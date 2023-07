24/07/2023 - 09:00

Activité et résultats

au 30 juin 2023

Nantes, le 21 juillet 2023

Une stratégie d'utilité pour nos clients et nos territoires

malgré le retournement des taux



Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole Atlantique Vendée s'est réuni le vendredi 21 juillet 2023 pour l'arrêté des comptes annuels au 30 juin 2023.



Une stratégie de développement ambitieuse

Dans un contexte inédit de changement de paradigme de taux, d'inflation et de resserrement monétaire, la Caisse régionale a maintenu son cap et assumé son utilité en continuant d'accompagner les projets de financement sur son territoire, contribuant ainsi activement à soutenir le pouvoir d'achat de ses clients.

La Caisse régionale affiche aussi ses ambitions en agissant pour son territoire autour de trois priorités :

- l'accompagnement avec expertise et attention des habitants dans tous leurs moments de vie, notamment par le lancement de deux nouveaux services expert (séparations divorces et fraude aux moyens de paiement).

- la contribution aux projets du monde de demain, notamment en proposant des conseils pour estimer et financer les travaux de rénovation énergétique (solution « J'ecorénove mon logement ») ou dans les transitions de nos clients (photovoltaïque, etc..).

- l'accomplissement personnel et professionnel des jeunes, notamment en recrutant 160 alternants en septembre et en devenant un partenaire majeur du HBC Nantes, club de handball qui porte haut les valeurs de la jeunesse, du sport et du collectif.



Une activité commerciale résiliente sur ce premier semestre

La Caisse régionale a soutenu la distribution de crédits avec une production de 2.2Mds€ sur l'ensemble des marchés, un niveau proche de 2022. Les encours de crédits sont en hausse de +7,5% sur un an. Conséquence du retournement des taux, la demande en épargne liquide rémunérée et en épargne financière s'est amplifiée, dans un marché fortement concurrentiel. La nouvelle démarche épargne déployée a permis de répondre aux besoins de nos clients avec une progression de nos encours de collecte bilan de +3,9% sur un an. Les parts de marché évoluent donc favorablement en crédits et en collecte. Les perspectives sont plus incertaines, par les effets de l'inflation touchant l'épargne ou les trésoreries de nos clients.

Avec 12 000 nouveaux clients sur un an, la Caisse régionale conforte également son attrait sur son territoire. L'équipement des clients se poursuit avec notamment une nouvelle progression du nombre de contrats d'assurance de +3,7% sur un an.



Des résultats impactés par la baisse de la marge d'intérêt exposée au contexte des taux

Activité (en milliards d'euros) juin-22 juin-23 Evolution Encours de collecte bilan 19,9 20,7 + 3,9% Encours de crédit 22,4 24,0 + 7,5% Total encours crédits et collecte 42,3 44,7 + 5,7%

Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d'euros) juin-22 juin-23 Evolution Produit Net Bancaire 292,2 244,0 - 16,5% Charges de fonctionnement 153,7 156,2 + 1,6% Résultat Brut d'Exploitation 138,5 87,8 - 36,3% Coût du risque -16,4 -9,5 - 42,1% Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 104,7 72,4 - 30,8% Total Bilan 28 892,3 31 669,9 + 9,6%

Le Produit Net Bancaire est directement impacté par la baisse de la marge d'intermédiation (-30,8%), sous l'effet de la forte augmentation de la charge de refinancement, de l'inertie à la hausse des nouveaux crédits mais également par la fin des bonifications issues du mécanisme du TLTRO. Les commissions sont en léger recul compte tenu de la baisse de 41% des frais de dysfonctionnement suite à la mise en place de mesures de soutien à la clientèle fragile. Les commissions Assurances (+6%) et Banque au quotidien (+11%) continuent leur progression en lien avec la stratégie de principalisation de la Caisse régionale.

Les revenus issus des participations au sein du Groupe Crédit Agricole sont également en forte progression (+17%), bénéficiant de la dynamique de tous les métiers et illustrant la force du modèle intégré de notre groupe.

Les charges de fonctionnement augmentent compte tenu de la stratégie de développement et d'investissement de la Caisse régionale qui se traduit par le recrutement de 103 collaborateurs au premier semestre.

Le coût du risque est constitué de provisions individuelles principalement liées au marché des Entreprises, ainsi que de reprises de provisions collectives, en lien avec une amélioration globale du portefeuille et le passage en défaut de contreparties sur le marché des Entreprises.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net consolidé est en diminution à 72,4 millions d'euros.



Des fondamentaux financiers très solides

Les fondamentaux financiers de la Caisse régionale se sont renforcés au 31 mars 2023 avec un niveau de fonds propres prudentiels de 2 237,0 millions d'euros et un ratio de solvabilité global de 26,01% au-delà du minimum réglementaire de 10,54%.

Au 30 juin 2023, le ratio de liquidité LCR est de 117,08% pour un minimum réglementaire de 100%.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres consolidés sont de 3 613,6 millions d'euros et représentent 11,41% d'un bilan qui s'établit à 31 669,9 millions d'euros.



Certificat Coopératif d'Investissement

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole Atlantique Vendée a augmenté de 34,7% par rapport au 31 décembre 2022 avec une valeur de 94,70 euros au 30 juin 2023. Le CCI suit la tendance boursière de la valorisation des établissements bancaires cotés en bourse depuis le début d'année.



Perspectives

Au second semestre 2023, le Crédit Agricole Atlantique Vendée reste vigilant sur l'évolution du contexte économique, tout en étant confiant sur sa ligne stratégique. La Caisse régionale est convaincue que poursuivre sa stratégie ambitieuse de développement est gage de performance sur le long terme et de confiance de la part de ses clients en Loire-Atlantique et en Vendée.





À propos du Crédit Agricole Atlantique Vendée

Fort de son modèle coopératif, le Crédit Agricole Atlantique Vendée se distingue des autres banques à travers ses valeurs historiques de proximité, de responsabilité et de solidarité. Grâce à ses 870 administrateurs et ses 2 300 collaborateurs, il entretient un lien permanent et direct avec tous les acteurs économiques et les habitants du territoire. Les clients sociétaires du Crédit Agricole Atlantique Vendée jouent un rôle-clé en participant à des initiatives menées sur le territoire et en s'impliquant dans la vie d'une banque régionale décentralisée, mutualiste et humaine.

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-atlantique-vendee.fr, rubrique « Votre Caisse régionale » dans l'espace « Informations Financières ».

Contact Relation Investisseurs : Laurent Vigreux / laurent.vigreux@ca-atlantique-vendee.fr

Contact Relations Médias : Emmanuelle de Kerros / emmanuelle.dekerros@ca-atlantique-vendee.fr

CCI Atlantique Vendée : code ISIN FR0000185506 Eurolist C