03/08/2021 - 17:45

Royan, le 03 août 2021,

La Compagnie des Eaux de Royan remporte l'appel d'offres relatif à la délégation du service public d'eau potable du syndicat départemental Eau 17 sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA)

Le 25 juin 2021, l'Assemblée Délibérante du syndicat départemental EAU 17 a décidé d'attribuer la délégation du service public d'eau potable sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA) à la Compagnie des Eaux de Royan (CER).

Le contrat aura une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2022 avec une intégration progressive des réseaux sur les trois premières années.

Le contrat sera exécuté par une société dédiée détenue à 100% par CER.

A propos de CER (Compagnie des Eaux de Royan) - acteur de la gestion des services de l'eau, et filiale du Groupe Saur, CER accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à? l'eau (travaux, exploitation).

CER est certifié Qualité Sécurité Environnement Énergie (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001).

CER

Siège Social : 13 rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-sur-Mer

Société anonyme au capital de 1 792 000 – 715 550 091 RCS Saintes

https://www.cer-eau.fr/

Euronext Access

ISIN FR FR0007200100

A propos de Saur : acteur de la gestion des services de l'eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d'aménagements liés à? l'eau (ingénierie, travaux, exploitation). A l'international, Saur est présent en Arabie saoudite, Colombie, Ecosse, Espagne, Chypre et Pologne. Chiffres clés 2020 : 1,5 milliard € de chiffre d'affaires net, 10 000 collaborateurs et 12.5 millions d'habitants desservis en France et à travers le monde. Plus d'informations : www.saur.com

SAUR

Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com

Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre