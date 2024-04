30/04/2024 - 17:00

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 - Euronext - Compartiment C

www.groupe-etpo.fr

COMMUNIQUE SUR LA MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

Saint-Herblain, le 30 avril 2024

La société CIFE annonce avoir mis à la disposition du public sur son site internet et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce jour par voie électronique, son rapport financier annuel 2023.

Il comprend notamment :

- les comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2023 et leurs annexes ;

- le rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration ;

- La Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) ;

- les rapports des Commissaires aux Comptes ainsi que les informations relatives à leurs honoraires ;

- Le texte du projet de résolutions à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 25 juin 2024.

Ces documents sont disponibles en format PDF et ESEF « European Single Electronic Format » sur le site du Groupe à l'adresse www.groupe-etpo.fr/investisseurs/informations-reglementees/

À propos du Groupe ETPO : Le cœur de métier du Groupe CIFE qui a réalisé un chiffre d ‘affaires de 242 M€ en 2023 est la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment). Avec plus de 700 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE

Depuis janvier 2024, le Groupe est contrôlé majoritairement par le Groupe Spie batignolles SAS.

Site internet https://www.groupe-etpo.fr/

À propos du Groupe Spie batignolles : Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2023 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 8.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr