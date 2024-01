18/01/2024 - 18:30

VAUX-SUR-MER, le 18 janvier 2024

Communiqué du Conseil d'administration

Lors de sa réunion du 18 janvier 2024, le Conseil d'administration a nommé Madame Audrey HIPPERT en qualité de Président-Directeur Général, en remplacement de Monsieur Pierre CASTERAN, à effet à compter du même jour.

A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l'eau, et filiale du Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à l'eau (travaux, exploitation).

CER est certifié Qualité Sécurité Environnement Énergie (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001).

CER

Siège Social : 13 rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer - www.cer-eau.fr

Société anonyme au capital de 1 792 000 – 715 550 091 RCS Saintes

Euronext Access - ISIN FR FR0007200100

A propos de Saur : Pure Player de l'eau et des services essentiels, le groupe Saur œuvre pour la protection de l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, Saur agit pour offrir la même qualité de service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, guidé par sa raison d'être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur est présent dans le monde entier : Arabie saoudite, Chypre, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, PaysBas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni. Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le monde. Plus d'informations : www.saur.com

SAUR

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre