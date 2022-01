27/01/2022 - 19:05

Chiffre d'affaires T4 en progression de 51%

Forte dynamique commerciale de fin d'année : croissance du chiffre d'affaires du T4 2021 de 51% engendrée par les ventes de la mobilité électrique ;

Chiffre d'affaires annuel en croissance à deux chiffres dans un contexte difficile d'approvisionnement et de transport.

27 janvier 2022. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce son chiffre d'affaires non audité du 4ème trimestre 2021.

Données en K€ 2020 2021 Variation T1 4 419 3 580 -19% T2 2 826 2 270 -20% T3 2 997 3 761 +25% T4 4 268 6 431 +51% Total 14 510 16 042 +11%

Analyse de l'activité

Le chiffre d'affaires non audité enregistré par CIBOX au 4ème trimestre 2021 ressort à 6,4 M€, contre 4,3 M€ au 4ème trimestre 2020. Sur l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 16,0 M€, en progression de 11% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021, en croissance de 51% par rapport à l'an dernier, reflète une dynamique de ventes tant pour les trottinettes électriques que pour les Vélos à Assistance Electrique (VAE).

Comme exposé dans les précédentes communications, CIBOX a poursuivi le développement de ses activités de mobilité en 2021:

une activité centrée sur la mobilité qui a représenté 88% du chiffre d'affaires total ;

une activité mobilité plus équilibrée en termes de portefeuille, les Vélos à Assistance Électrique représentant 36% des ventes de produits de mobilité électrique, les trottinettes 64% ;

des services et accessoires qui pèsent 5.5% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, avec de nouveaux clients conquis en 2021 sur cette activité.

Commentant ces résultats, Georges Lebre, Président Directeur Général précise:

“Il est important de resituer nos résultats dans le contexte de l'année écoulée. L'activité en 2020 avait été marquée d'une très forte croissance des ventes (x2) portée par un très bon développement général mais également par une opération commerciale non récurrente. En considérant l'activité 2020 sans cette opération, la croissance de 2021 dépasse les 50%, ce qui constitue une excellente performance dans un contexte de difficultés liées aux retards et surcoûts en matière de transport et de composants. Cela confirme la pertinence de notre modèle, la performance des équipes qui ont permis à l'entreprise de pénétrer notamment le marché des Vélos de façon significative.”

Priorités 2022 et perspectives

Pour rappel, l'ambition de l'entreprise est de devenir un leader en France puis en Europe de la micro-mobilité grâce à une conception intégrée de produits durables et innovants ainsi qu'à une maîtrise industrielle des composants clés et des capacités de production.

La micro-mobilité (trottinettes et VAE) est un moyen de déplacement permettant des gains de temps significatifs dont l'adoption n'est plus à prouver quand on compare les 1,2 million de produits vendus en 2020 aux ventes de voitures neuves (1,6 million). Les études faites sur les intentions d'achat de trottinettes notamment, démontrent que si le facteur "gain de temps" est évident, celui du "coût de déplacement" prédomine. Pour CIBOX, le positionnement premium consiste à faire des produits robustes, fiables et durables mais abordables pour les utilisateurs qui adoptent ces mobilités ; avec un réseau de revendeurs apportant conseil et service.

Pour cela en 2022, notre plan d'action s'articule autour de 3 axes stratégiques :

1. Développer des produits fiables et durables afin d'offrir le meilleur en termes de coût (achat et utilisation). Ainsi nous allons :

Mettre sur le marché des produits encore plus robustes et plus durables 3 nouveaux modèles de trottinettes au châssis et à l'étanchéité renforcés Intégrant des batteries de nouvelles génération en proposant des services et garanties étendus

Nous affirmer et consolider l'activité sur le marché des VAE avec 5 nouveaux vélos;

Nous positionner sur de nouveaux créneaux porteurs et à valeur ajoutée tels que les vélos Cargo électriques ainsi qu'une trottinette 3 roues;

Développer notre offre de location de micro-mobilité aux entreprises.

2. Les Batteries : maîtriser ce composant clé qui représente au moins 30% du coût de revient. CIBOX travaille déjà en lien direct avec des fabricants de cellules pour la conception de ses packs de batteries. Nous entamerons dès 2022 la fabrication de ces packs avec une première ligne d'assemblage de packs batteries en région parisienne. Cette ligne d'assemblage nous permettra plus de flexibilité et de réduire notre BFR sur nos produits fabriqués en Europe auprès de nos partenaires industriels. Elle sera également un levier de croissance par la commercialisation de packs batteries auprès des acteurs du marché de la micro-mobilité ou pour d'autres applications utilisant ces technologies.

3. Développer notre activité de services avec la création au premier semestre 2022 de notre nouvel outil industriel de services 3R dédié à la mobilité : Réparation - Reconditionnement - Recyclage.

En parallèle, CIBOX poursuit ses réflexions autour d'un projet industriel de plus grande envergure pour la fabrication d'une partie de sa gamme d'engins de micro-mobilité. Dans un marché de masse et en forte croissance (4,5 millions de VAE vendus en 2020 en Europe) et afin de devenir un leader, l'entreprise doit s'assurer d'une capacité de production et maîtriser les composants clés (batterie, électronique, cadres).

Doter CIBOX d'un outil industriel constitue ainsi un levier important dans la poursuite de la croissance de l'entreprise.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 et résultats annuels 2021, le 21 avril 2022, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, CIBOX a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

CIBOX propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,1 M€, en croissance de +11%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

