au cours de ce semestre, et l'élaboration d'une méthodologie de calcul innovante de la performance globale. Ceci fait du Crédit Mutuel Arkéa la première banque française à prendre en compte les impacts financier et extra-financier dans le calcul de sa performance annuelle.

Profondément attachés aux valeurs de responsabilité et de solidarité qui fondent leur identité, le Crédit Mutuel Arkéa et ses fédérations sont aussi fortement engagés pour accompagner leurs clients sociétaires dans leurs projets de vie. Concrètement, pour accompagner au quotidien ses sociétaires et clients les plus fragiles, le Crédit Mutuel Arkéa a été le premier groupe bancaire à s'engager dans la limitation des frais d'incidents de paiement et d'irrégularités de fonctionnement de compte pour les personnes identifiées comme financièrement fragiles. Ce dispositif va jusqu'à la suppression de ces frais pour les détenteurs de l'offre Budg'Equilibre, choisie au 30 juin 2022 par près de 26 000 personnes, soit 1/3 des clients et sociétaires identifiés comme financièrement fragiles.

Enfin, conscient d'un contexte économique difficile aujourd'hui marqué par une forte inflation, le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé dès le mois de février dernier le renforcement de ses dispositifs de Solidarités à hauteur de 12 millions d'euros par an, sur la durée du plan stratégique Transitions 2024. Ces dispositifs permettent de financer des actions en faveur de l'emploi, des aides aux familles en difficulté ou encore l'accompagnement d'associations. Ils sont aussi un témoignage des valeurs d'inclusion et d'entraide qui animent le Groupe.

Ce sont ces mêmes valeurs qui guident les travaux du groupe sur l'évolution des offres de produits et services et leur tarification, avec pour axes de réflexions majeurs l'accompagnement, tout particulièrement, des clients fragiles et des jeunes. Le Groupe s'attache également, en réponse à l'évolution des attentes et au rôle accru du digital, à renforcer sa proposition de solutions gratuites, proposées en première ligne par ses filiales de banque en ligne ou sa fintech Aumax pour moi.

L'innovation au service de la création de valeur

Le Crédit Mutuel Arkéa affiche depuis de nombreuses années sa conviction que l'investissement dans la banque en ligne, en complément de ses réseaux de banque de détail traditionnels, constitue un atout pour améliorer l'expérience client et enrichir son offre de produits et services. Le Groupe confirme sa position d'acteur de premier plan sur cette activité, avec Fortuneo en France et Keytrade Bank en Belgique. Au cours de ce semestre, ces deux entités ont franchi le cap du million de clients, soit une progression du portefeuille clients de 8,1% en un an, tout en maintenant la rentabilité de leur modèle d'affaires. Ce développement est le gage de la reconnaissance de la qualité de l'offre et des services proposés par ces deux marques, au service de la satisfaction de leurs clients.

Pionnier et acteur majeur de l'écosystème fintech, le groupe conduit depuis un an une revue stratégique de ses participations. Dans ce contexte, au cours du 1er semestre, il a été annoncé une cession de la majorité du capital de Budget Insight, ainsi que de Leetchi et Mangopay. Ces cessions ont vocation à accompagner l'expansion de ces entités, dont le Crédit Mutuel Arkéa reste actionnaire minoritaire, et à redéployer le capital libéré par ces opérations vers d'autres priorités de développement et d'innovation pour le Crédit Mutuel Arkéa. En juin, le Groupe a annoncé une prise de participation majoritaire au capital de la néo-agence immobilière Liberkeys.

Résultats du 1er semestre 2022

Une bonne dynamique commerciale, portée par l'ensemble des activités

Le Crédit Mutuel Arkéa confirme sa stratégie de diversification de ses activités en présentant des indicateurs d'activité très positifs. Cette dynamique qui s'installe depuis plusieurs années est la preuve que le Crédit Mutuel Arkéa s'inscrit dans la durée et aide chacun à se réaliser grâce à l'engagement de tous ses collaborateurs et la concordance de ses offres avec les besoins actuels et futurs.

Avec un portefeuille en progression de 2,2%, soit 109 000 nouveaux clients particuliers et professionnels sur le 1 er semestre , le Crédit Mutuel Arkéa compte désormais plus de 5 150 000 sociétaires et clients. Cette conquête nette est portée principalement par les activités de banque de détail (les banques en ligne Fortuneo en France et Keytrade Bank en Belgique, qui ont enregistré 43 000 nouveaux clients, ainsi que les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui comptent 17 000 nouveaux clients), l'activité assurance (+ 22 000 clients) ainsi que l'activité du Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) , filiale du groupe spécialisée dans le regroupement de crédits (+ 12 000 clients).

semestre Cette conquête nette est portée principalement par (les banques en ligne Fortuneo en France et Keytrade Bank en Belgique, qui ont enregistré 43 000 nouveaux clients, ainsi que les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui comptent 17 000 nouveaux clients), (+ 22 000 clients) ainsi que l'activité du Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) , filiale du groupe spécialisée dans le regroupement de crédits (+ 12 000 clients). Les encours de crédits bruts sont aussi en hausse et s'établissent à 78,1 Md€, soit une augmentation de 5,9% par rapport à fin 2021. La production de crédits au 1 er semestre 2022 s'élève à 9,9 Md€, soit une hausse de 27,8% par rapport au 1 er semestre 2021. Hors PGE, elle progresse sur toutes les catégories de crédits octroyés aux particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. La hausse des taux d'intérêt n'a pas eu d'impact sur la demande de crédit au 1er semestre, mais cette dernière devrait commencer à décélérer au 2nd semestre, sans remettre en cause la forte dynamique commerciale du groupe.

sont aussi en hausse et s'établissent à 78,1 Md€, soit une augmentation de 5,9% par rapport à fin 2021. La production de crédits au 1 semestre 2022 s'élève à 9,9 Md€, soit une hausse de 27,8% par rapport au 1 semestre 2021. Hors PGE, elle progresse sur toutes les catégories de crédits octroyés aux particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. La hausse des taux d'intérêt n'a pas eu d'impact sur la demande de crédit au 1er semestre, mais cette dernière devrait commencer à décélérer au 2nd semestre, sans remettre en cause la forte dynamique commerciale du groupe. L'encours total d'épargne s'établit à 148,9 Md€, en légère baisse (- 3 ,9%) par rapport à fin 2021, qui s'explique en grande partie par la baisse des valorisations des marchés financiers sur le semestre. La collecte nette d'épargne assurance, en revanche, progresse de 13% par rapport au 1er semestre 2021, à 0,9 Md€.

s'établit à 148,9 Md€, en légère baisse (- 3 ,9%) par rapport à fin 2021, qui s'explique en grande partie par la baisse des valorisations des marchés financiers sur le semestre. La collecte nette d'épargne assurance, en revanche, progresse de 13% par rapport au 1er semestre 2021, à 0,9 Md€. En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 3,6%, à 233 M€, par rapport au 1er semestre de l'année 2021. Les primes sur affaires nouvelles s'inscrivent en croissance de 3,1%, à 33 M€. Les réseaux externes au groupe représentent 51% des primes sur affaires nouvelles et 33% des primes acquises en portefeuille.

Des résultats à nouveau record

Les revenus[3] du groupe s'inscrivent en hausse de 9,7% par rapport au 1er semestre 2021, à 1 343 M€, constituant un nouveau record historique, et attestent de la solidité du modèle du Crédit Mutuel Arkéa. L'augmentation de la marge nette d'intérêt quant à elle s'explique par la hausse de la marge nette d'intérêt clientèle couplée à la baisse du coût de refinancement. Les commissions progressent, portées par le dynamisme de l'activité crédits et de la gestion d'actifs ainsi que par l'impact en terme de facturation de la bascule du système d'information (SI), des produits et services ainsi que des activités de middle-office d'Axa Banque vers Arkéa Banking Services. On note une baisse du produit net des activités d'assurance due à une évolution défavorable des marchés financiers pour l'assurance-vie, couplée à une hausse des sinistres sur les biens provoquée par les événements climatiques exceptionnels de juin 2022. Par ailleurs, grâce à l'activité économique qui impacte positivement les valorisations des participations de capital investissement, les autres revenus d'exploitation ne cessent de progresser. Grâce à sa stratégie de diversification de ses sources de revenus3, le Crédit Mutuel Arkéa réduit sa dépendance au niveau des taux, avec une marge nette d'intérêt (403 M€) qui représente 30% de ces revenus3 au 1er semestre. Ainsi, pour ce premier semestre, 18% des revenus[4] (soit 246 M€) proviennent du pôle Assurances et gestion d'actifs. Le pôle BtoB & services spécialisés contribue quant à lui à ces revenus4 à hauteur de 16% (soit 215 M€). Quant au capital investissement, le rebond significatif que le Crédit Mutuel Arkéa connaît depuis 2021, après les effets néfastes de la crise sanitaire, se poursuit. En complément de l'impact positif des investissements pilotés par Arkéa Capital, la filiale de capital investissement du groupe, le Crédit Mutuel Arkéa bénéficie également de la valorisation de son portefeuille de Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), par lequel le groupe soutient notamment l'écosystème French Tech, l'investissement à impact et la transformation digitale.

Les frais de gestion augmentent de 7,9% par rapport au 1er semestre 2021, en lien principalement avec la croissance des frais de personnel (hausse des effectifs, revalorisation des salaires et augmentation de l'intéressement/participation), ainsi que la contribution au fonds de résolution unique. Le coefficient d'exploitation ressort à 64,8%, en baisse de 1,1 point par rapport au 1er semestre 2021. Hors contribution au Fonds de Résolution Unique, le coefficient d'exploitation ressort à 61,4%. Le résultat brut d'exploitation augmente de 13% par rapport au 1er semestre 2021.

augmentent de 7,9% par rapport au 1er semestre 2021, en lien principalement avec la croissance des frais de personnel (hausse des effectifs, revalorisation des salaires et augmentation de l'intéressement/participation), ainsi que la contribution au fonds de résolution unique. ressort à 64,8%, en baisse de 1,1 point par rapport au 1er semestre 2021. Hors contribution au Fonds de Résolution Unique, le coefficient d'exploitation ressort à 61,4%. augmente de 13% par rapport au 1er semestre 2021. Le coût du risque enregistre une légère baisse par rapport au 1 er semestre 2021 (-6,9%) pour s'établir à 49 M€, soit un niveau annualisé de 13 points de base sur encours au bilan. Ce niveau témoigne de la qualité du portefeuille de crédit ainsi que d'une faible sinistralité constatée au 30 juin 2022. Néanmoins, le contexte économique difficile (hausse du prix de l'énergie et de l'inflation, ralentissement de la croissance) appelle une attention particulière. S'il n'existe pas d'indice de hausse du risque avéré à ce stade, le Groupe reste donc très vigilant pour l'avenir notamment sur les secteurs et les populations les plus exposés à l'inflation.

enregistre une légère baisse par rapport au 1 semestre 2021 (-6,9%) pour s'établir à 49 M€, soit un niveau annualisé de 13 points de base sur encours au bilan. Ce niveau témoigne de la qualité du portefeuille de crédit ainsi que d'une faible sinistralité constatée au 30 juin 2022. Néanmoins, le contexte économique difficile (hausse du prix de l'énergie et de l'inflation, ralentissement de la croissance) appelle une attention particulière. S'il n'existe pas d'indice de hausse du risque avéré à ce stade, le Groupe reste donc très vigilant pour l'avenir notamment sur les secteurs et les populations les plus exposés à l'inflation. Le résultat net part du groupe s'affiche à son plus haut niveau historique, à 360 M€, en croissance de 30% par rapport au 1er semestre 2021. Cette progression remarquable est portée par la très bonne performance commerciale et financière des métiers bancaires du Groupe, tous pôles confondus, et par une forte performance des activités de capital investissement, compensant un recul ponctuel de la rentabilité de l'assurance. Ces résultats n'intègrent pas les opérations de cessions dont les effets comptables seront pris en compte au second semestre.

Un modèle financier très solide

Le total de bilan gagne 1,7% par rapport au 31 décembre 2021, à 182,4 Md€, avec un coefficient d'engagement de 103% (ratio crédits bruts/ dépôts).

gagne 1,7% par rapport au 31 décembre 2021, à 182,4 Md€, avec un coefficient d'engagement de 103% (ratio crédits bruts/ dépôts). Les capitaux propres part du groupe connaissent une hausse de 1% par rapport au 31 décembre 2021, à 8,5 Md€. Ils intègrent 2,7 Md€ de parts sociales, soit une augmentation de 4,8% qui illustre une nouvelle fois la confiance que placent les sociétaires dans leurs caisses locales, dans les produits et services proposés et dans le modèle de développement du Crédit Mutuel Arkéa.

connaissent une hausse de 1% par rapport au 31 décembre 2021, à 8,5 Md€. Ils intègrent 2,7 Md€ de parts sociales, soit une augmentation de 4,8% qui illustre une nouvelle fois la confiance que placent les sociétaires dans leurs caisses locales, dans les produits et services proposés et dans le modèle de développement du Crédit Mutuel Arkéa. Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) est solide et nettement supérieur aux exigences réglementaires puisqu'il s'élève à 16,5%. Sa baisse limitée (-0,5 point par rapport au 31/12/2021) s'explique notamment par un impact négatif du portefeuille de titres obligataires (-1 point), effet de la hausse des taux. Le ratio global de solvabilité , à 20,3%, également très supérieur aux exigences réglementaires, reflète la même solidité. Sur l'activité d'assurance-vie, le ratio de solvabilité SCR est en forte hausse sur le dernier trimestre à 289 % (+ 31 points par rapport au 31/03/2022), sous l'effet marqué de la hausse des taux.

(CET1) est solide et nettement supérieur aux exigences réglementaires puisqu'il s'élève à 16,5%. Sa baisse limitée (-0,5 point par rapport au 31/12/2021) s'explique notamment par un impact négatif du portefeuille de titres obligataires (-1 point), effet de la hausse des taux. Le , à 20,3%, également très supérieur aux exigences réglementaires, reflète la même solidité. Sur l'activité d'assurance-vie, le est en forte hausse sur le dernier trimestre à 289 % (+ 31 points par rapport au 31/03/2022), sous l'effet marqué de la hausse des taux. Les ratios de liquidité sont également nettement supérieurs aux exigences réglementaires : LCR (ratio à un mois) de 147% et NSFR (ratio de ressources stables) de 111%.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

M€ 30/06/2022 30/06/2021 Variation % Revenus* 1 342,6 1 224,1 + 118 9,7% Frais de gestion 870,6 806,6 + 64 7,9% Coefficient d'exploitation 64,8% 65,9% -1,05 Point Résultat brut d'exploitation 471,9 417,5 + 54 13,0% Coût du risque 49,0 52,6 - 4 -6,9% Résultat d'exploitation 423,0 364,9 + 58 15,9% Résultat net – Part du Groupe 359,9 277,1 + 83 29,9%

« Le Crédit Mutuel Arkéa présente à nouveau des résultats qui témoignent d'une dynamique forte et d'une croissance solide pour le premier semestre 2022. Cela récompense la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs et des administrateurs du groupe, et c'est aussi le succès d'un modèle. Banque d'entrepreneurs, qui allie audace et long-terme, le Crédit Mutuel Arkéa s'appuie depuis toujours sur les atouts qui constituent son identité : une agilité conférée par sa taille intermédiaire, un ancrage territorial fort, un fonctionnement coopératif. Cette singularité lui confère une grande solidité, qui nourrit cette croissance rentable, durable et à risques maîtrisés. Ces résultats profitent à l'ensemble de nos parties prenantes et sont la condition de la confiance partagée avec nos clients et nos sociétaires.

C'est parce que nous souhaitons pouvoir continuer à présenter des résultats et un engagement pour la société de cette nature que nous sommes très fortement attachés à la préservation de notre autonomie et de notre liberté d'entreprendre, qui sont la condition même de notre performance globale et de notre modèle. »

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa –

« Le Crédit Mutuel Arkéa bat de nouveaux records en présentant, une nouvelle fois, un bilan à un niveau historiquement élevé. Ces chiffres, illustrant une constante croissance, confirment la pertinence de nos offres face aux besoins actuels et futurs mais témoignent également de la confiance accordée par nos sociétaires. Cette confiance est consolidée par notre forte capacité d'adaptation et notre faculté d'innovation qui nous permettent de satisfaire l'ensemble de nos clients en proposant des solutions adaptées aux projets et aux capacités de tous. Nos offres de banques en ligne Fortuneo et Keytrade Bank, qui ont franchi cette année le million de clients, en sont l'illustration parfaite. Le Crédit Mutuel Arkéa bénéficie également d'un fort engagement de ses collaborateurs, indispensable pour maintenir un lien de proximité et de confiance avec l'ensemble de nos parties prenantes. Cette volonté pour le Crédit Mutuel Arkéa d'être avant tout une banque humaine lui permet de continuer d'être un employeur de référence. Avec plus de 600 nouveaux collaborateurs depuis le début de l'année 2022, notre politique de recrutement poursuit sa dynamique en faveur de l'inclusion et de la mixité et démontre la solidité et la viabilité du modèle que nous cherchons, chaque jour, à préserver. »

– Hélène Bernicot, Directrice Générale du Crédit Mutuel Arkéa –

« Les performances du Crédit Mutuel Arkéa sur ce premier semestre 2022 atteignent des niveaux records et valident la stratégie du Groupe. Elles confirment l'efficacité et la pertinence de son modèle de développement, ainsi que le déploiement réussi de son plan stratégique Transitions 2024, qui place en son cœur les considérations environnementales et sociétales. Ces résultats participent aussi à la performance globale du groupe qui vise à prendre en compte tant les impacts financiers qu'extra-financiers, en cohérence avec l'adoption du statut d'entreprise à mission au cours de ce semestre. Alors que le second semestre 2022 est marqué par un contexte économique difficile avec la hausse du prix de l'énergie, l'augmentation de l'inflation et une croissance faible, ce statut d'entreprise à mission nous oblige. C'est la raison pour laquelle, conscients de notre responsabilité, nous serons particulièrement vigilants afin de proposer des solutions adaptées aux secteurs et aux clients les plus exposés. »

– Anne Le Goff, Directrice Générale Déléguée du Crédit Mutuel Arkéa –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 milliards d'euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Une présentation détaillée des résultats du 1er semestre 2022 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante :

https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/ecb_5037/fr/presentations-investisseurs

