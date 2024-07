17/07/2024 - 17:45

Progression de 67%

du chiffre d'affaires au premier semestre 2024

Un rebond de l'activité qui se confirme

Hausse du chiffre d'affaires de plus de 71% au second trimestre

Premières productions à Revin programmées cet été

Vers un exercice 2024 de croissance et d'amélioration des résultats

17 juillet 2024. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, publie son chiffre d'affaires non audité du premier semestre 2024

Données en M€

(chiffres non audités) 2023 2024 Variation Premier trimestre 0,8 1,3 +63% Deuxième trimestre 1,7 2,9 +71% Total 2,5 4,2 +67%

3 facteurs au cœur de la croissance du semestre : marques de CIBOX, développement des ventes digitales et extension des référencements

Au titre du premier semestre 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 M€, en hausse de 67% par rapport à la même période l'année dernière. Après un premier trimestre en croissance de 63%, CIBOX confirme le retour à une bonne dynamique d'activité qui devrait s'accélérer sur la seconde partie de l'exercice avec des premières productions programmées sur le site de Revin au courant de l'été.

Une dynamique matérialisée au second trimestre par la progression du chiffre d'affaires de plus de 71% à 2,9 M€.

Au-delà de la base de comparaison favorable après un exercice 2023 de transition, la performance encourageante du premier semestre a été portée par plusieurs facteurs :

Le développement des ventes sur les produits de marques CIBOX, YEEP.ME principalement, avec des gammes renouvelées en trottinettes et draisiennes électriques ainsi que des première nouveautés en vélo, qui bénéficient d'un accueil très favorable des consommateurs à la recherche de solutions de mobilité combinant durabilité (garanties de 5 ans / facilité d'entretien et de réparation), simplicité d'utilisation (avec notamment le renforcement de la connectivité) et accessibilité (premiers prix publics à partir de 250 €). Sur le premier semestre, les ventes en marques de CIBOX ont concentré 65% de l'activité totale ;

Le renforcement de la pénétration sur les canaux digitaux (https://yeep.me/ et market place) qui totalisent plus de 40% des ventes du semestre contre 5,5% sur la même période de 2023. 30% de ces ventes digitales ont été réalisées à l'international avec une entrée réussie en Belgique, et plus récemment un démarrage aux Pays-Bas, Allemagne et Espagne. D'ici la fin de l'année, les produits CIBOX devraient également être disponibles en Italie, au Portugal et au Luxembourg. Le digital permet à CIBOX d'accéder directement à ses clients finaux avec à la clé plusieurs avantages décisifs : développement de la notoriété de YEEP.ME, meilleure maitrise stocks et des approvisionnements, optimisation des marges ;

L'extension des référencements. Sur ce canal historique de la grande distribution (50% des ventes du premier semestre), le partenariat avec le grossiste Mobility France continue à tenir ses promesses avec l'adjonction au cours du 1er semestre de près de 100 nouveaux points de ventes revendant les produits YEEP.ME. Par ailleurs, CIBOX a également conclu des accords avec de nouveaux clients européens qui ont commencé à générer des revenus dès le 2ème trimestre et qui continueront à alimenter de l'activité au cours du second semestre.

Au travers de l'activité DIGITALE et de DISTRIBUTION, les produits YEEP.ME sont désormais disponibles dans plus de 300 magasins et/ou sites marchands AUCHAN, FEU VERT, Système U, Electro Dépôt, Cdiscount, Veepee (ex Vente Privée), Leclerc, Carrefour, Intermarché, Decathlon, Fnac, Boulanger…

Sur le premier semestre 2024, plus de 11 000 véhicules de micro-mobilité ont été vendus contre 4 000 au premier semestre 2023.

Ces avancées décisives permettent à CIBOX d'envisager les prochains mois avec confiance. Cette dernière est encore renforcée par le démarrage du projet industriel à Revin qui va doter l'entreprise de capacités de productions démultipliées et compétitives pour accélérer sa stratégie de prise de parts de marché à l'échelle européenne.

Premières productions à Revin programmées cet été

Comme annoncé lors du point d'activité du 17 avril 2024, la Société a revu son plan d'investissement en se focalisant dans un premier temps sur l'assemblage complet, le montage des roues et la configuration de la partie électronique sur site. La première ligne de production a été mise en service. Après les phases de tests et mise au point, l'entreprise démarrera la production dans les prochaines semaines et prévoit ainsi de produire ses premiers équipements dès le mois d'août, avec une montée en puissance de la production au cours du second semestre 2024. La fabrication des packs de batterie et des cadres et la mise en service des lignes de peinture associées sont replanifiées à partir de 2025.

Lancement d'une nouvelle gamme de trottinette routière SUV tout terrain en collaboration avec DAKARTM

CIBOX lancera cet été une nouvelle trottinette routière SUV tout terrain en collaboration avec DAKARTM. Ce véhicule sera, comme les nouveautés lancées en décembre 2023, garantie 5 ans et sera équipé d'une connectivité Bluetooth avec l'application YEEP.ME. Ce nouveau modèle permettra à CIBOX de générer des revenus sur un segment de marché très porteur, les gammes performantes et SUV devant être amenées à représenter un tiers du marché de la micro-mobilité électrique. Fort de ce partenariat signé jusqu'en 2027, CIBOX entend continuer à développer de nouvelles gammes de produits en co-branding avec DAKARTM. Par ailleurs, l'expert français de la micro-mobilité électrique poursuit des discussions avancées avec d'autres partenaires.

Avec la prochaine mise en service de la première ligne d'assemblage à Revin, CIBOX entend également renforcer la pénétration de sa marque YEEP.ME. Fort de la commercialisation réussie de ses premiers équipements, la Société poursuivra ses efforts d'innovation dans le but de proposer des véhicules répondant au mieux aux nouvelles attentes des utilisateurs. Deux nouveaux modèles, conçus par CIBOX et produits à Revin, seront commercialisés à la rentrée.

Perspectives pour le second semestre : confiance sur la continuité de croissance

Au regard de la nette amélioration de l'activité et du trend de la croissance des ventes notamment sur le Digital, de la révision du plan d'investissement opérée sans remettre en question ses ambitions commerciales, CIBOX est confiant dans sa capacité à retrouver des résultats en amélioration. Pour autant, l'entreprise reste active dans la recherche de nouveaux financements qui viendraient renforcer la situation financière, sécuriser la trajectoire de croissance actuelle et garantir l'exécution du plan de recrutement volontaire annoncé pour le site de Revin.

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société www.ciboxcorp.com/corporate, dans la rubrique Documents Financiers.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2024 le 16 octobre 2024 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me).

En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

