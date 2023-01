30/01/2023 - 08:00

En 2022, le Crédit Agricole Atlantique Vendée s'affirme

comme un acteur incontournable de son territoire

Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole Atlantique Vendée s'est réuni le vendredi 27 janvier 2023 pour l'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2022.

Une accélération forte sur tous les métiers en 2022

La Caisse régionale a continué d'accélérer dans un contexte économique impacté par la forte hausse de l'inflation et la fin de la période de taux bas, tout en réalisant des performances commerciales de haut niveau sur les différents marchés en 2022 :

Avec plus de 48 000 nouveaux clients, une baisse de l'attrition et une augmentation du nombre de comptes actifs (+4,2%), la Caisse régionale conforte son attractivité par une approche relationnelle innovante ;

Avec plus de 28 000 projets de financement, la Caisse régionale affirme son utilité au territoire en accompagnant tous les acteurs dans un contexte très défavorable à l'intermédiation bancaire et sous contrainte du taux d'usure. Tous les marchés contribuent à cette dynamique avec des marqueurs historiques : un total de 5 milliards d'euros de crédits distribués, un gain de part de marché de 0,43% sur le marché des particuliers, et une croissance de +7,4% des encours sur le marché des professionnels et des entreprises ;

Avec un encours de collecte bilan porté à 20,4 milliards d'euros, la Caisse régionale est toujours soucieuse de l'intérêt de ses clients et, dans un contexte de remontée des taux, l'épargne réglementée est en hausse de +12,3% ;

Avec une croissance de +3,7% du nombre de contrats d'assurance et de 3% de l'équipement en services bancaires, la Caisse régionale conforte la relation globale qu'elle entretient avec ses clients. Elle répond à l'ensemble de leurs besoins avec, par exemple, le succès de sa nouvelle offre « Ma Banque au Quotidien » ou celui du nouveau service gratuit « Alerte découvert » visant à limiter les frais éventuels (-32% d'incidents bancaires facturés).

Enfin, la Caisse régionale est fière d'accompagner l'innovation sur son territoire au travers de trois dispositifs : l'agence Innovation (20 startups financées), le fonds Atlantique Vendée Innovation (investissement en capital dans 16 startups) et enfin le Village By CA (28 startups accompagnées).

Des résultats en hausse malgré une marge d'intérêt exposée au contexte des taux

Comptes consolidés aux normes IFRS (en millions d'euros) déc-21 déc-22 Evolution Produit Net Bancaire 453,3 498,9 + 10,1% Charges de fonctionnement 290,0 310,2 + 7,0% Résultat Brut d'Exploitation 163,3 186,7 + 14,3% Coût du risque -13,8 -25,9 + 87,7% Résultat Net Consolidé (part du Groupe) 113,5 132,9 + 17,1% Total Bilan 27 997,5 31 524,1 + 12,1%

Le Produit Net Bancaire est en nette progression, porté par les revenus de l'assurance avec +9,9 millions d'euros (+13%) et ceux de la Banque au quotidien avec +5,4 millions d'euros (+9%). La contribution des marchés des professionnels et des entreprises est également à souligner avec une forte croissance des commissions (+14%) liée à l'augmentation du fonds de commerce. La marge d'intérêt, hors reprise de la provision épargne logement, souffre de la forte hausse du coût de refinancement sur les ressources clients de +26,3 millions d'euros (+20,7%), ou des ressources de marché avec la fin des conditions liées à la bonification des opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO) de -9,6 millions d'euros. La forte dynamique sur les crédits atténue cette baisse de la marge d'intérêts, par un mix volume/crédit favorable.

Les charges de fonctionnement augmentent en lien avec la stratégie de développement et d'investissement de la Caisse régionale, mais aussi avec les premiers effets de l'inflation. Les charges de personnel progressent ainsi de 5,2%. Cette hausse s'explique par les différentes mesures prises pour le pouvoir d'achat des salariés, la création d'une centaine de postes supplémentaires depuis deux ans dans les différents métiers pour accompagner le développement, et l'engagement pour l'emploi des jeunes avec le recrutement d'une centaine d'alternants. Les impôts et taxes progressent de 3,2 millions d'euros, et plus particulièrement les contributions bancaires FRU et FGDR (Fonds de Résolution Unique et Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) en forte hausse de 2,6 millions d'euros.

Le coût du risque est composé principalement de provisions collectives, et reflète la volonté de maintenir une couverture des risques suffisante dans un contexte d'accroissement significatif des encours de crédits. Le risque individuel reste mesuré et le taux de défaut diminue à 1,10% des encours exposés au risque.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net consolidé est en forte hausse à 132,9 millions d'euros.

Avec un total bilan dépassant désormais les 30 milliards d'euros, la Caisse régionale s'affirme comme un acteur incontournable sur son territoire.

Des fondamentaux financiers très solides

Les fondamentaux financiers de la Caisse régionale se sont renforcés au 30 septembre 2022 avec un niveau de fonds propres prudentiels de 2 155,5 millions d'euros et un ratio de solvabilité global de 25,40% au-delà du minimum réglementaire de 10,54%.

Au 31 décembre 2022, le ratio de liquidité LCR est de 124,16% pour un minimum réglementaire de 100%.

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres consolidés sont de 3 547,5 millions d'euros et représentent 11,25% d'un bilan qui s'établit à 31 524,1 millions d'euros.

Certificat Coopératif d'Investissement

Le cours du Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) du Crédit Agricole Atlantique Vendée a diminué de 20,65% par rapport au 31 décembre 2021 avec une valeur de 70,30 euros au 31 décembre 2022. Le CCI suit la tendance boursière de la valorisation des établissements bancaires cotés en bourse depuis le début d'année.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale du 30 mars 2023 de rémunérer les porteurs de Certificat Coopératif d'Investissement à hauteur de 4,02€ par titre, soit un rendement de 5,72% par rapport au dernier cours de l'année.

Perspectives

En 2023, dans un contexte économique incertain, la Caisse régionale poursuit ses actions pour soutenir l'économie et accompagner les transformations de son territoire. En cohérence avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole, elle renforce sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise en développant son engagement pour l'inclusion sociale, la protection de l'environnement et l'accompagnement des transitions climatiques et sociétales.

La Caisse régionale intensifie la distribution de solutions à impact positif en crédit, en assurance ou en épargne en poursuivant la promotion d'offres facilitant la transition énergétique comme la rénovation des bâtiments, la mobilité douce pour les clients particuliers ou professionnels, ou l'accompagnement vers la neutralité carbone pour les entreprises et les agriculteurs.

Autant d'actions, non exhaustives, qui incarnent la volonté du Crédit Agricole Atlantique Vendée d'être utile à ses clients, à son territoire et à la société, en cohérence avec la raison d'être de l'ensemble du Groupe Crédit Agricole : « Agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société ».

En 2023, la Caisse régionale va encore plus loin pour accompagner avec expertise et attention tous les habitants de son territoire dans tous leurs moments de vie. Elle contribue aux projets du monde de demain et favorise l'accomplissement personnel et professionnel des jeunes.

À propos du Crédit Agricole Atlantique Vendée

Fort de son modèle coopératif, le Crédit Agricole Atlantique Vendée se distingue des autres banques à travers ses valeurs historiques de proximité, de responsabilité et de solidarité. Grâce à ses 870 administrateurs et ses 2 300 collaborateurs, il entretient un lien permanent et direct avec tous les acteurs économiques et les habitants du territoire. Les clients sociétaires du Crédit Agricole Atlantique Vendée jouent un rôle-clé en participant à des initiatives menées sur le territoire et en s'impliquant dans la vie d'une banque régionale décentralisée, mutualiste et humaine.

