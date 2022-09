08/09/2022 - 08:40

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Garde (France), le 7 Septembre 2022

CIOA (MLCIO), groupe d'ingénierie en mode collaboratif, annonce la signature d'importants contrats d'approvisionnement de commodités agro-alimentaires avec plusieurs entreprises publiques et privées chinoises.

Il s'agit de 5 contrats allant de 8,7 M USD à 45 M USD exécutables sur 12 mois. La mise en œuvre de 3 d'entre eux pour 63,7 M USD a déjà commencé.

Ces contrats sont la conséquence de la dynamisation de sa Marketplace Golden-Trade.com grâce à une campagne de recrutement de Courtiers, annoncée précédemment.

Le réseau de Courtiers de CIOA référence des fournisseurs fiables dans leurs environnements respectifs et introduit des acheteurs qualifiés.

CIOA, pour sa part, valide, contracte et assure la sécurisation juridique et financière des transactions, et joue le rôle de paymaster pour son réseau.

CIOA vise ainsi à offrir un Full service de procurement sécurisé aux entreprises de toutes tailles, dans cette période de fortes tensions en matière d'approvisionnement international.



À PROPOS

CIOA est un groupe d'ingénierie et de développement d'affaires coté sur Euronext ACCESS (MLCIO).

Depuis 1994, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global de 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

En mode collaboratif, avec son réseau de codéveloppeurs, CIOA porte des solutions innovantes pour aider ses clients à s'adapter aux disruptions, créer de la valeur, mettre en œuvre des projets complexes.

Unique en son genre, CIOA répond aux besoins essentiels de notre société en pleine mutation.

Ainsi, CIOA,

Augmente la résilience des opérateurs économiques, en fortifiant leur chaîne tertiaire de création de valeur ajoutée, avec des solutions de procurement, développement commercial, et de rationalisation de process,

Fournit aux professionnels de l'immobilier ses méthodes constructives hors site, pour réaliser des bâtiments résidentiels, récréatifs et professionnels, à érection rapide et à faible émission de carbone.

Offre aux indépendants, des opportunités de travail diversifiées et un environnement motivant.

Groupe CIOA : www.cioa.com

Marketplace: www.golden-trade.com