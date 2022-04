21/04/2022 - 19:00

Résultats 2021 : un résultat d'exploitation proche de l'équilibre dans un contexte difficile

Une demande soutenue sur un marché français en forte croissance : trottinettes électriques (+42%) et VAE (+28%)

Pour CIBOX, une année marquée par une très forte progression des ventes de VAE : 31,7% du chiffre d'affaires 2021

Résultat d'exploitation proche de l'équilibre dans un contexte difficile de transport maritime et d'approvisionnement en composants

Chiffre d'affaires T1 2022 : 2,1 M€

2022 : Démarrage de l'activité services « 3R » et de l'activité de location aux entreprises yeep.me SHARE.

21 avril 2022. Cibox, entreprise française d'électronique grand public experte de la micro-mobilité électrique, présente ses résultats annuels 2021 et son activité du 1er trimestre 2022.

Données en K€ 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 14 510 16 042 +1 532 +11% Marge brute1 3 625 3 703 +78 +2% Résultat d'exploitation 484 -37 -521 NS Résultat financier -161 -208 -47 -29% Résultat exceptionnel 421 -64 -485 NS Résultat net 744 -309 -1 053 NS

Un marché de la mobilité électrique en plein essor

Le marché de la micro-mobilité électrique a connu une nouvelle progression significative en 2021, porté par l'essor croissant des trottinettes électriques avec 908 000 unités écoulées en France (+42%). On compte désormais plus de 2 millions d'utilisateurs de trottinettes électriques en France, ce qui en fait un marché d'envergure2.

Avec près de 660 000 unités vendues en 2021, en croissance de +28%3, le marché des Vélos à Assistance Électrique (VAE) constitue un marché sur lequel Cibox souhaite se positionner pleinement.

Ainsi, ces marchés de mobilité douce (trottinettes et vélos électriques) représentent environ 1,58 million d'unités, à comparer avec le marché de l'automobile (1,66 million de voitures neuves en 2021 en France). Ces marchés au niveau de l'Europe suivent les mêmes tendances favorables.

Une confirmation du succès de l'offre de micro-mobilité électrique qui repose sur deux piliers : les trottinettes électriques et les VAE

En 2021, Cibox a poursuivi son virage vers la micro-mobilité électrique, qui représente 88% de son activité, grâce à l'enrichissement de son offre (trottinettes, vélos, accessoires) et notamment à l'essor de l'activité de VAE qui représente 31,7% des ventes de l'exercice 2021 (2,1% en 2020).

Au cours de 2021, Cibox a souffert de la désorganisation des marchés de composants et d'une pénurie des capacités de transport maritime entre l'Asie et l'Europe. La progression des ventes, 10% sur l'année écoulée dans un contexte de marché porteur, s'analyse ainsi dans ce contexte.

Un résultat d'exploitation à l'équilibre

La marge brute atteint 3,7 M€ au titre de l'exercice 2021, en progression de 2% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression, inférieure à celle du chiffre d'affaires, a été impactée par le renchérissement des coûts d'approvisionnement de certains composants et produits, par l'augmentation des coûts de transport maritime, ainsi que par des évolutions de parités de change globalement défavorables.

Dans un contexte de demande soutenue, Cibox a poursuivi ses investissements, notamment par le recrutement de postes clés en R&D, commerce et service support. L'entreprise a également pris à bail des surfaces complémentaires sur son site d'Alfortville afin de développer ses activités de services : réparation, reconditionnement et recyclage. Le résultat d'exploitation, à l'équilibre en 2021 (à comparer avec un résultat d'exploitation de +0,5 M€ en 2020), traduit ces investissements.

L'effectif moyen s'élève à 20 personnes en 2021.

Les investissements, notamment en développement produits, se poursuivront en 2022, avec des équipes renforcées.

Après prise en compte de ces éléments, d'un résultat exceptionnel de (0,1) M€ et d'un résultat financier de (0,2) M€ provenant d'une dépréciation complémentaire sur les titres de la société DMS, le résultat net de l'exercice s'élève à (0,3) M€. La société bénéficie d'un déficit reportable d'environ 34 M€ imputable sur le résultat imposable des prochains exercices.

Une trésorerie renforcée en 2021

Afin de renforcer sa structure financière pour accompagner son développement et financer son BFR, Cibox a émis en juillet 2021 des bons d'émission d'obligations remboursables en actions, ayant permis à Cibox de percevoir 1,4 M€ nets de frais d'émission. Les obligations remboursables en actions, remboursées à la demande du souscripteur, viennent progressivement renforcer les fonds propres de l'entreprise. Au 31 décembre 2021, le montant de cette tranche restant à rembourser s'élève à 1,0 M€.

