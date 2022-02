25/02/2022 - 10:30

Résultats annuels

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce des performances record et accélère sa croissance au bénéfice de ses sociétaires, de ses clients et des territoires

Brest, le 25 février 2022 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a arrêté les comptes pour l'exercice 2021. Les performances historiques réalisées traduisent la solidité du groupe et la pertinence d'un modèle qui contribue pleinement à la croissance économique des territoires et à l'emploi. Ce modèle repose depuis toujours sur des forces distinctives telles que l'ancrage territorial, la culture d'innovation, l'attention portée à l'humain, qui ont particulièrement émergé dans le contexte économique et sociétal ces deux dernières années. En 2021, le Crédit Mutuel Arkéa a commencé à déployer son plan stratégique Transitions 2024. Il pose l'ambition du groupe d'être le partenaire financier agile des transitions d'avenir. Cette ambition s'illustre de façon très concrète par l'annonce en octobre dernier de la mise en mouvement d'une méthodologie inédite dans le paysage bancaire français de calcul d'une performance globale, alliant le financier et l'extra-financier. Cette approche de performance globale nourrit le projet du groupe d'être une banque à impact positif, dont les résultats profitent à l'ensemble de ses parties prenantes.

2021 2021/2020 2021/2019 Revenus (Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence) 2 531 M€ + 17,3% + 9,9% Résultat net part du groupe 574 M€ + 61% + 12,3% Encours de crédits brut 73,8 Md€ + 9,0% + 17,3% Encours d'épargne 155 Md€ + 12,6% + 24% Ratio CET 1 17% Parts des encours ESG (Federal Finance et Suravenir) 93%

Un modèle original et diversifié au service des territoires et de l'emploi

Fidèle à son modèle singulier, coopératif et solidaire, le Crédit Mutuel Arkéa a poursuivi sa forte dynamique de croissance sur l'ensemble de ses métiers, en capitalisant pleinement sur ses forces distinctives : sa culture d'innovation, l'agilité de sa taille intermédiaire, son positionnement original sur le segment BtoB, son ancrage local.

Les résultats du groupe traduisent ainsi son empreinte sur l'économie réelle dans les territoires, portée notamment par les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, au plus près des sociétaires et clients, ou l'activité de capital investissement, qui positionne le groupe comme un acteur de premier plan pour accompagner dans la durée les PME et ETI en régions. La vitalité de cette activité permet au Crédit Mutuel Arkéa de bénéficier de moyens additionnels pour continuer à irriguer le tissu économique et accompagner les entrepreneurs. Cette accélération de la croissance est d'autant plus notable que le Crédit Mutuel Arkéa a renoncé aux activités de BFI (banque de financement et d'investissement) depuis 2008.

En 2021, le Crédit Mutuel Arkéa a également maintenu une politique de recrutements dynamique, à contre-courant de la tendance de fond observée dans le paysage bancaire français. 1 000 collaborateurs ont été recrutés en CDI au cours de l'année, tout comme en 2020. Le Crédit Mutuel Arkéa compte désormais plus de 11 000 collaborateurs, soit + 20% depuis fin 2015, sans croissance externe significative1. Le groupe a poursuivi ses actions en faveur de l'inclusion et la mixité, valeurs auxquelles il est profondément attaché. L'ensemble des collaborateurs sont désormais formés à l'inclusion, et la féminisation des instances dirigeantes se poursuit.

1Dont environ 7 000 en Bretagne, 1 000 en Nouvelle-Aquitaine, le solde se répartissant sur les autres régions.

Une transformation accélérée au travers de la mise en actions concrètes du plan stratégique Transition 2024

L'année 2021 a été marquée par la mise en œuvre en octobre dernier d'une initiative unique dans le paysage bancaire français, avec la conception d'un outil pionnier de mesure de la performance globale, financière et extra-financière.

Le déploiement de cette méthodologie ambitieuse à toutes les activités du groupe va permettre d'aligner les intérêts du Crédit Mutuel Arkéa et de ses parties prenantes et de mesurer l'impact de ses activités sur les plans environnemental et sociétal. Cet outil inédit d'accompagnement et de pilotage permettra de mesurer les avancées réalisées, d'établir une trajectoire précise de progrès et des plans d'action concrets pour le groupe et ses parties prenantes. A terme, cette nouvelle approche de performance globale modifiera en profondeur et durablement l'appréciation des résultats du groupe.

