27/09/2023 - 18:10

Résultats semestriels 2023

Chiffre d'affaires business 1 en croissance de +10%

en croissance de +10% Hausse de +18% du résultat opérationnel courant

Structure financière solide

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour ses résultats au 30 juin 2023, arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 26 septembre 2023 et qui ont fait l'objet d'un examen limité par le Commissaire aux Comptes.

En M€, IFRS, en cours d'examen limité S1 2023 S1 2022 VAR. Chiffre d'affaires total 7,5 6,9 +9% - dont chiffre d'affaires business 1 6,9 6,2 +10% Résultat opérationnel courant 1,2 1,0 +18% Autres produits et charges opérationnels (0,1) - Résultat opérationnel 1,1 1,0 +8% Résultat net 1,2 2,6 -53%

Chiffre d'affaires business1 en croissance de +10%

Au 1er semestre 2023, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires IFRS de 7,5 M€, en croissance de 9%. Hors refacturations intragroupe, le chiffre d'affaires business1 de la société s'élève à 6,9 M€, en hausse de +10 % par rapport au 1er semestre 2022.

Avec cette performance, COHERIS signe un 5ème semestre consécutif de croissance marqué par une nouvelle hausse de +28% des ventes d'abonnement (annual licences), après une forte progression de ces ventes en 2022. Au 30 juin 2023, ces ventes d'abonnement représentent 42 % du chiffre d'affaires.

Les revenus liés aux licences perpétuelles et à la maintenance associée ne représentent plus au 30 juin 2023 que 26 % du chiffre d'affaires, conformément à la transition en cours opérée par la société depuis 2029 vers une distribution de ses logiciels en mode cloud.

Les revenus relatifs aux prestations de services s'établissent à 2,2 M€ an hausse de +5% par rapport au 1er semestre 2022 et représentent 33 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2023.

Enfin, le stock de revenus récurrents en base annuelle (ARR2) s'établit à 10,1 M€ au 30 juin 2023, en hausse de +11,5% par rapport au 31 décembre 2022.

Hausse de +18% du résultat opérationnel courant

COHERIS enregistre un résultat opérationnel courant de 1,2 M€, en forte progression de +18% par rapport au premier semestre 2022, bénéficiant de la maîtrise de sa structure de charges. A fin juin 2023, les effectifs sont de 70 personnes, stables par rapport au 30 juin 2022.

Après retraitement des produits et charges non récurrents, le résultat opérationnel s'établit à 1,1 M€ contre 1,0 M€ au premier semestre 2022.

Le résultat net s'élève à 1,2 M€, contre 2,6 M€ au premier semestre 2022, qui intégrait un produit d'impôt lié à l'activation de déficits fiscaux à hauteur de 1,5 M€. Hors cet effet, le résultat net du premier semestre 2023 aurait été en progression.

Structure financière solide

Au 30 juin 2023, COHERIS affiche un structure financière solide avec au bilan :

Des capitaux propres de 16,0 M€, en progression de +8% par rapport au 31 décembre 2022 (14,7 M€) ;

Une dette financière à plus d'un an de 5,0 M€, en diminution de -12% par rapport au 31 décembre 2022 (5,7 M€), intégrant une dette locative de 4,4 M€ conformément à l'application de la norme IFRS 16 ;

Une trésorerie nette de 11,9 M€, en hausse de +7% par rapport au 31 décembre 2022 (11,2 M€), hors impact de l'application de la norme IFRS 16 et intégrant le compte courant lié à la convention de cash pooling avec ChapsVision.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023, le 31 janvier 2024, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com.

CONTACTS

Contact COHERIS

Jean-François Ménager

Directeur Général Adjoint Groupe

T +33 (0)1 57 32 60 60

jfmenager@coheris.com Contact SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière

Alexandre Commerot

T +33 (0)1 56 88 11 18

acommerot@actifin.fr

1 Le chiffre d'affaires business s'entend hors refacturations intragroupe

2 Annual Recurring Revenues