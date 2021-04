14/04/2021 - 07:30

La Valette du Var (France), le 14 avril 2021

CIOA entre sur le marché du bricolage avec sa TINY HOUSE en kit.

Avec THAVE (Tinyhouse-avenue.com) le 1er configurateur de Tiny-house en Kit pour l'auto-construction, CIOA démocratise l'accès aux mini-maisons dites résidences démontables.

Depuis quelques mois, le marché des Tiny-houses connait une effervescence, poussé par les médias et facilité par l'évolution législative.

Jusqu'en 2014, les résidences démontables ne bénéficiaient pas de reconnaissance juridique. Régnait ainsi une confusion entre les Tiny-Houses, ces mini maisons très populaires aux USA et les RML (résidences mobiles de loisirs), les HLL (habitat léger de loisirs), et les RMGV (Résidences mobiles des gens du voyage) qui bénéficiaient déjà d'une qualification légale spécifique.

La loi ALUR est venue combler ce vide créant dans le code de l'urbanisme (art. R. 111-51) le statut de “résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs”. Elles dont définies par les critères suivants : constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, sont sans fondations, disposent d'équipements intérieurs ou extérieurs et peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Elles peuvent de plus être installées en zones non constructibles, les STECAL (secteurs de taille et de capacité limitées).

Ce type d'habitat répond aussi bien aux activités économiques, touristiques, professionnelles, le logement étudiant ou pour l'habitat traditionnel.

Avec BATI-FABLAB, son système de micro-usines spécialisées dans la construction industrielle sur mesure et hors site à ossature en acier galvanisé, CIOA investit le marché du DIY (Do It Yourself) avec sa Tiny-house en kit. Jusqu'alors en bois, les Tiny-houses étaient généralement construites par des menuisiers professionnels ou réservées aux bricoleurs experts.

Le configurateur Tinyhouse-avenue.com, 1er du genre sur le web, permet de personnaliser sa Tiny-house, choisir ses matériaux parmi une infinité de variantes, pour la monter soi-même, tel un meuble en kit. Pour le client qui cherche une Tiny-house clé en main, un service de montage est proposé.

Avec la croissance du marché du bricolage constaté depuis les restrictions de déplacements avec la crise sanitaire et une offre abordable, fiable et ludique, CIOA vise un millier d'unités dans les 12 prochains mois.

À PROPOS

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur Euronext Accès (MLCIO), CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales , avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global . Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

Dans le domaine tertiaire, les services de soutien couvrent : le numérique, le procurement , le développement à international,

Dans le domaine industriel, l'offre de Manufacturing as a Service (MaaS) permet le déploiement clé en main d'unités de production industrielle pour la production de biens, à la demande.

Dans le domaine immobilier, CIOA développe BATI-FABLAB pour offrir aux opérateurs du secteur, une palette de solutions technologiques dédiées à la fabrication industrielle et hors site de bâtiments résidentiels , professionnels ou de loisirs.

Groupe CIOA : www.cioa.com

