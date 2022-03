01/03/2022 - 10:30

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Garde (France), le 1er mars 2022

CIOA annonce un financement de 165 millions d'Euros pour accélérer son développement

Groupe CIOA, société d'ingénierie et de développement, annonce un financement de 165 M € obtenu de Landes Finance, une société de financement et d'investissement, basée à Montréal, Canada.

Il s'agit d'un financement obligataire partiellement convertible, à maturité 10 ans, avec clause de remboursement anticipé, un coupon de 4,5% avec une période de grâce de 2 ans.

Ce financement permettra au Groupe CIOA :

D'étendre et de promouvoir ses efforts de vente et de marketing,

De développer des programmes de logements en France, DOM et Afrique (villas et collectifs fabriqués hors site) et des parcs résidentiels de loisirs (pour accueillir ses Tiny Houses),

De déployer un réseau de CMIstes, pour offrir des maisons de qualité, à prix abordable,

De développer des applications commerciales innovantes et évolutives pour diversifier ses offres SaaS,

D'organiser un maillage de licenciés pour diffuser ses solutions d'affaires sur les marchés domestiques et internationaux.

Avec ces dispositifs combinés, GROUPE CIOA vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici 48 mois.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de renforcer l'outil industriel et de permettre à CIOA de porter un soutien accru à ses nouveaux licenciés, tant en France qu'à l'international. Avec ses nouvelles infrastructures de production, la filiale BATIR sera en mesure de fabriquer des bâtiments décarbonés jusqu'à R+10 et servir les marchés institutionnels ».

« Ce financement sur mesure apporté par Landes Finance, en plus de répondre aux besoins financiers du groupe, va nous permettre d'accélérer notre croissance et prendre une place significative dans le domaine du développement en mode collaboratif » ; « Merci à l'équipe de LANDES FINANCE d'avoir pris le temps de comprendre l'efficacité du modèle atypique de CIOA » a déclaré M. Lionel LUCIDE, Directeur Général du Groupe CIOA.





À PROPOS

À propos de Landes Finance

Landes Finance (dba JD Euroway) est une société internationale d'investissement et de financement basée au Canada, dont les actifs sous gestion dépassent les 2 milliards de USD. Fondée en 2000, la société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour leur fournir des financements sur mesure, adaptés, alternatifs et innovants afin de soutenir leurs besoins en capitaux actuels et futurs.

Landes Finance met l'accent sur une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle des risques pour les financements dans les domaines du crédit, de la dette-capital, des actifs réels, des situations spéciales et des actions. La société est une source de fonds privés pour les entreprises publiques et privées et se concentre sur la création de valeur à long terme par le biais de partenariats actifs et collaboratifs."

Pour plus d'informations sur Landes Finance, visitez : www.landesfinance.ca





À propos de CIOA :

Créé en 1994, CIOA est un groupe d'ingénierie et de développement coté sur Euronext ACESS (MLCIO) qui développe un système original de mutualisation de ressources professionnelles, pour porter à ses adhérents – organisations publiques et privées – des solutions innovantes pour s'adapter aux disruptions, créer de la valeur, réaliser des projets complexes.

Pour recruter et supporter les usagers de sa plateforme, CIOA anime un réseau de co-développeurs – prestataires de services et revendeurs à valeur ajoutée – qui fournissent leurs services intellectuels et non intellectuels aux adhérents et les assistent dans leur usage des ressources en accès libre, pour :

Faire du commerce à l'international,

Intégrer le numérique dans leurs stratégies d'affaires,

Industrialiser des process de production,

Réaliser des projets immobiliers unitaires ou des programmes en volume.

Unique en son genre, la plateforme CIOA répond aux besoins clés de notre société en pleine mutation :

Augmenter la résilience des opérateurs économiques

Créer des opportunités de travail diversifiées et un environnement motivant aux indépendants,

Réaliser, partout, des constructions résidentielles, récréatives, professionnelles, économiques et décarbonées.

Pour plus d'informations sur le Groupe CIOA, veuillez consulter : www.cioa.com

GROUPE CIOA

106, impasse Edouard Branly - 83130 LA GARDE - FRANCE

Tel : 33(0)4 94 14 12 40 - Email : [email protected]