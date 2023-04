28/04/2023 - 17:50

Royan, le 28 avril 2023

RESULTATS ANNUELS 2022

ACTIVITE

Le chiffre d'affaires hors taxes s'établit à 17.4 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 contre 22.3 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 soit une baisse de 22.06%.

Le chiffre d'activité net, hors «?surtaxes et redevances?» collectées pour le compte des collectivités délégantes et des autres organismes publics s'élève à 11 M€ au 31 décembre 2022 contre 12.4 M€ au 31 décembre 2021.

L'activité d'exploitation s'élève à 5.52 M€, en baisse de 1.98 M€.

La baisse du chiffre d'activité est principalement liée à l'échéance au 1er janvier 2022 de huit contrats. Quatre de ces contrats sont désormais exploités par la société SEPRA (Société de l'Eau Potable Royan Atlantique), filiale de CER à 100%.

La société CER a par ailleurs conclu sur l'exercice 2022 le marché portant sur l'exploitation des ouvrages de production d'Eau potable de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA) pour une durée de 4 ans, pour un chiffre d'affaires annuel de 840K€.

L'activité TLE (branchements neufs) est en diminution de 35.71% sur l'exercice 2022, cette baisse est principalement liée à la fin de 8 contrats et l'exploitation de 4 d'entre eux par SEPRA. On note une augmentation des travaux de canalisation de 0.48 M€ (+18%).

RESULTATS

Le résultat net de la société est bénéficiaire de 1.098 K€, contre un résultat net bénéficiaire de 1.142 K€ pour l'exercice précédent.

PERSPECTIVES

Suite à l'appel d'offre lancé en 2021 sur le périmètre de la communauté d'agglomération ROYAN Atlantique eau potable, le contrat du Syndicat de la SEUDRE géré par CER est exécuté depuis le 1er janvier 2023 par la société SEPRA, l'impact sur le chiffre d'activité étant estimé à 2.5M€.

Le niveau d'activité travaux devrait augmenter en 2023. Sont en effet prévus des travaux concessifs à hauteur de 4.8M€ pour SEPRA (dont 3.8M€ pour le chantier télérelève) et 100 K€ pour CERA (filiale à 100% de CER).

Le portefeuille travaux canalisations de l'année 2023 est prévu en légère augmentation.

Les nombreuses mesures d'optimisations déjà initiées sur les exercices précédents vont être suivies sur l'exercice : la politique de réduction de consommables et de recherche de gains d'achats sera prolongée. La société souhaite la réduction de son empreinte carbone, des diagnostics d'économie d'énergie et des bilans carbones seront réalisés sur l'exercice 2023.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Conseil d'administration, lors de sa séance du 25 avril 2023, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui se soldent par un bénéfice net de 1.098.175,09 €. Il proposera à l'Assemblée Générale devant être convoquée en juin 2023 d'en distribuer l'essentiel en dividendes.

Les Commissaires aux comptes finalisent leurs diligences d'audit sur ces comptes en vue de l'émission de leurs rapports.

A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l'eau, et filiale du Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à? l'eau (travaux, exploitation).

CER est certifié Qualité Sécurité Environnement Énergie (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001).

CER

Siège Social : 13 rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer - www.cer-eau.fr

Société anonyme au capital de 1 792 000 – 715 550 091 RCS Saintes

Euronext Access - ISIN FR FR0007200100

A propos de Saur : Pure Player de l'eau et des services essentiels, le groupe Saur œuvre pour la protection de l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, Saur agit pour offrir la même qualité de service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, guidé par sa raison d'être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur est présent dans le monde entier : Arabie saoudite, Chypre, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni. Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le monde. Plus d'informations : www.saur.com

SAUR

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre