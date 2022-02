GROUPE CIOA

25/02/2022 - 12:05

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Garde (France), le 28 février 2022

Chiffre d'affaires 2021 : 12 m€ (+ 8% à sc*)

Une transition réussie pour la nouvelle équipe de direction.

Sur l'exercice 2021, CIOA a réalisé un chiffre d'affaires de 12 m€ (chiffres non audités), en croissance de 8% à structure comparable, répartit comme suit :

Services : 38 %

Industrie : 35%

Licences & redevances : 27%

L'exercice a en outre été marqué par le changement de siège de l'entreprise et le regroupement de toutes les activités sur un nouveau site de 6000 m2, ainsi que par le changement de direction à mi-exercice.

Cette nouvelle direction, emmenée par Lionel LUCIDE (Directeur Général), Loïc LUCIDE (Directeur Industrie) et Yann ZELINE (Directeur des opérations), s'est appliquée à :

Renforcer la valeur ajoutée des produits & services du Groupe, dans un contexte de reprise économique, tout en préservant la vision stratégique de leurs parents fondateurs ;

Développer de nouvelles ressources opérationnelles pour renforcer la plateforme mutualisée du Groupe et poursuivre la stratégie de pénétration du marché domestique initié l'exercice précédent ;

Nouer de nouveaux partenariats, notamment financiers, pour apporter à CIOA une impulsion nouvelle pour les années à venir.

Ces différents aspects feront l'objet de communiqués dans les jours prochains.

(*) structure comparable







À PROPOS

À propos de CIOA :

Créé en 1994, CIOA est un groupe d'ingénierie d'affaires coté sur Euronext ACESS (MLCIO) qui développe un système original de mutualisation de ressources professionnelles, pour porter à ses adhérents – organisations publiques et privées de toutes tailles et tous secteurs – des solutions innovantes pour s'adapter aux disruptions, créer de la valeur, réaliser des projets complexes.

Pour recruter et supporter les usagers de sa plateforme, CIOA anime un réseau de codéveloppeurs – prestataires de services et revendeurs à valeur ajoutée – qui fournissent leurs services d'intermédiation, d'accompagnement et de support aux adhérents et les assistent dans leur usage des ressources en accès libre, pour :

Faire du commerce à l'international,

Intégrer le numérique dans leurs stratégies d'affaires,

Industrialiser des process de production,

Réaliser de projets immobiliers unitaires ou des programmes en volume.

Unique en son genre, la plateforme de ressources mutualisées du CIOA répond aux besoins clés de notre société en pleine mutation :

Augmenter la résilience des opérateurs économiques,

Créer des opportunités de travail diversifiées et un environnement motivant aux indépendants,

Faciliter partout l'accès à des constructions économiques et décarbonées, à usage résidentiel, récréatif et professionnel.

