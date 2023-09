11/09/2023 - 17:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, La Garde, 11 septembre 2023

CIOA CONSTATE SA CESSATION DE PAIEMENT ET ANNONCE SON DEPOT DE BILAN





CIOA, le groupe pionnier en ingénierie collaborative, annonce aujourd'hui son dépôt de bilan à la suite de sa cessation de paiement.

Cette décision a été dictée par des circonstances exceptionnelles et des facteurs inévitables. Les principaux éléments qui ont conduit à cette situation sont :





1. Le Retournement du marché de l'immobilier

Au lendemain de la crise sanitaire, l'entreprise a cru bon amorcer un recentrage d'une partie de ses activités sur le marché français. Cette stratégie, portée par la filiale BATIR, visait à faire de CIOA un acteur majeur dans la construction immobilière écologique grâce à un process de fabrication à faible empreinte carbone.

Malheureusement, des facteurs géopolitiques et une crise financière inattendue ont entraîné une hausse constante des coûts des matériaux et une réduction brutale de la demande due à la diminution drastique des prêts aux particuliers.





2. L'Endettement

Avant la crise sanitaire, l'endettement de CIOA était modeste.

Cependant, les Prêts Garantis par l'État contractés après la crise et les financements pour les projets immobiliers en Afrique ont engendré d'importantes charges financières. Ces financements étaient censés faire le pont en attendant le déblocage des fonds planifiés avec JD EUROWAY.

Pour rappel, CIOA a signé il y a deux ans des contrats de financement obligataires et en actions avec JD EUROWAY, un hedge fund canadien, totalisant 165 millions d'euros, pour soutenir ses projets immobiliers en Afrique, dont la construction de 200 000 logements pour plus de 7,5Mds US$, destinés aux employés des institutions publiques Ghanéennes, devant assurer à CIOA un flux d'affaires pour les 10 prochaines années.





3. La Conduite Déloyale du fond Canadien JD EUROWAY

Dans un communiqué du 31 juillet, CIOA annonçait des poursuites contre JD EUROWAY pour défaillance contractuelle et manœuvres dolosives de ses officiers, susceptibles de recevoir une pluralité de qualifications pénales.

Conformément à cet engagement d'apporter des capitaux suffisants pour soutenir le développement du groupe, CIOA a investi ces 2 derniers exercices plus de 5 millions d'euros dans la préparation de l'exécution de ses programmes immobiliers.

Les titres donnés en garantie à ce fonds par les actionnaires majoritaires étant gagés, l'entreprise n'a pas pu les mobiliser pour accéder à d'autres concours extérieurs qui avaient pu être négociés par ailleurs. Malgré des mises en demeure réitérées, JD EUROWAY n'a pas levé son séquestre.

Les dirigeants et fondateurs demeurent engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir réparation du préjudice subi.





4. Les Enjeux politiques supérieurs

CIOA s'est heurtée à des dirigeants politiques camerounais de haut niveau, instigateurs de manœuvres de spoliation à son encontre, à l'occasion d'un contrat de 3,5 millions d'euros.

Contre toute attente, l'Administration Française est restée sourde aux demandes d'assistance de CIOA ; pour sa part la Justice Française, saisie d'une plainte pour escroquerie aggravée, a reconnu la commission d'une infraction tout en décidant de classer l'affaire sans suite, au motif d'une suite administrative ordonnée contre eux dans leur pays. Sans se soucier des conséquences financières pour l'entreprise.

La lenteur du processus judiciaire dans le cadre d'une deuxième plainte avec constitution de partie civile actuellement à l'instruction n'a pas permis de remédier aux pertes subies de l'entreprise dans ce cadre.







Ces circonstances combinées ont épuisé les ressources financières de CIOA, rendant la situation financière irrémédiable.

Après le retrait récent du principal banquier de l'entreprise, les administrateurs ont minutieusement évalué la situation et ont conclu qu'elle était désormais inextricable.

CIOA tient à exprimer sa profonde gratitude envers tous les partenaires, employés, codéveloppeurs, fournisseurs, clients, partenaires bancaires, licenciés et actionnaires qui ont contribué à cette aventure lancée il y a près de 30 ans.





À PROPOS DE CIOA :

CIOA est un groupe d'ingénierie d'affaires en mode collaboratif qui fédère un réseau de codéveloppeurs autour d'une plateforme de ressources mutualisées pour offrir des solutions innovantes dans les secteurs clés de la vie, notamment le logement, le travail et l'entrepreneuriat.

Groupe CIOA : www.cioa.com - presse@cioa.com