26/07/2024 - 17:35

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée poursuit son développement dans une conjoncture économique au ralenti et marquée par une montée des risques

Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole Atlantique Vendée s'est réuni le vendredi 26 juillet 2024 pour l'examen des comptes semestriels au 30 juin 2024.

Une activité commerciale toujours résiliente sur le premier semestre 2024

Dans un contexte économique marqué par un fort ralentissement du marché du crédit dans les Pays de la Loire, le Crédit Agricole Atlantique Vendée poursuit l'accompagnement de ses clients dans leurs projets avec 1,6 milliards d'euros de crédits accordés. L'encours de crédits continue de progresser de +1,1% sur les 6 premiers mois de l'année. Tous les marchés contribuent à cette croissance, notamment les entreprises (+8%), les professionnels (+9%) et les agriculteurs (+4%).

Dans un environnement de taux favorable aux épargnants, la Caisse régionale répond aux attentes de ses clients en adaptant son offre d'épargne liquide rémunérée. L'encours de collecte progresse ainsi de +1% sur le semestre avec notablement une croissance de +17% des dépôts à terme.

La dynamique de développement du fonds de commerce continue en accueillant plus de 22 000 nouveaux clients. L'équipement des clients se poursuit avec notamment une progression du nombre de contrats d'assurance des biens et personnes de +4,0% sur un an.

La Caisse régionale reste attentive à la montée des risques touchant principalement les entreprises et les professionnels, qui subissent les effets du ralentissement économique ou de mutations de certains modèles économiques, notamment les filières du bâtiment et du commerce de détail.

Des résultats sous pression, impactés par la marge d'intérêt et les risques

Activité (en milliards d'euros) juin-23 juin-24 Evolution Encours de collecte (bilan et hors bilan) 20,7 21,5 + 4,2% Encours de crédit 24,0 24,7 + 2,7% Total encours crédits et collecte 44,7 46,2 + 3,6 %

Comptes consolidés aux normes IFRS* (en millions d'euros) juin-23 juin-24 Evolution Produit Net Bancaire 244,0 244,5 + 0,2% Charges de fonctionnement 156,2 155,0 - 0,7% Résultat Brut d'Exploitation 87,8 89,5 + 1,9% Coût du risque -9,5 -25,0 + 163,2% Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 72,4 66,8 - 7,7% Total Bilan 31 669,9 31 607,3 - 0,2%

* Examen limité des comptes consolidés intermédiaires, en cours par les commissaires aux comptes

Le Produit Net Bancaire reste impacté par une baisse de la marge d'intermédiation (-33,0%), lié au contexte de taux d'intérêt défavorable depuis 3 semestres qui renchérit le coût de refinancement, freine la demande de crédit, entraîne une hausse du coût de la collecte et déséquilibre les revenus du modèle de transformation de la banque de détail. La résilience du modèle intégré du Groupe Crédit Agricole atténue les conséquences de cette conjoncture. Ainsi, les revenus issus des participations de la Caisse régionale sont en forte progression (+25,4%) bénéficiant de la dynamique de tous les métiers. Les autres leviers de revenus sont bien au rendez-vous démontrant que la stratégie de développement du Crédit Agricole Atlantique Vendée continue de porter ses fruits avec une progression des commissions Epargne (+3%), Banque au Quotidien (+7%) et Assurances (+5%).

Les charges de fonctionnement sont stables sous l'effet d'une revue de l'ensemble des postes de charges pour limiter les effets de l'inflation sur nos activités. Elles profitent aussi de l'absence des contributions bancaires (FRU / FGDR).

Le coût du risque est en forte augmentation sur ce premier semestre avec une progression du risque individuel majoritairement sur le marché des entreprises et des professionnels. Les taux de couverture des encours sains et sensibles restent toutefois de bon niveau.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net consolidé s'élève à 66,8 millions d'euros.

Des fondamentaux financiers très solides

Au 31 mars 2024**, les fondamentaux financiers de la Caisse régionale se sont renforcés avec un niveau de fonds propres prudentiels de 2 251,8 millions d'euros et un ratio de solvabilité global de 24,73% au-delà du minimum réglementaire de 11,46%.

Au 30 juin 2024, le ratio de liquidité LCR est de 116,56% pour un minimum réglementaire de 100%.

Les capitaux propres consolidés sont de 3 855,0 millions d'euros et représentent 12,20% d'un bilan qui s'établit à 31 607,3 millions d'euros.

**ratio au 30 juin 2024 non calculé à la date de publication du communiqué

Certificat Coopératif d'Investissement

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole Atlantique Vendée a diminué de 1,8% par rapport au 31 décembre 2023 avec une valeur de 83,30 euros au 30 juin 2024.

Perspectives

Être utile à son territoire. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée vient de lancer officiellement son Campus by CA la Roche-sur-Yon. La banque coopérative et mutualiste réunit sur son site Yonnais entièrement rénové, les métiers de l'entreprise, de l'assurance, de l'innovation, de l'immobilier, de la banque privée, de la filière énergie, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée y amplifie les métiers experts du Groupe qui opèrent notamment depuis le Campus by CA de Nantes pour les mettre au service des projets de tous ses clients. À la clé, trois ambitions : l'utilité, l'accompagnement des transitions et la création de liens entre les acteurs de son territoire.

À propos du Crédit Agricole Atlantique Vendée

Fort de son modèle coopératif, le Crédit Agricole Atlantique Vendée se distingue des autres banques à travers ses valeurs historiques de proximité, de responsabilité et de solidarité. Grâce à ses 870 administrateurs et ses 2 300 collaborateurs, il entretient un lien permanent et direct avec tous les acteurs économiques et les habitants du territoire. Les clients sociétaires du Crédit Agricole Atlantique Vendée jouent un rôle-clé en participant à des initiatives menées sur le territoire et en s'impliquant dans la vie d'une banque régionale décentralisée, mutualiste et humaine.

