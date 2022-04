28/04/2022 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Royan, le 28 avril 2022

RESULTATS ANNUELS 2021

ACTIVITE

La fin du contrat principal de la Compagnie des Eaux de Royan à savoir le contrat d'assainissement de l'Agglomération Royan Atlantique et l'exécution du nouveau contrat fin avril 2019 sur la nouvelle société dédiée CERA, filiale à 100% de CER, a généré, en 2020, une baisse de l'activité sur l'exercice complet.

Le chiffre d'affaires hors taxes s'établit à 22.3 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 contre 25.5 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 soit une baisse de 12.4%.

Le chiffre d'activité net, hors «surtaxes et redevances» collectées pour le compte des collectivités délégantes et des autres organismes publics s'élève à 12.4 M€ au 31.12.2021 contre 13.1 M€ au 31.12.2020.

L'activité d'exploitation est stable en 2021 en comparaison avec l'exercice précédent Elle est de 7.5 M€ pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021, contre 7.4 M€ sur l'exercice 2020.

L'activité travaux (Travaux Equipements et de Canalisation) est en diminution à 4,94M€ (- 13 %) par rapport à 2020 5,70M€.

CERA a réalisé un chiffre d'affaires de 13.5 M€ et une perte de 465 K€.

RESULTATS

Le résultat d'exploitation de CER est arrêté à 582 K€ contre 938 K€ sur l'exercice précédent.

Le résultat financier est en augmentation à 715 K€ contre 6 K€ au 31 décembre 2020.

Le résultat courant avant impôt est de 1.297 K€.

Le résultat exceptionnel déficitaire s'élève à (-23 K€).

L'impôt sur les bénéfices et la participation des salariés s'élèvent respectivement à 105 K€ et 27 K€.

Le résultat net est bénéficiaire de 1.142 K€, en augmentation par rapport à 2020.

PERSPECTIVES

D'un point de vue commercial, un appel d'offre a été lancé en 2021 sur le périmètre de la communauté d'agglomération ROYAN Atlantique eau potable. Plusieurs contrats gérés aujourd'hui par CER intègrent ce périmètre et seront exploités dans une société dédiée SEPRA (Société de l'Eau Potable Royan Atlantique), filiale de CER à 100%, au fur et à mesure des échéances contractuelles.

En raison de cette nouvelle répartition commerciale, l'activité exploitation de CER sur l'année 2022, diminuera de manière significative.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Conseil d'administration, lors de sa séance du 27 avril 2022, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui se soldent par un bénéfice net de 1.142.489,31 €. Il proposera à l'Assemblée Générale devant être convoquée en juin 2022 de le distribuer en dividendes.

Les Commissaires aux comptes finalisent leurs diligences d'audit sur ces comptes en vue de l'émission de leurs rapports.

A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l'eau, et filiale du Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à? l'eau (travaux, exploitation).

CER est certifié Qualité Sécurité Environnement Énergie (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001).

CER

Siège Social : 13 rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer - www.cer-eau.fr

Société anonyme au capital de 1 792 000 – 715 550 091 RCS Saintes

Euronext Access - ISIN FR FR0007200100

A propos de Saur : acteur de la gestion des services de l'eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à? l'eau (ingénierie, travaux, exploitation). A l'international, Saur est présent dans 21 pays. Chiffres clés : 1,7 milliard € de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions d'habitants desservis dans le monde. Plus d'informations : www.saur.com

SAUR

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre