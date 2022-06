02/06/2022 - 17:30

Communiqué

Brest, le 2 juin 2022 - Lors de l'Assemblée générale 2022 du Crédit Mutuel Arkéa, Julien Carmona, son Président, a partagé avec les Présidentes et Présidents des caisses locales un point de situation sur les relations avec la CNCM, ainsi que sur le projet de défense de son autonomie, dans lequel le groupe est engagé, visant à préserver son modèle et sa capacité à décider et à conduire sa propre stratégie.



A cette occasion, Julien Carmona a rappelé les 3 scénarios que le Crédit Mutuel Arkéa a toujours considérés, dans toutes ses réflexions et prises de décisions sur ce dossier :

La poursuite du statu quo (marqué par des contentieux et par un désaccord structurel sur les rôles respectifs de l'organe central, et des fédérations et groupes régionaux) ne constitue pas une option favorable, en ce qu'elle fait peser une insécurité juridique permanente sur le Crédit Mutuel Arkéa ;

L'indépendance du Crédit Mutuel Arkéa, passant par sa désaffiliation de l'organe central, constitue le scénario privilégié par le Groupe et fonde également le mandat donné aux mandataires sociaux. Ce scénario permet en effet de garantir le respect sur le long terme de son modèle, de ses spécificités et de ses différences ;

S'il existe la possibilité d'un troisième scénario, consistant, pour le Crédit Mutuel Arkéa, à obtenir une autonomie stratégique réelle, complète, et solidement garantie, en restant au sein de l'ensemble Crédit Mutuel, un tel scénario peut être considéré, comme il l'avait d'ailleurs été par le passé. L'échec de multiples tentatives de dialogue initiées à cette fin, ainsi que l'absence à ce jour d'un processus de discussions sérieux, équilibré et structuré, donne aujourd'hui une faible probabilité à ce scénario alternatif. Il est néanmoins souhaitable de laisser pour le moment ouverte cette possibilité.

Forts de ces constats, les dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa sont déterminés à mettre tout en œuvre pour accélérer dès cet automne l'issue de ce dossier, dans l'intérêt du Crédit Mutuel Arkéa et de ses parties prenantes (sociétaires, clients, déposants et investisseurs, salariés et acteurs du territoire …), et en concertation avec les différentes autorités politiques et de tutelle.

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 milliards d'euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - [email protected]