Au cours de l'année 2021, l'exercice de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR), émis en octobre 2020, s'est élevé à 0,1 M€ en 2021, ce qui a renforcé d'autant les fonds propres.

L'entreprise a par ailleurs renouvelé et augmenté ses lignes de financement court-terme auprès de ses partenaires financiers.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 5,7 M€, contre 6,3 M€ à fin 2020, intégrant les disponibilités (4,6 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société DMS (0,4 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,8 M€).

La trésorerie nette de dettes financières (hors obligations remboursables en actions) s'établit ainsi à +0,6 M€ pour des capitaux propres qui s'élèvent à 5,5 M€.

De bonnes perspectives pour 2023, malgré la poursuite de difficultés en 2022

Le chiffre d'affaires non audité enregistré à fin mars 2022 s'élève à 2,1 M€ (3,6 M€ au 1er trimestre 2021). Comme précédemment précisé, le chiffre d'affaires apprécié au trimestre peut fluctuer de façon significative, une partie importante de l'activité étant liée aujourd'hui à des contrats de fabrication à la commande.

Ce début d'année 2022 reste marqué par des difficultés et retards d'approvisionnements qui perturbent la production et donc l'activité, compte-tenu notamment de mesures de confinement relatives au COVID mises en place en Chine, pouvant ainsi conduire à des décalages de livraison pour nos clients.

En matière de développement produit, la nouvelle gamme 2022-2023 comprendra 5 modèles de Vélos à Assistance Électrique, disponibles à la rentrée 2022 ainsi que 4 modèles de trottinettes électriques disponibles à l'été 2022, dont un modèle développé en partenariat avec la Fédération Française de Tennis qui sera griffé « yeep.me x Roland Garros ».

Le service yeep.me SHARE de livraison de trottinettes en libre-service pour les entreprises partenaires fera l'objet des premières livraisons en mai 2022. Ce retour d'expérience auprès des premiers clients permettra d'affiner les cas d'usages et d'améliorer la solution et l'offre.

Accélération de l'activité Services

Au premier trimestre 2022, le centre de services « 3R » (Réparation, Reconditionnement et Recyclage), a démarré ses activités dans nos nouveaux locaux d'Alfortville, avec la signature de premiers contrats stratégiques en matière de services.

Ainsi, Cibox est devenu l'un des partenaires de BackMarket reconnu et référent en matière de reconditionnement des produits de mobilité électrique. Cibox opère le reconditionnement des produits Bird destinés à être revendus sur le site BackMarket, selon un cahier des charges précis, et assure le service après-vente de ces produits.

Par ailleurs, Cibox accompagne dès à présent la société américaine Bird dans son développement en France en assurant exclusivement la commercialisation et le service après-vente de ses produits de mobilité grand public (trottinettes, Vélo).

Dans sa vision d'une plus forte autonomie industrielle, Cibox a également entériné son premier partenariat industriel auprès d'un spécialiste de la batterie afin d'installer sa première ligne d'assemblage de packs batteries en France.

Commentant ces résultats, Georges Lebre, Président-Directeur Général, a déclaré : « Nos activités évoluent dans un double contexte. Nos marchés, c'est-à-dire le marché européen des trottinettes électriques et VAE devraient poursuivre une croissance soutenue à moyen terme : changement de paradigme dans les habitudes de transport des usagers, renchérissement du coût d'usage des véhicules thermiques, recherche d'une meilleure qualité de vie. Par ailleurs, le contexte économique et géopolitique mondial présente une incertitude qui devrait se poursuivre (crise sanitaire, instabilité géopolitique, renchérissement du coût des énergies et matières premières, pénuries de composants et produits).

Dans cet environnement, Cibox travaille à acquérir une plus grande maîtrise de la fabrication de ses produits, en particulier des VAE. C'est désormais une priorité pour l'entreprise et les équipes sont déjà pleinement mobilisées sur l'intégration industrielle. Compte-tenu du potentiel qu'offre le marché de la micro-mobilité électrique, notre ambition d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à horizon 5-7 ans nécessite une accélération des investissements dans les prochains mois : outils et équipements industriels, équipes, R&D, rapprochements… Toutes les solutions nous permettant de devenir un des leaders européens seront étudiées. »

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 21 avril 2022 pour arrêter les comptes sociaux de l'exercice 2021. Le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours de finalisation.

Le rapport financier annuel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financier » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 29 avril 2022.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +10%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

Contact Relations Investisseurs [email protected]

1 Marge brute = chiffre d'affaires - coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)

2 Baromètre du marché de la micro-mobilité, ventes 2021, FP2M et Smart Mobility Lab

3 Observatoire du cycle, marché 2021, Union Sport & Cycle