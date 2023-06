07/06/2023 - 18:30

Mise en service de l'atelier 3R à Revin

Une mise en service parfaitement en ligne avec le plan de marche

Un nouveau jalon dans le projet industriel de Revin pour bâtir un industriel européen de la micromobilité électrique

Démarrage des activités de production planifié pour la fin du premier semestre 2024

7 juin 2023 Cibox, expert français de la micro-mobilité électrique, annonce l'ouverture et la mise en service de l'atelier 3R (Réparation, Reconditionnement et Recyclage) à Revin.

Cibox franchit un premier pas dans le cadre de son projet de site industriel dans le bassin Revinois avec l'ouverture de cet atelier de 1 200 M². Le site débute ses opérations à compter de ce jeudi 8 juin avec des équipes recrutées localement et ayant suivi une formation à Alfortville au cours des dernières semaines.

L'atelier 3R assurera pour les produits de CIBOX mais également pour le compte d'autres marques ou enseignes, trois missions principales :

La réparation (équipement, software, composants vélos et trottinettes électriques,) et la gestion des envois des pièces détachées auprès des clients particuliers ou professionnels ;

(équipement, software, composants vélos et trottinettes électriques,) et la gestion des envois des pièces détachées auprès des clients particuliers ou professionnels ; Le reconditionnement des produits pour les préparer à une 2 nde Vie ; jusqu'à la gestion des livraisons et commandes auprès des clients finaux ;

des produits pour les préparer à une 2 Vie ; jusqu'à la gestion des livraisons et commandes auprès des clients finaux ; Le recyclage au travers d'un champ d'intervention étendu prenant pleinement en compte les enjeux environnementaux liés à l'activité : démantèlement des produits en fin de vie, seconde vie des pièces détachées, pilotage du recyclage en particulier sur les batteries.

La prochaine grande étape sera la mise en service de l'usine de mobilité sur la totalité du site de Revin (17 500 M²). Intégrant l'ensemble des process industriels stratégiques, comme la fabrication de cadres et l'assemblage des batteries, nécessaires à la production de vélos électriques, le site sera dimensionné pour une capacité de plus de 150 000 vélos électriques par an.

Sa mise en service reste planifiée pour la fin du premier semestre 2024. Dans cette perspective, les investissements seront poursuivis en 2023 tant sur les outils que les ressources humaines requises.

Ce projet technologique et industriel est au cœur de l'ambition fixée par Cibox de s'imposer aux premiers rangs des industriels européens de la micro-mobilité. Une ambition qui permettra à l'Entreprise de profiter pleinement de la forte croissance de ses marchés avec en ligne de mire un objectif réaffirmé : franchir à l'horizon 2027-2028 le cap des 100 M€ de chiffre d'affaires.

Prochaine actualité : Inauguration de l'Atelier 3R le 28 juin en collaboration avec la communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse

Si vous êtes actionnaire et que vous souhaitez y participer, merci de nous contacter à l'adresse suivante : fcharavay@actifin.fr

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 le 19 juillet 2023 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me).

En 2022, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