Une volonté d'intensifier le partage de la valeur créée

Le Crédit Mutuel Arkéa, par la voix notamment des administrateurs et collaborateurs des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, est resté pleinement engagé auprès de ses sociétaires et clients particulièrement fragilisés par la crise sanitaire. Après avoir été le premier établissement bancaire français à supprimer définitivement, dès 2019, les frais d'incidents bancaires pour les plus fragiles, le groupe a renouvelé en 2021 l'enveloppe exceptionnelle dédiée aux dispositifs de solidarité : ils ont bénéficié à 6 600 particuliers, professionnels et associations (via par exemple des dons directs, l'octroi de micro-crédits ou la prise en charge en charge d'échéances de prêts), et ont également permis le soutien de plus de 1 800 emplois de proximité. Depuis 2020, le Crédit Mutuel Arkéa et ses fédérations ont ainsi consacré près de 8,5 millions d'euros à ces dispositifs.

Fort de ses résultats financiers réalisés en 2021, et en cohérence avec ses valeurs, qui s'expriment par le projet du groupe de devenir une entreprise à mission, le Crédit Mutuel Arkéa souhaite renforcer le partage de valeur avec ses sociétaires et clients. Les Conseils d'administration de Crédit Mutuel Arkéa et des fédérations du CMB et du CMSO ont ainsi décidé de la création en 2022 d'un nouveau dispositif de solidarité humaine destiné à aider leurs sociétaires fidèles qui font face à des événements graves (accidents de la vie, problèmes d'accès au crédit, sinistres non couverts par leurs contrats d'assurance).

En cumulant le coût de ce nouveau dispositif, les dispositifs de solidarités déjà existants évoqués plus haut, en hausse de + 10% en 2022 et la renonciation aux frais d'incidents bancaires, ce sont désormais plus de 12 M€ par an, soit plus de 45 M€ sur la durée du plan Transitions 2024, qui seront consacrés à la solidarité avec les sociétaires les plus fragiles. L'ensemble de ces dispositifs sont pilotés et animés conjointement par les administrateurs et collaborateurs des 294 caisses locales, au plus près des réalités des territoires.

Le Crédit Mutuel Arkéa marque également sa volonté de reconnaître l'engagement individuel et collectif de l'ensemble de ses collaborateurs. Au titre de 2021, le groupe procède ainsi à la redistribution des fruits de la performance de l'entreprise au travers des dispositifs d'intéressement et de participation à hauteur de 104 M€, en hausse de 34% par rapport à l'année précédente.

Une adaptation en continue de la stratégie d'investissement notamment dans les fintechs

Le Crédit Mutuel Arkéa est un acteur précurseur et référent de l'écosystème fintech, dont il est un partenaire clé depuis plus de dix ans. Les Fintechs ont très tôt été perçues par le groupe comme des alliés pour améliorer l'expérience client dans un environnement qui bouge et se transforme rapidement. Le Crédit Mutuel Arkéa investit dans la perspective de déployer des synergies industrielles, pour tester de nouveaux usages et mieux répondre aux besoins de ses clients. Il a conquis de fortes positions dans la banque directe et la distribution en ligne de produits financiers, les paiements, l'open banking, et la plateformisation des services financiers. Dans ces domaines, Crédit Mutuel Arkéa a une stratégie de conquête.

Cette position de pionnier confère au groupe une plus grande maturité que la plupart des acteurs bancaires français. Dans ce contexte, la banque collaborative entre dans une phase nouvelle où son rôle d'actionnaire responsable et engagé demeure, tout en imposant une plus grande exigence.

Concrètement, le Crédit Mutuel Arkéa continue à accompagner la vie du portefeuille d'investissement, avec des décisions qui peuvent être prises au cas par cas pour accompagner avec efficacité, seul ou avec le renfort de partenaires permettant de disposer de leviers supplémentaires, les projets de développement des fintechs, en cohérence avec la stratégie du groupe.

Résultats 2021

Une activité commerciale soutenue qui conforte des fondamentaux solides

Le groupe présente des indicateurs d'activité de très belle facture, qui témoignent d'une trajectoire de croissance soutenue et durable.

Avec un portefeuille en progression de 4%, soit 200 000 nouveaux clients particuliers et professionnels (conquête nette), le Crédit Mutuel Arkéa franchit la barre des 5 millions de sociétaires et clients. Cette conquête est essentiellement portée par les activités de banque de détail (les banques en ligne Fortuneo et Keytrade, et les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest notamment), par l'activité assurance ainsi que par le CFCAL, filiale spécialisée dans le regroupement de crédits. Elle témoigne également de la qualité de la relation commerciale et de l'offre de produits et services, facteurs clé de la satisfaction des clients et sociétaires, auquel le Crédit Mutuel Arkéa prête une attention toute particulière, et à laquelle l'une des initiatives emblématiques du plan stratégique est consacrée. Le groupe entend ainsi étendre et généraliser la mise en oeuvre d'indicateurs communs pour l'amélioration de la satisfaction client du groupe et le développement de la culture client des collaborateurs. D'ores et déjà, les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest affichent pour 2021 des NPS (Net Promoter Score) de très bonne facture qui se situent entre +47 et +57 pour les particuliers et les professionnels. La banque en ligne Fortuneo, de son côté, est régulièrement saluée comme l'établissement de référence pour la qualité de ses produits et de sa relation clients (1ère place du classement Pricebank des meilleures banques et des meilleures banques en ligne 2022).

