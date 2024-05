02/05/2024 - 18:00

Royan, le 2 mai 2024

RESULTATS ANNUELS 2023

ACTIVITE

Le chiffre d'affaires hors taxes s'établit à 10.9 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 contre 17.4 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 soit une baisse de 37.36%.

Le chiffre d'activité net, hors «surtaxes et redevances» collectées pour le compte des collectivités délégantes et des autres organismes publics s'élève à 10.7 M€ au 31 décembre 2023 contre 10.9 M€ au 31 décembre 2022.

L'activité d'exploitation s'élève à 2.67 M€, en baisse de 2.85 M€.

La baisse du chiffre d'activité est principalement liée à l'échéance du contrat de la Seudre au 31/12/2022. Ce contrat a été attribué à la société SEPRA (Société de l'Eau Potable Royan Atlantique), filiale de CER à 100%.

La société CER gère en 2023 un contrat DSP Eau avec le Syndicat de CHENAC et un contrat d'exploitation de l'usine de RESE (CARA).

Le contrat CHENAC se termine le 31/12/2023 et est également attribué à la société SEPRA.

L'activité TLE (branchements neufs) est en diminution de 0.70 M€ sur l'exercice 2023, cette baisse est principalement liée à la reprise du contrat de la Seudre.

L'activité des travaux de canalisation est en retrait de 0.59 M€ (-18.85%).

Les travaux contractuels réalisés sur l'exercice sont en forte augmentation +3.4 M€. Les travaux concessifs du contrat de la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique sont effectués par CER, les sociétés SEPRA et CERA n'ayant pas les compétences en interne. En 2023 la société a réalisé le chantier de Télérelève SEPRA pour 3.58 M€.

RESULTATS

Le résultat net de la société est bénéficiaire de 270 K€, contre un résultat net bénéficiaire de 1.098 K€ pour l'exercice précédent.

PERSPECTIVES

Le CA prévisionnel 2024 est estimé à 9.5 M€. Depuis l'attribution à la société SEPRA des contrats précédemment gérés par CER, le chiffre d'affaires de la société est principalement centré sur l'activité travaux.

Le niveau d'activité travaux devrait rester stable en 2024, le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé à 7,33M€. Des travaux concessifs sont prévus à hauteur de 5.000 K€ dont 4.200K€ pour la fin du chantier de la télérelève de SEPRA.

Le portefeuille travaux canalisations de l'année 2024 est prévu en légère augmentation.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Conseil d'administration, lors de sa séance du 30 avril 2024, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui se soldent par un bénéfice net de 270.304,57 €. Il proposera à l'Assemblée Générale devant être convoquée en juin 2024 d'en distribuer l'essentiel en dividendes.

Les Commissaires aux comptes finalisent leurs diligences d'audit sur ces comptes en vue de l'émission de leurs rapports.

A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l'eau, et filiale du Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à l'eau (travaux, exploitation).

CER

Siège Social : 13 rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer - www.cer-eau.fr

Société anonyme au capital de 1 792 000 – 715 550 091 RCS Saintes

Euronext Access - ISIN FR FR0007200100

A propos de Saur : Saur est un pure player international du secteur de l'eau. Nous sommes établis dans près de 20 pays, notamment en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Pologne, à Chypre, en Egypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Etats-Unis et à Singapour, et nous sommes présents dans 140 pays. Avec un chiffre d'affaires annuel de 1,7 milliard d'euros (2021) et 60 brevets actifs, nous employons 12 000 personnes, travaillons avec 9 500 clients municipaux et industriels, exploitons 4 100 stations et usines, gérons 250 000 kilomètres de canalisations, et desservons 20 millions de résidents avec 700 milliards de litres d'eau potable par an. Plus d'informations : www.saur.com

SAUR

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre