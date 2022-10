04/10/2022 - 18:00

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (pilotage de la performance, applications prédictives et gouvernance des données), a mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2022. Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://corporate.coheris.com onglet « Espace Investisseurs » et rubrique « Rapports financiers ». Ce rapport financier intègre les comptes de Coheris en normes IFRS pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 1er février 2023, après bourse

