COREP LIGHTING : Comptes 2021 audités – Chiffre d'affaires et résultat net

Bègles, le 20 juin 2022

L'année 2021 a été marquée par la très forte croissance de m'activité pour l'ensemble des sociétés du groupe. Les décisions stratégiques prises par la principale filiale Corep en 2018 (élargissement des gammes, développement à l'export etc...), et le secteur très porteur en sortie de confinement sur lequel le groupe opère (décoration, rénovation), a permis d'enregistrer une hausse de chiffre d'affaires de plus de 49 % à 38 291 k€.

De même, le résultat a connu une progression très importante à 1 234 k€ conte 93 k€ en 2020 (part du groupe 1 124 k€ contre 63 k€ en 2020).

Le résumé des chiffres est le suivant :

en k€ 2021 2020 Variation en k€ Chiffre d'affaires 38 291 25 693 + 645 Résultat d'exploitation 1 710 395 + 621 Résultat financier - 8 - 168 + 993 Résultat exceptionnel - 36 - 39 - 288 RCAI 1 666 188 + 1 324 Résultat net 1 234 93 + 1 271 Résultat net (part du groupe) 1 124 63 + 1 263 Capitaux propres 7 436 6 306 - 132

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 30 juin 2022 au siège social de la société à 10 heures de ne pas distribuer de dividendes.