Les encours de crédits bruts s'établissent à 73,8 Md€ (+ 9%). La production de crédits s'élève à 17,5 Md€, en hausse de 7,5% par rapport à 2020. Hors Prêts Garantis par l'Etat (PGE), elle progresse de 19,1%, et sur l'ensemble des catégories de crédits. Sur les 6 dernières années, les encours de crédit du groupe affichent une croissance de 65%, supérieure à celle du marché français (35%).

L'encours total d'épargne augmente également, de 12,6%, et atteint un niveau record de 155 Md€, avec une collecte nette de 9,6 Md€ (+ 21,5%), largement portée par l'épargne financière et l'assurance. Suravenir a intensifié sa dynamique de développement : sa collecte nette en assurance-vie atteint 1,6 Md€ et représente 7% de la collecte nette du marché sur 2021. 38% de l'encours est désormais investi sur les unités de compte (+ 4 points par rapport à 2020) : l'illustration de l'attention portée par le groupe depuis de nombreuses années à une plus grande diversification de l'épargne.

En assurances de biens et de personnes, les primes acquises en portefeuille progressent de 3,4%, à 455 M€, avec une hausse de 9,6% des primes sur affaires nouvelles, à 58 M€. Les réseaux externes au groupe représentent 55% des primes sur affaires nouvelles, et 34% des primes acquises en portefeuille (+ 2 points).

Des résultats record qui confirment la pertinence de la stratégie et du modèle

Les revenus2 du groupe atteignent leur plus haut niveau historique à 2,5 Md€. Ils s'inscrivent en hausse de 17,3% par rapport à 2020, et de 9,9% par rapport à 2019, qui intégrait une plus-value exceptionnelle de 194 M€. Ils reflètent la très bonne dynamique commerciale du Crédit Mutuel Arkéa dans l'ensemble de ses activités, et la pertinence de la stratégie de diversification de ses sources de revenus2. La marge nette d'intérêt augmente, en lien avec des conditions de refinancement plus favorables. Les commissions progressent, portées par la contribution de l'activité crédits et de la gestion d'actifs. Le produit net des activités d'assurance profite de la croissance des encours en assurance-vie et de la performance des marchés financiers. Les autres revenus d'exploitation sont en forte hausse, portés par les valorisations des participations de capital investissement, qui enregistrent en 2021 un rebond significatif, du fait de la reprise de l'activité économique et de la qualité du portefeuille d'Arkéa Capital (1,2 Md€ sous gestion investis dans des PME et ETI). 23% des revenus2 du groupe, soit 589 M€, proviennent du pôle Assurances et gestion d'actifs. Le pôle BtoB et services spécialisés contribue quant à lui à 16% des revenus2, pour 409 M€. La migration réussie d'Axa Banque France et le partenariat informatique conclu en 2021 avec MMB (repreneur d'HSBC France) sont des succès majeurs pour notre modèle de banque en marque blanche. Le groupe tire ainsi pleinement parti de ses choix audacieux et de sa stratégie de diversification de ses sources de revenus2.

Les frais de gestion augmentent de 14% par rapport à 2021. Sur une base comparable, corrigée d'impacts ponctuels, cette hausse est ramenée à 9,9% : la croissance des effectifs, de la masse salariale et des investissements, se concilie avec une bonne maîtrise des coûts. Le résultat brut d'exploitation augmente de +25% par rapport à 2020. Le coefficient d'exploitation est en baisse de près de 2 points et ressort à 67,3%.

Le coût du risque s'inscrit en repli de 27,7% par rapport à 2020, pour s'établir à 116 M€, soit un retour au niveau d'avant-crise de 16 points de base (rapporté à l'encours des engagements clientèle). Cette évolution doit beaucoup aux aides gouvernementales liées au Covid-19, qui ont fortement abaissé le nombre de défaillances d'entreprises, ainsi qu'à la bonne qualité du portefeuille de crédit et à une exposition toujours très limitée aux secteurs considérés comme vulnérables aux effets économiques de la crise sanitaire (moins de 2%).

Le résultat net part du groupe s'établit à un niveau jamais atteint de 574 M€, en progression de 61% par rapport à 2020, qui bénéficiait d'impacts positifs non récurrents. Il est également supérieur, de 12,3%, au résultat net part du groupe de 2019, précédente année record. Cette excellente performance est portée par la valorisation des activités de capital investissement, ainsi que la dynamique observée pour tous les métiers du groupe.

2Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence.

Une structure financière très solide avec des ratios de solvabilité élevés

Le total de bilan gagne 5,8% par rapport au 31 décembre 2020, à 179,3 Md€, avec un coefficient d'engagement de 98,7% (ratio crédits bruts / dépôts).

Les capitaux propres part du groupe augmentent de 8,8%, à 8,4 Md€. Ils intègrent 2,5 Md€ de parts sociales, en progression de 7,2% par rapport à décembre 2020, qui illustre la confiance que placent les sociétaires dans leurs caisses locales et dans le Crédit Mutuel Arkéa.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) à 17%, en progression par rapport au 31 décembre 2020, et le ratio global de solvabilité, à 21,1%, sont très supérieurs aux exigences réglementaires, et témoignent d'une structure financière toujours extrêmement solide, qui permet d'accompagner les projets de nos clients (augmentation des encours de crédit de 6,1 Md€)

Les ratios de liquidité, enfin, sont particulièrement robustes, nettement supérieurs aux exigences réglementaires : LCR (ratio à un mois) de 163% et NSFR (ratio de ressources stables) de 112%.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

M€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation % Revenus* 2 530,7 2 157,5 +373 17,3% Frais de gestion 1 702,0 1 493,0 +209 14,0% Coefficient d'exploitation 67,3% 69,2% - 1,9 point Résultat brut d'exploitation 828,6 664,5 + 164 24,7% Coût du risque 115,8 160,1 - 44 - 27,7% Résultat d'exploitation 712,8 504,4 + 208 41,3% Résultat net – Part du groupe 573,7 356,2 + 217 61,0%

*Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence.

« La croissance a toujours été l'ADN du Crédit Mutuel Arkéa : une croissance rentable, durable, à risques modérés ; une croissance autofinancée par la mise en réserve des résultats – essence même du modèle coopératif - et désormais fondée sur une volonté d'équilibre entre performance financière et création de valeur extra-financière. En renouant fortement avec la croissance en 2021, notre groupe démontre que son modèle de banque de taille intermédiaire, coopérative, territoriale, innovante et agile, conserve toute sa force et son utilité, et que la taille et la performance ne sont pas corrélées.

Fondamentalement attachés à la défense et à la promotion de notre autonomie et de notre liberté d'entreprendre, qui sont la condition même de notre performance et de notre modèle, nous voulons être une banque à impact positif, qui prend en compte les enjeux sociétaux et environnementaux des générations présentes et futures, et qui réinvente son modèle bancaire en continuant à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs.

Mais nos excellents résultats financiers n'ont de sens que s'ils profitent à l'ensemble de nos parties prenantes : c'est la raison pour laquelle, fidèles à nos valeurs mutualistes, nous venons de décider, par exemple, de renforcer nos dispositifs de solidarité à l'égard des plus fragiles, pour un partage plus juste et équitable de la valeur créée. »

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa –

« 2021 a été pour le Crédit Mutuel Arkéa une année charnière, d'impulsion d'un nouvel élan et d'accélération de notre transformation. C'est la première année du déploiement de notre plan stratégique de moyen terme, Transition 2024. Nous avançons avec humilité et détermination pour atteindre nos objectifs, portés par l'ensemble de nos sociétaires et de nos élus et par nos 11 000 collaborateurs, que je remercie pour leur engagement. Le groupe donne ainsi vie par la preuve à sa raison d'être : s'imposer comme le partenaire financier agile des transitions d'avenir. En 2022, nous franchirons une nouvelle étape importante sur la voie de cette ambition assumée d'acteur à impact positif en proposant à notre Assemblée générale d'adopter le statut d'Entreprise à mission. C'est ainsi dans l'action et sur le temps long que nous portons nos valeurs, au service des territoires, du développement économique et de l'emploi. »

– Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa –

« Les performances du Crédit Mutuel Arkéa en 2021 sont, à plusieurs titres, exceptionnelles : un niveau record de revenus et de résultats, une mobilisation forte de tous les collaborateurs du groupe pour continuer à accompagner nos sociétaires et nos clients, et une démonstration par la preuve et sur le terrain de nos engagements sociétaux et environnementaux. Elles illustrent le cercle vertueux de notre développement : conforter nos fondamentaux solides, cultiver notre singularité et poursuivre notre développement pour enrichir notre démarche de valeur partagée. Le Crédit Mutuel Arkéa démontre une nouvelle fois sa force et continue à tracer sa voie singulière, avec confiance et sérénité ».

– Anne Le Goff, Directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 milliards d'euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Une présentation détaillée des résultats 2021 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante :

https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/mutuel/ecb_5037/fr/presentations-investisseurs

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - [email protected]

Suivez-l'actualité du Crédit Mutuel Arkéa sur les réseaux sociaux