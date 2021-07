28/07/2021 - 18:00

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2021.

En M€, IFRS, non audités S1 2021 S1 2020 VAR. Chiffre d'affaires 5,6 5,4 +3,4%

Au 1er semestre 2021, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires total de 5,6 M€, en hausse de +3,4% par rapport au 1er semestre 2020.

La transformation du business model initiée en 2020 a été poursuivie.

Comme attendu, le chiffre d'affaires licences perpétuelles est en repli de -81,4% quand dans le même temps, le chiffre d'affaires liés à des revenus récurrents (licences en mode Abonnement et Maintenance) a poursuivi leur forte dynamique pour s'établir à 3,34 M€ sur la période, soit une croissance de 10 % par rapport au 30 juin 2020.

Le revenu récurrent annuel (ARR), composés des Abonnements et de la Maintenance, est en hausse de 6 % par rapport au 31 décembre 2020, pour s'établir à 7,35 M€.

Dans le prolongement des mesures prises en 2020, le télétravail a été largement mis en place pour les collaborateurs, de telle sorte que l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 est encore très limité sur le premier semestre 2021.

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2021, la situation de trésorerie de l'entreprise reste solide et sous contrôle.

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COHERIS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 171

Solde en espèces : 10 718,13 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 0 titre 0,00€ 0 transaction VENTE 0 titre 0,00€ 0 transaction

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 171

Solde en espèces : 10 718,13 €

A la demande de la société, le contrat de liquidité a été suspendu ce qui explique qu'aucune transaction n'ait été réalisée au cours de ce semestre.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021, le 29 septembre 2021, après bourse.

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur www.coheris.com.

